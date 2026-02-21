Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Indignación en Briceño por respuesta que recibió el alcalde municipal por parte de la UNP - crédito UNP/@NoéEspinoza/Facebook

En los últimos meses se han generado varias críticas contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) por la forma en que se designan los esquemas de seguridad y los métodos que utilizan para responder solicitudes por parte de políticos, líderes sociales y otro tipo de personalidades que denuncian ser víctimas de amenazas en su contra o estar expuestas a la violencia interna del país.

Precisamente, ha generado indignación la respuesta que recibió el alcalde de Briceño, Antioquia, luego de que denunció que había sido mencionado como “objetivo militar” en un panfleto que fue difundido en la región por parte de las disidencias de “Calarcá”.

Noé Espinoza Vásquez, mandatario local del municipio mencionado, fue amenazado por el grupo armado, que lo acusó de tener vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

En el panfleto aseguran que el alcalde ha favorecido a personas y empresas vinculadas al grupo paramilitar, afirmación que fue rechazada por Espinoza, que en un comunicado oficial desmintió todo y pidió por su seguridad.

El alcalde de Briceño negó tener vínculos con el Clan del Golfo - crédito Alcaldía de Briceño

“En mi calidad de Alcalde Municipal de Briceño, elegido democráticamente por el pueblo briceñita, y en ejercicio de las funciones constitucionales y legales que me han sido conferidas, me permito dirigirme a la comunidad y a la opinión pública en general para rechazar de manera categórica y contundente las graves acusaciones contenidas en un panfleto que circula en redes sociales, firmado por estructuras armadas ilegales”, se lee en el comunicado emitido por la Alcaldía de Briceño.

Además de rechazar que se le vincule con el Clan del Golfo y recordar momentos de su carrera política, el alcalde reveló que había entregado toda la información sobre las amenazas en su contra a las autoridades y pidió a la UNP por su protección.

“Informo a la opinión pública que he solicitado a la Fiscalía General de la Nación que adelante una investigación exhaustiva sobre el origen y la autoría del panfleto difundido, y también sobre mi actuación como servidor público, con el propósito de que se verifique de manera objetiva y exhaustiva la absoluta inexistencia de cualquier vínculo con estructuras al margen de la ley”.

Esta fue la respuesta de la UNP

Briceño es uno de los municipios más afectados por la violencia en Antioquia - crédito Antioquia es mágica

El 20 de febrero, El Colombiano reveló que la Unidad Nacional de Protección respondió al alcalde de Briceño con la asignación de un vehículo (no blindado), un escolta y un chaleco blindado.

“Recomendación: Alcaldía Municipal de Briceño (Antioquia), para que adopte las siguientes medidas de protección, para lo cual podrá aunar esfuerzos con la Unidad Nacional de Protección, en virtud a lo dispuesto en el parágrafo 4º del artículo 2.4.1.2.7 en concordancia con el artículo 2.4.1.2.49 del Decreto 1066 del 2015. Adicionado y modificado. Ajustar las medidas de protección de la siguiente manera: Implementar un (1) vehículo convencional. Ratificar un (1) chaleco blindado. UNP: Ratificar una (1) persona de protección”, se lee en el documento conocido por el medio citado.

En el informe se afirma que hay indignación en Briceño, puesto que consideran que la UNP no respondió de manera correcta a la petición del alcalde municipal, principalmente por el poder armado que tienen las disidencias en la región.

El alcalde de Briceño fue amenazado por las disidencias de "Calarcá" - crédito AFP

Mientras la UNP sigue sin pronunciarse al respecto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se mostró preocupado por la situación que se vive en zonas vulnerables del departamento debido a los grupos armados.

“Uno de los municipios más afectados en esta materia en el norte de Antioquia es precisamente el municipio de Briceño. El frente 36 de las Farc, que delinque bajo el mando de alias Calarcá, declaró objetivo militar al alcalde de Briceño. Muy difícil entender cómo persisten negociaciones, conversaciones con estos criminales”, dijo Rendón durante una rueda de prensa.