El Invima alertó sobre seis suplementos dietarios y quemadores de grasa sin registro sanitario en Colombia

El Invima ha alertado en sobre la distribución fraudulenta de productos musculares y multivitaminicos - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió en las últimas horas dos alertas sanitarias que refuerzan el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones frente a productos sin control oficial.

Las advertencias abarcan, por un lado, la comercialización ilegal de suplementos dietarios y cápsulas quemadoras de grasa, y por otro, el retiro inmediato de un producto cosmético destinado a bebés y niños por incumplir estándares microbiológicos.

En el primer caso, la entidad alertó sobre la venta en el país de suplementos que no cuentan con registro sanitario vigente, lo que significa que no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia.

Según explicó el Invima, la ausencia de este requisito no es un simple trámite pendiente, sino una señal de que no existen verificaciones oficiales sobre su composición, condiciones de almacenamiento, transporte ni trazabilidad.

El organismo recordó que la comercialización de estos productos infringe el Decreto 3249 de 2006, que regula la fabricación, etiquetado y venta de suplementos dietarios en Colombia.

Productos musculares y suplementos dietarios señalados por el Invima por no contar con registro sanitario vigente en Colombia - crédito Invima

Muchos de estos artículos, varios de ellos importados, se promocionan en redes sociales y plataformas digitales con promesas de pérdida de peso, aumento de energía o beneficios para la salud, lo que incrementa el riesgo de que los consumidores sean engañados.

En el listado publicado por la autoridad sanitaria figuran Ashwagandha 3000 mg de Carlyle, Resveratrol de Dr. Martin’s Nutrition, las cápsulas quemadoras de grasa Burn, Resveratrol Quercetin Grains y Glucosamina + Condroitina + MSM + Colágeno + Cúrcuma de la marca Sotalix, así como Citrato de Magnesio de Phi Naturals y Omega-3 Fish Oil de NOW. Ninguno de estos cuenta con autorización para su comercialización en el país.

La entidad advirtió que el consumo de productos sin registro puede generar reacciones adversas como picazón, urticaria, inflamación de garganta, dificultad respiratoria, desmayos, arritmias y trastornos gastrointestinales persistentes.

En algunos casos, los síntomas pueden presentarse de forma inmediata; en otros, pueden aparecer tiempo después, dificultando su identificación y tratamiento.

Dificultad respiratoria, en algunos casos acompañada de mareo o sensación de desmayo, como posible efecto adverso del consumo de suplementos sin registro sanitario - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante este panorama, el Invima recomendó abstenerse de comprar o consumir cualquier suplemento que no tenga registro sanitario vigente y suspender de inmediato el uso de los productos señalados, incluso si no se han presentado síntomas.

También invitó a la ciudadanía a denunciar puntos de venta irregulares y a verificar la información en fuentes oficiales.

Retiro de espuma limpiadora para bebés

En una segunda medida preventiva, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ordenó el retiro inmediato en todo el territorio nacional del producto Delicada Espuma Limpiadora 210 mL, destinado a bebés y niños, identificado con la Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC81756-17CO y correspondiente al lote 2506022.

El producto fue clasificado como “Alterado 2” tras detectarse un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales superior al límite máximo permitido para cosméticos, de acuerdo con la resolución 2120 de 2019. Los análisis que llevaron a esta decisión fueron realizados por el laboratorio oficial del Invima.

El registro sanitario de la espuma está a nombre de Ecotu S.A.S., mientras que la fabricación estuvo a cargo de Tecser Laboratorios S.A.. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la fecha de producción o vencimiento del lote afectado.

La autoridad sanitaria recomendó suspender de inmediato el uso del producto y reportar cualquier efecto adverso que pudiera estar asociado a su aplicación. Asimismo, solicitó a la ciudadanía informar sobre los puntos de venta o distribución donde se encuentre el lote alterado, a través de los canales oficiales.

La notificación oficial de Invima no reporta fecha de producción ni de vencimiento asociadas al lote retirado - crédito @Invima/X

El Invima también pidió a las Secretarías de Salud intensificar las labores de inspección y vigilancia en sus respectivas jurisdicciones, adoptar las medidas correspondientes y notificar cualquier hallazgo relacionado con el producto. Advirtió que la distribución o comercialización del lote afectado puede dar lugar a sanciones y acciones sanitarias.

Con estas decisiones, la entidad reiteró su compromiso con la protección de la salud pública y la vigilancia permanente del mercado de medicamentos, suplementos y cosméticos en Colombia, insistiendo en que el autocuidado y la verificación del registro sanitario son herramientas fundamentales para prevenir riesgos.