Colombia

María Fernanda Cabal arremetió contra Petro tras insinuar fraude en las elecciones del 8 de marzo: “Está desesperado”

Las advertencias del presidente Petro sobre posibles vulnerabilidades en el conteo de votos provocaron reacciones en el Congreso, donde la senadora Cabal afirmó que el mandatario estaría preparando el terreno para no reconocer los resultados si le son desfavorables

Guardar
Luego de que el presidente
Luego de que el presidente Petro cuestionara la confiabilidad del sistema electoral y el manejo de los formularios E-14, María Fernanda Cabal acusó al jefe de Estado de intentar justificar anticipadamente una derrota - crédito montaje Registraduría Nacional del Estado Civil - Andrea Puentes/Presidencia de Colombia - Colprensa

El presidente Gustavo Petro volvió a manifestar su preocupación sobre posibles riesgos de fraude en las próximas elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

El mandatario cuestionó la confiabilidad del formulario E-14 y del sistema informático gestionado por la empresa privada Thomas Greg & Sons, alertando sobre la vulnerabilidad que representa para la transparencia del proceso electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro advirtió que la presencia de casillas en blanco y la existencia de centros paralelos de cómputo bajo control de la misma compañía pueden facilitar manipulaciones en los resultados, y señaló que solo bastaría un acuerdo entre los propietarios de la firma y un candidato para alterar el conteo de votos.

El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se ubicó en el puesto 13 del ranking, después del mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

Tras las declaraciones del mandatario, se conocieron varias reacciones en el entorno político; una de ellas, fue la senadora María Fernanda Cabal, que por medio de su cuenta de X arremetió contra Petro y aseguró que está asustado por una aparente derrota en las urnas.

“Petro está desesperado porque sabe que será derrotado de manera definitiva este 8 de marzo. Está armando una narrativa peligrosa para desconocer resultados y decir que había advertido de un fraude. Las instituciones deben garantizar el proceso y evitar que Petro siga participando en política con cualquier excusa”, dijo la senadora del Centro Democrático.

Petro manifestó que el software de Thomas Greg & Sons se utiliza no solo a nivel nacional, sino también en municipios y departamentos, y advirtió que la existencia de espacios en blanco en los formularios E-14 y la operación de centros paralelos de cómputo bajo control de la empresa pueden facilitar la manipulación de resultados.

“Casillas en blanco y centros paralelos de cómputo de Thomas and Greg antes de llevar los datos al cómputo nacional conducen al proceso a la mayor vulnerabilidad de fraude”, afirmó el presidente.

María Fernanda Cabal respondió a
María Fernanda Cabal respondió a Petro desde redes sociales y lo acusó de anticipar una narrativa para desconocer los resultados si son desfavorables - crédito @MariaFdaCabal/ X

En sus declaraciones, Petro responsabilizó a la empresa de entregar un sistema defectuoso y sugirió que podría bastar un acuerdo entre los propietarios de la firma y un candidato presidencial para alterar el resultado electoral.

Formularios E-14 se expedirán en triple copia y serán digitalizados en todo el país para reforzar la transparencia electoral en 2026

Por primera vez en la historia electoral de Colombia, el formulario E-14 —documento clave para el escrutinio de votos— se expedirá en triple copia y será digitalizado en la totalidad del territorio nacional.

Así lo confirmó el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien detalló que esta medida forma parte de la estrategia denominada Paz Electoral, orientada a blindar el proceso y fortalecer la transparencia durante los comicios legislativos y presidenciales de 2026.

El procurador aseguró que la expedición en triple copia y la digitalización de los formularios permitirán un mayor control y vigilancia por parte de partidos, veedores y ciudadanía. Señaló que la vigilancia no solo estará a cargo de la Procuraduría, también de veedurías internacionales, testigos partidistas en las mesas de votación y medios de comunicación.

Por primera vez, los formularios
Por primera vez, los formularios E-14 serán expedidos en triple copia y digitalizados en todo el país, como parte de una estrategia para reforzar la vigilancia y la transparencia de los comicios - crédito Colprensa

En un encuentro realizado en Bogotá con más de 200 personeros de todo el país, Eljach insistió en la importancia del formulario E-14 para garantizar la transparencia en el preconteo de votos y la publicación oportuna de los resultados parciales.

El anuncio se dio en medio del debate por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien criticó la directriz de la Registraduría sobre la no alteración o tachadura de casillas en blanco. Petro advirtió sobre un eventual “estímulo al fraude” y cuestionó la transparencia de la logística electoral, además de solicitar la auditoría del software utilizado para el preconteo y la transmisión de datos. Frente a estos señalamientos, el procurador Eljach respaldó al registrador Hernán Penagos y afirmó que no existen motivos ni pruebas que permitan poner en duda el proceso que adelanta la autoridad electoral.

Durante el foro ¿Cómo van las garantías electorales?, la Procuraduría reiteró que los jurados de votación deben acatar las directrices de la Registraduría en el manejo de los formularios E-14, advirtiendo que el desacato podría conllevar sanciones disciplinarias. La autoridad electoral aclaró que marcar o alterar las casillas vacías puede dificultar la digitalización y transmisión de resultados, y enfatizó que la organización de las elecciones sigue su curso con normalidad.

El procurador Gregorio Eljach recalcó
El procurador Gregorio Eljach recalcó que la digitalización y la expedición múltiple del E-14 permitirán mayor control de los resultados por parte de partidos y veedurías - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El procurador insistió en que las elecciones se celebrarán en las fechas establecidas, sin modificaciones, y llamó a la ciudadanía a participar activamente como garantía de legitimidad democrática.

Temas Relacionados

Gustavo Petroelecciones 8 de marzo 2026fraude electoral ColombiaMaría Fernanda CabalPetro y Cabaltriple copia E-14Procuraduría General de la NaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

El equipo dirigido por Vincent Kompany buscará la victoria para llegar con la ventaja para el clásico de Alemania

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

El director deportivo de Atlético Nacional confirmó que buscaron a Miguel Ángel Borja como refuerzo para la temporada 2026

El exdelantero de River Plate y campeón de la Copa Libertadores 2016 con el cuadro “Verdolaga”, estuvo en los planes como posible refuerzo en el ataque

El director deportivo de Atlético

Madre de joven al que le robaron su celular en Bogotá compartió su frustración en redes sociales: “Hacer lo correcto no garantiza nada”

El testimonio de la mujer dejó en evidencia que muchos ciudadanos prefieren no denunciar los hurtos ante las autoridades

Madre de joven al que

Banco de la República advierte mayores riesgos por nueva estrategia de deuda del Gobierno

El Emisor alertó que los cambios en la forma en que el Gobierno se está financiando podrían aumentar la presión sobre la caja del Estado, elevar la exposición al dólar y generar más vencimientos en el corto plazo

Banco de la República advierte

Polilla habló sobre cómo se preparó para ser el ganador de ‘LOL Colombia 3’ y su parte favorita del formato

En entrevista con Infobae Colombia, el humorista Nelson Polania compartió secretos sobre su paso por el show, destacando la importancia de la camaradería, el apoyo de su fallecida esposa y el ambiente único que vivió

Polilla habló sobre cómo se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Polilla habló sobre cómo se

Polilla habló sobre cómo se preparó para ser el ganador de ‘LOL Colombia 3’ y su parte favorita del formato

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Deportes

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO, Bundesliga: minuto a minuto del partido de Luis Díaz como titular

El director deportivo de Atlético Nacional confirmó que buscaron a Miguel Ángel Borja como refuerzo para la temporada 2026

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana