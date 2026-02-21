Jorge Iván Ospina aprovechó el fenómeno ‘therian’ para atacar a Daniel Briceño: “Espécimen”

Jorge Iván Ospina utiliza el fenómeno therian en redes sociales para atacar a Briceño y lo representa como un lagarto mediante inteligencia artificial - crédito Colprensa

Hay una marcada disputa entre Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, y Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá, luego de que este último señalara al exmandatario de recibir recursos públicos en calidad de embajador de Colombia en Palestina, pese a no haber ejercido funciones diplomáticas. Desde entonces, particularmente Ospina, no desaprovecha momento para referirse al político del Centro Democrático.

En el contexto de esta confrontación, Ospina aprovechó la reciente popularidad del fenómeno “therian” en redes sociales para lanzar un nuevo ataque digital contra Briceño.

El exalcalde publicó un mensaje en el que vinculó a Briceño con la figura de un lagarto, utilizando el término “therian” para describirlo como alguien que “se asume como lagarto sin más ideas que mentir sistemáticamente en la idea de ser lagarto mayor en el Congreso”.

Así fue como Jorge Iván Ospina describió al político de derecha Daniel Briceño - crédito @JorgeIvánOspina/X

Con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, Ospina difundió una imagen de Briceño representado como reptil, reforzando el señalamiento y etiquetándolo directamente en la publicación.

En efecto, la publicación hizo eco en el candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, que le respondió con otra referencia: “Tú eres Therian - Rata”.

Y es que este concepto no ha sido ajeno en la arena política, donde algunos han optado por utilizar la tendencia para lanzar críticas o pullas a algunos de sus contradictores.

Daniel Briceño le respondió a Jorge Iván Ospina, que lo llamó lagarto - crédito @DanielBricen/X

Por ejemplo, David Luna, candidato presidencial que disputará su cupo en la consulta del 8 de marzo, señaló que: “Dicen que ahora hay personas que se identifican como therians… Yo no sé de eso. Lo que sí sé es que en la política hay camaleones, ratas, buitres, lagartos y zorros que gobiernan desde la fantasía. Llegó el momento de cambiar la historia y volver a poner los pies sobre la tierra. Vota David Luna en la Gran Consulta por Colombia”.

El exsenador aludió a los “camaleones” para describir a quienes cambian de postura según sus propios intereses, mientras que la expresión “ratas” suele asociarse con actos de corrupción. Los “buitres” y “lagartos” evocan imágenes de figuras que buscan beneficiarse de las debilidades del sistema político, y los “zorros” representan a aquellos considerados estrategas y manipuladores.

Al retomar esta simbología, Luna buscó fortalecer su mensaje de renovación, apelando a la necesidad de “volver a poner los pies sobre la tierra”.

David Luna aprovechó el auge del fenómeno ‘therian’ para hacer una crítica directa a aquellos políticos que, según él, gobiernan desde la “fantasía” - crédito @lunadavid/X

Otro de los pronunciamientos más notorios fue el de la senadora María Fernanda Cabal, que calificó la tendencia como “imbecilidad colectiva”. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, la definió como “la peor estupidez”, y el candidato a la Cámara de Representantes por Bolívar José Osorio, de manera jocosa, propuso una ley para “castrar therians”, alimentando la polémica en redes y espacios legislativos.

¿Qué es un ‘therian’?

El concepto “therian” surge de la palabra inglesa “therianthropy”, formada por los términos griegos “therion”, que significa animal salvaje, y “anthropos”, humano.

Los “therians” se identifican psicológica o espiritualmente como animales no humanos. Esta tendencia, que se originó en comunidades digitales de los años 90, ha ganado visibilidad en plataformas como TikTok e Instagram gracias a la viralización de contenidos visuales.

Quienes se reconocen como “therians” sostienen que no se trata de una afición o un disfraz, sino de una vivencia involuntaria y profunda.

La búsqueda de pertenencia y la validación en tribus digitales motivan la identificación "therian" entre adolescentes - crédito ilustrativa IA

Estas personas suelen reunirse en grupos y emplean recursos como WikiFur, una enciclopedia digital ligada al fandom furry. El auge del fenómeno se explica en parte por la capacidad de los algoritmos de las redes sociales para multiplicar el alcance de videos llamativos, lo que lleva a debates sobre nuevas formas de identidad y pertenencia.

Aunque frecuentemente se les confunde, los therians y los furries representan comunidades diferentes. Mientras el fandom furry se orienta a la creación y disfrute de personajes animales antropomórficos en ámbitos culturales y lúdicos, la identidad therian se manifiesta como una experiencia psicológica y espiritual, sin necesidad de elementos externos o disfraces.