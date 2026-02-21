Colombia

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

A pesar de que el mandatario local fue declarado “objetivo militar”, la Unidad Nacional de Protección solo le asignó un escolta para que lo cuide

Guardar
Indignación en Briceño por respuesta
Indignación en Briceño por respuesta que recibió el alcalde municipal por parte de la UNP - crédito UNP/@NoéEspinoza/Facebook

En los últimos meses se han generado varias críticas contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) por la forma en que se designan los esquemas de seguridad y los métodos que utilizan para responder solicitudes por parte de políticos, líderes sociales y otro tipo de personalidades que denuncian ser víctimas de amenazas en su contra o estar expuestas a la violencia interna del país.

Precisamente, ha generado indignación la respuesta que recibió el alcalde de Briceño, Antioquia, luego de que denunció que había sido mencionado como “objetivo militar” en un panfleto que fue difundido en la región por parte de las disidencias de “Calarcá”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Noé Espinoza Vásquez, mandatario local del municipio mencionado, fue amenazado por el grupo armado, que lo acusó de tener vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

En el panfleto aseguran que el alcalde ha favorecido a personas y empresas vinculadas al grupo paramilitar, afirmación que fue rechazada por Espinoza, que en un comunicado oficial desmintió todo y pidió por su seguridad.

El alcalde de Briceño negó
El alcalde de Briceño negó tener vínculos con el Clan del Golfo - crédito Alcaldía de Briceño

“En mi calidad de Alcalde Municipal de Briceño, elegido democráticamente por el pueblo briceñita, y en ejercicio de las funciones constitucionales y legales que me han sido conferidas, me permito dirigirme a la comunidad y a la opinión pública en general para rechazar de manera categórica y contundente las graves acusaciones contenidas en un panfleto que circula en redes sociales, firmado por estructuras armadas ilegales”, se lee en el comunicado emitido por la Alcaldía de Briceño.

Además de rechazar que se le vincule con el Clan del Golfo y recordar momentos de su carrera política, el alcalde reveló que había entregado toda la información sobre las amenazas en su contra a las autoridades y pidió a la UNP por su protección.

“Informo a la opinión pública que he solicitado a la Fiscalía General de la Nación que adelante una investigación exhaustiva sobre el origen y la autoría del panfleto difundido, y también sobre mi actuación como servidor público, con el propósito de que se verifique de manera objetiva y exhaustiva la absoluta inexistencia de cualquier vínculo con estructuras al margen de la ley”.

Esta fue la respuesta de la UNP

Briceño es uno de los
Briceño es uno de los municipios más afectados por la violencia en Antioquia - crédito Antioquia es mágica

El 20 de febrero, El Colombiano reveló que la Unidad Nacional de Protección respondió al alcalde de Briceño con la asignación de un vehículo (no blindado), un escolta y un chaleco blindado.

“Recomendación: Alcaldía Municipal de Briceño (Antioquia), para que adopte las siguientes medidas de protección, para lo cual podrá aunar esfuerzos con la Unidad Nacional de Protección, en virtud a lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 2.4.1.2.7 en concordancia con el artículo 2.4.1.2.49 del Decreto 1066 del 2015. Adicionado y modificado. Ajustar las medidas de protección de la siguiente manera: Implementar un (1) vehículo convencional. Ratificar un (1) chaleco blindado. UNP: Ratificar una (1) persona de protección”, se lee en el documento conocido por el medio citado.

En el informe se afirma que hay indignación en Briceño, puesto que consideran que la UNP no respondió de manera correcta a la petición del alcalde municipal, principalmente por el poder armado que tienen las disidencias en la región.

El alcalde de Briceño fue
El alcalde de Briceño fue amenazado por las disidencias de "Calarcá" - crédito AFP

Mientras la UNP sigue sin pronunciarse al respecto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se mostró preocupado por la situación que se vive en zonas vulnerables del departamento debido a los grupos armados.

“Uno de los municipios más afectados en esta materia en el norte de Antioquia es precisamente el municipio de Briceño. El frente 36 de las Farc, que delinque bajo el mando de alias Calarcá, declaró objetivo militar al alcalde de Briceño. Muy difícil entender cómo persisten negociaciones, conversaciones con estos criminales”, dijo Rendón durante una rueda de prensa.

Temas Relacionados

BriceñoAntioquiaUNPUnidad Nacional de ProtecciónDisidenciasAmenazasColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

El mediocampista del Betis confía en terminar la temporada de la mejor manera en España para entrar en la convocatoria de la Tricolor, al igual que Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández

Nelson Deossa presiona a Néstor

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

El vallenato, las fusiones, el tropipop y un hito de la música en vivo en Colombia, fueron los protagonistas de 2006

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny

Daniel Briceño señaló a Diana Ángel de ser de “doble moral” y la actriz respondió calificándolo de “oportunista”: “Mediocre campaña”

El exconcejal y aspirante al Congreso fue blanco de críticas por usar la imagen de varios artistas para hacer acusaciones contra el Gobierno sobre la crisis en el sistema de salud

Daniel Briceño señaló a Diana

Primera pelea pública entre “therians” en Barranquilla genera debate en redes sociales, todo quedó en video

La difusión de un clip que muestra la confrontación física entre jóvenes autodenominados “therians” despertó burlas, críticas y dudas sobre la autenticidad del hecho en la capital del Atlántico

Primera pelea pública entre “therians”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Los brasileños perdieron la ida de la serie en Argentina, el volante colombiano no aportó lo suficiente y el técnico aseguró que afectó la confianza de sus compañeros

Jorge Carrascal, uno de los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón:

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

ENTRETENIMIENTO

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

Deportes

Nelson Deossa presiona a Néstor

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana

James Rodríguez y las superestrellas con las que competirá en la MLS: desde Messi hasta Thomas Müller

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos