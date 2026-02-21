Aplicó a un trabajo para aprender a realizar transacciones y ahora la buscan por transferirse siete millones de pesos

Buscan a mujer que fue a buscar trabajando y en un descuido resultó robando el establecimiento comercial - créditoLa Lupa Viral/Facebook

Colombia registró en 2025 la tasa de desempleo más baja en 25 años, con un promedio anual de 8,9%, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Este indicador, considerado histórico desde que existen mediciones comparables, refleja la creación de 791.000 nuevos empleos en el país, superando el ritmo de crecimiento de la actividad productiva.

A pesar del escenario positivo en cuanto a generación de empleo, se registran situaciones que evidencian cómo, pese a la mayor oferta de vacantes, ciertas conductas ilícitas afectan la empleabilidad y generan desconfianza en los procedimientos de selección y contratación de personal.

El rostro de la mujer grabado por la cámara de seguridad circula por diferentes plataformas digitales - crédito La Lupa Viral/Facebook

A propósito, un hecho conocido ampliamente el viernes 20 de febrero, ocurrido en el barrio República de Israel, en Cali, ha generado consternación entre los comerciantes locales.

De acuerdo con la denuncia de la propietaria de una tienda de mascotas, una joven que había solicitado trabajo y estaba en plena inducción, habría realizado una transferencia de $7.000.000 a una cuenta personal en Nequi, aprovechando un momento en que la dueña del local salió para cumplir una diligencia.

La afectada relató que la joven se encontraba en etapa de inducción y prácticas para ocupar un puesto en el establecimiento cuando, tras quedarse sola, realizó la operación bancaria y huyó del lugar. Posteriormente, se comprobó que los datos consignados en el currículum vitae presentado por la señalada eran falsos, complicando su identificación y localización.

Hasta ahora, no se conoce el paradero de la joven ni se han registrado avances en la investigación por parte de las autoridades. Las cámaras de seguridad del local resultan claves en este caso para perfilar a la mujer y avanzar con las primeras pesquisas.

La mujer recibió la inducción para realizarse una transferencia de $7.000.000 a su Nequi - crédito Luisa González/Reuters

El insólito caso ha sido objeto de amplio debate en redes sociales, aunque otros usuarios lo tomaron con gracia: “Lo bueno es que aprendió bien” ; “Y como van contratando gente asi por asi” ; “ajajajaj después andan pidiendo trabajo” ; “Se hizo millonaria con 7 palos jajaja sí supiera que eso no es nada y encima se va boleteada” ; “Jum si eso se llama discreción; aprendió Bien V; ahora recibirá una mayor inducción intramural (sic)”.

Adulta mayor denuncia que falsa empleada doméstica la drogó para hurtar joyas y dinero

La inseguridad continúa generando inquietud en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, tras la denuncia de una adulta mayor que asegura haber sido víctima de un robo perpetrado por una mujer que se hizo pasar por empleada doméstica.

Según relató a la emisora Suba Alternativa, la presunta trabajadora doméstica logró ganarse su confianza y, posteriormente, la habría drogado para despojarla de objetos de valor mientras dormía.

La afectada explicó que contrató a la sospechosa el 13 de febrero para realizar tareas del hogar. Durante la jornada, la mujer mantuvo una actitud aparentemente normal, sin levantar sospechas entre las habitantes del apartamento.

Fue en la noche cuando la empleada le sirvió la cena y, después, un postre que, según la víctima, tenía un sabor “ligeramente amargo”, aunque en ese instante no percibió nada fuera de lo común.

La mujer habría sido drogada por su empleada doméstica para presuntamente hurtarle objetos de valor - crédito Europa Press/Ricardo Rubio

Tras consumir los alimentos, la adulta mayor se sentó junto a su hermana para ver televisión. Pocos minutos después perdió el conocimiento y no volvió a despertar hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Al abrir los ojos, se encontró en su cama, vestida con pijama y sin recordar cómo llegó hasta allí.

“Yo estaba completamente vestida cuando me senté en el sofá y amanecí en pijama y acostada en mi cama. No supe qué pasó durante toda la noche”, narró la víctima.

Según la denuncia, la sospechosa aprovechó el estado de indefensión para recorrer el apartamento y sustraer joyas de oro, objetos de plata y una suma considerable de dinero en efectivo.

Al notar la ausencia de la supuesta empleada, la adulta mayor consultó en la portería del edificio, donde el vigilante nocturno le indicó que la mujer había salido hacia la 1:00 a. m. con una bolsa voluminosa, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

La víctima estima que las pérdidas superan los $35 millones entre joyas y efectivo. Además, alertó que la mujer podría estar ofreciendo servicios domésticos en otros hogares, lo que representa un riesgo, especialmente para personas de la tercera edad.