Karol G quedó absuelta tras el retiro de una demanda por presunto plagio en Miami, Estados Unidos

La resolución judicial permitió cerrar el proceso sin cuestionamientos y consolidó la reputación de su equipo creativo

La resolución del proceso deja
La resolución del proceso deja sin efecto cualquier acción judicial sobre la cantante tras el retiro de la demanda por los productores, quienes aceptaron que la acusación no contaba con pruebas suficientes tras el análisis de archivos - crédito Mario Anzuoni / Reuters

La cantante colombiana Karol G quedó libre de toda consecuencia legal tras el retiro de la demanda por plagio presentada ante una corte de Miami, Estados Unidos.

Los productores Ocean Vibes (Jack Hernández) y Alfr3d Beats (Dick Alfredo Caballero Rodríguez) comunicaron una disculpa pública a la artista y a su equipo, reconociendo la falta de fundamento en su acusación.

El caso fue cerrado esta semana y Karol G no enfrentará repercusiones judiciales.

La controversia surgió por la supuesta utilización de fragmentos de la canción Punto G en el tema Gatúbela, incluido en el álbum Mañana será bonito.

Tras analizar los archivos de las sesiones de estudio, los propios productores admitieron que DJ Maff, productor de Karol G, había creado y grabado el ritmo de ‘Gatúbela’ dos semanas antes de la publicación de ‘Punto G’, de acuerdo con los tres medios citados.

Inicialmente, los demandantes presentaron la denuncia al encontrar similitudes entre ambas canciones.

La verificación cronológica de las
La verificación cronológica de las grabaciones demostró que la canción señalada como presunto plagio fue creada antes que la obra original de los denunciantes, motivando el desistimiento del reclamo legal por parte de los autores - crédito Universal / AP

Sin embargo, el examen cronológico demostró que la creación de Gatúbela fue anterior, lo que desmontó la acusación de plagio.

Los productores retiraron la demanda al comprobar que su reclamación carecía de sustento, lo que los llevó a emitir una disculpa pública dirigida tanto a Karol G como a DJ Maff.

Los implicados anunciaron que la disculpa se publicará en inglés y español a través de YouTube y en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook.

La polémica reflejó la atención que despiertan los procedimientos judiciales sobre derechos de autor y disputas de propiedad intelectual en la industria musical latinoamericana y estadounidense.

Destacó que el comunicado de los demandantes incluyó la admisión de error y el cierre definitivo de cualquier acción jurídica contra la intérprete de Gatúbela, dando por finalizado el conflicto.

Los productores expresaron que deseaban cerrar este episodio y reconocieron el trabajo de Karol G, DJ Maff y su equipo, transmitiéndoles buenos deseos para sus próximos proyectos.

