María Fernanda Cabal arremetió contra Petro tras insinuar fraude en las elecciones del 8 de marzo: “Está desesperado”

Luego de que el presidente Petro cuestionara la confiabilidad del sistema electoral y el manejo de los formularios E-14, María Fernanda Cabal acusó al jefe de Estado de intentar justificar anticipadamente una derrota - crédito montaje Registraduría Nacional del Estado Civil - Andrea Puentes/Presidencia de Colombia - Colprensa

El presidente Gustavo Petro volvió a manifestar su preocupación sobre posibles riesgos de fraude en las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

El mandatario cuestionó la confiabilidad del formulario E-14 y del sistema informático gestionado por la empresa privada Thomas Greg & Sons, alertando sobre la vulnerabilidad que representa para la transparencia del proceso electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro advirtió que la presencia de casillas en blanco y la existencia de centros paralelos de cómputo bajo control de la misma compañía pueden facilitar manipulaciones en los resultados, y señaló que solo bastaría un acuerdo entre los propietarios de la firma y un candidato para alterar el conteo de votos.

El presidente Gustavo Petro se ubicó en el puesto 13 del ranking, después del mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

Tras las declaraciones del mandatario, se conocieron varias reacciones en el entorno político; una de ellas, fue la senadora María Fernanda Cabal, que por medio de su cuenta de X arremetió contra Petro y aseguró que está asustado por una aparente derrota en las urnas.

“Petro está desesperado porque sabe que será derrotado de manera definitiva este 8 de marzo. Está armando una narrativa peligrosa para desconocer resultados y decir que había advertido de un fraude. Las instituciones deben garantizar el proceso y evitar que Petro siga participando en política con cualquier excusa”, dijo la senadora del Centro Democrático.

Petro manifestó que el software de Thomas Greg & Sons se utiliza no solo a nivel nacional, sino también en municipios y departamentos, y advirtió que la existencia de espacios en blanco en los formularios E-14 y la operación de centros paralelos de cómputo bajo control de la empresa pueden facilitar la manipulación de resultados.

“Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg antes de llevar los datos al cómputo nacional conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude”, afirmó el presidente.

María Fernanda Cabal respondió a Petro desde redes sociales y lo acusó de anticipar una narrativa para desconocer los resultados si son desfavorables - crédito @MariaFdaCabal/ X

En sus declaraciones, Petro responsabilizó a la empresa de entregar un sistema defectuoso y sugirió que podría bastar un acuerdo entre los propietarios de la firma y un candidato presidencial para alterar el resultado electoral.

Formularios E-14 se expedirán en triple copia y serán digitalizados en todo el país para reforzar la transparencia electoral en 2026

Por primera vez en la historia electoral de Colombia, el formulario E-14 —documento clave para el escrutinio de votos— se expedirá en triple copia y será digitalizado en la totalidad del territorio nacional.

Así lo confirmó el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien detalló que esta medida forma parte de la estrategia denominada Paz Electoral, orientada a blindar el proceso y fortalecer la transparencia durante los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

El procurador aseguró que la expedición en triple copia y la digitalización de los formularios permitirán un mayor control y vigilancia por parte de partidos, veedores y ciudadanía. Señaló que la vigilancia no solo estará a cargo de la Procuraduría, también de veedurías internacionales, testigos partidistas en las mesas de votación y medios de comunicación.

Por primera vez, los formularios E-14 serán expedidos en triple copia y digitalizados en todo el país, como parte de una estrategia para reforzar la vigilancia y la transparencia de los comicios - crédito Colprensa

En un encuentro realizado en Bogotá con más de 200 personeros de todo el país, Eljach insistió en la importancia del formulario E-14 para garantizar la transparencia en el preconteo de votos y la publicación oportuna de los resultados parciales.

El anuncio se dio en medio del debate por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien criticó la directriz de la Registraduría sobre la no alteración o tachadura de casillas en blanco. Petro advirtió sobre un eventual “estímulo al fraude” y cuestionó la transparencia de la logística electoral, además de solicitar la auditoría del software utilizado para el preconteo y la transmisión de datos. Frente a estos señalamientos, el procurador Eljach respaldó al registrador Hernán Penagos y afirmó que no existen motivos ni pruebas que permitan poner en duda el proceso que adelanta la autoridad electoral.

Durante el foro ¿Cómo van las garantías electorales?, la Procuraduría reiteró que los jurados de votación deben acatar las directrices de la Registraduría en el manejo de los formularios E-14, advirtiendo que el desacato podría conllevar sanciones disciplinarias. La autoridad electoral aclaró que marcar o alterar las casillas vacías puede dificultar la digitalización y transmisión de resultados, y enfatizó que la organización de las elecciones sigue su curso con normalidad.

El procurador Gregorio Eljach recalcó que la digitalización y la expedición múltiple del E-14 permitirán mayor control de los resultados por parte de partidos y veedurías - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El procurador insistió en que las elecciones se celebrarán en las fechas establecidas, sin modificaciones, y llamó a la ciudadanía a participar activamente como garantía de legitimidad democrática.