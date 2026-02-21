Banco de la República advierte mayores riesgos por nueva estrategia de deuda del Gobierno

El Banco de la República advirtió que el aumento de deuda de corto plazo puede generar mayores presiones de liquidez en los próximos años- crédito Banco de la República/VisualesIa

El Banco de la República lanzó una advertencia sobre la forma en que el Gobierno nacional está manejando su deuda en 2025. Según el banco central, la nueva estrategia adoptada por el Ministerio de Hacienda para conseguir recursos puede ayudar en el corto plazo, pero también implica mayores riesgos hacia adelante.

La alerta quedó consignada en una respuesta oficial enviada al representante Óscar Darío Pérez Pineda, quien pidió conocer detalles de las discusiones internas sobre las operaciones de deuda y liquidez del Gobierno. Aunque las actas completas son reservadas, el Emisor entregó extractos donde se evidencia la preocupación técnica.

En palabras simples, el Gobierno ha venido buscando más dinero en el mercado para cubrir sus necesidades de gasto. Lo ha hecho aumentando la emisión de Títulos de Tesorería (TES), recomprando bonos, cambiando deuda vieja por nueva y realizando operaciones con bancos extranjeros para obtener dólares y luego convertirlos en pesos.

El problema, según el Banco, es que buena parte de esa nueva deuda se está concentrando en plazos más cortos. Eso significa que el Estado tendrá que pagar o refinanciar esos compromisos más rápido. Si en el futuro las tasas de interés suben o las condiciones financieras se complican, conseguir ese dinero podría resultar más costoso.

El documento se conoció públicamente esta semana y fue revelado inicialmente por La FM en medio del debate sobre la situación fiscal del país; en el texto se explica cómo el banco central ha venido ajustando sus cálculos ante los cambios constantes en la estrategia del Ministerio de Hacienda.

Otro punto sensible es el uso de operaciones con bancos del exterior para conseguir dólares. En términos prácticos, el Gobierno entrega títulos de deuda como garantía, recibe dólares, los cambia por pesos para cubrir gastos internos y, cuando se vence la operación, debe devolver esos dólares. Si en ese momento el dólar está más caro, la cuenta puede salir más alta.

El Banco de la República también dejó constancia de que durante el año ha tenido que modificar varias veces sus proyecciones sobre la caja del Gobierno. Parte del problema radica en que el recaudo tributario no ha cumplido completamente las metas previstas, especialmente en algunos rubros como la retención en la fuente. Eso ha obligado a buscar más recursos en el mercado.

Además, las actas muestran que existe “alta incertidumbre” sobre cómo cerrará la liquidez del Gobierno este año y cómo comenzará 2026. En varias reuniones se menciona que la Tesorería ha sido muy activa comprando y vendiendo títulos, haciendo canjes y moviendo recursos entre pesos y dólares, lo que dificulta prever con exactitud cuánta caja habrá disponible.

Para el ciudadano común, esto se traduce en que el Estado está recurriendo más intensamente a la deuda para cubrir sus necesidades, y lo está haciendo con instrumentos que pueden implicar mayores presiones en el futuro. Si los ingresos no crecen al ritmo esperado o si el entorno internacional se vuelve más adverso, el costo de financiar al país podría aumentar.

El Banco no cuestiona la legalidad de las operaciones ni la facultad del Gobierno para realizarlas. Sin embargo, sí advierte que esta estrategia aumenta los riesgos de refinanciamiento —es decir, la necesidad de conseguir dinero nuevo para pagar deuda vieja— y la exposición al dólar, factores que pueden generar vulnerabilidad si se presentan choques económicos.

En ese contexto, el Emisor reiteró que seguirá monitoreando de cerca el impacto de estas decisiones sobre la liquidez del sistema financiero y la estabilidad económica. En el documento se especifica que, aunque la política monetaria es independiente, las decisiones fiscales influyen directamente en el comportamiento de los mercados, en las tasas de interés y en la confianza de los inversionistas.