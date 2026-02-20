Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

Así fue la celebración de Johanna Fadul a la salida de Maiker Smith - crédito Johanna Fadul/Instagram

La casa de los famosos Colombia 2026 experimentó uno de sus episodios más inesperados al producirse la eliminación de Maiker Smith en una jornada marcada por la intervención directa del público.

El acontecimiento, que ocurrió el 19 de febrero, tomó por sorpresa tanto a los televidentes como a los propios habitantes de la casa, que presenciaron cómo el creador de contenido abandonaba el reality tras ser señalado como el concursante más “mueble” por el público.

Según la dinámica instaurada por la producción, la figura de “mueble” se adjudica al participante considerado pasivo, invisible y sin repercusión en la convivencia, lo que motivó la aplicación de una votación especial.

A diferencia de las eliminaciones habituales, Smith no figuraba entre los nominados de la semana, sino que fue seleccionado tras la llamada modalidad extraordinaria “el camión de la mudanza”, mecanismo que activó la producción para conceder al público la capacidad de decidir sobre la expulsión más sorpresiva hasta el momento.

La salida de Smith no solo alteró la rutina de los participantes, también desató una cadena de reacciones en redes sociales y una de ellas provino de Johanna Fadul, actriz que había sido protagonista de una delicada controversia dentro del mismo programa, que le costó su expulsión.

Durante su participación, Fadul emitió comentarios que fueron ampliamente calificados como racistas contra el participante Campanita, lo que generó un debate público sobre discriminación y conductas dentro del reality.

Johanna Fadul apareció saltando de la alegría al conocer la salida de Maiker y hasta agradeció al público

Tras conocerse la eliminación de Smith, Fadul recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de publicaciones que rápidamente captaron la atención de los seguidores.

En una de las historias, la actriz aparece saltando junto a sus perros y gritando “se fue Maiker”, mientras en otra muestra el momento exacto de la despedida televisada del concursante.

Acompañó este contenido con la frase: “Ayy Maiker (...) Y no me alegro, no tengo nada contra él, pero la vida es justa”. Este tipo de mensajes fue interpretado por numerosos usuarios como una celebración de la salida de quien, durante la convivencia, la había enfrentado por sus declaraciones.

La respuesta mediática a los comentarios de Fadul no se hizo esperar: “Que tristeza esta actitud” ; “Innecesario el video Johannaaaaaa”; “Aquí es cuando nos damos cuenta que nunca estuvo arrepentida y todo lo que dijo sí lo sintió🤭" ; “Nunca estuvo arrepentida, las cosas como son” ; “Y en la historia dice que no se alegra y véala.sin palabras 😶(sic)“.

Mientras que otros usuarios respaldaron su actitud: “Eso pasa cuando uno compra peleas ajenas, hoy Joha duerme tranquila✨" ; “E e e e e e e eso fue por tu salida mi reina, la venganza tarda pero llega😘 (sic)“.

En vista del revuelo generado, la actriz optó por aclarar su postura mediante un video dirigido a sus seguidores, donde insistió en que no guardaba resentimientos personales hacia Smith y que la naturaleza del programa debía entenderse como un juego temporal y aislado de la realidad cotidiana.

En su intervención, Fadul abordó directamente las acusaciones de racismo que circularon en redes sociales desde su expulsión. Defendió que su conflicto principal durante el reality no fue con Smith, sino con Campanita. “Mi rollo no fue directamente con él, mi rollo fue con Campanita. En dos oportunidades le digo: ‘Venga, escúcheme, quiero hablar con usted’. ¿Y qué fue lo que hizo? Así: ‘¡No, no quiero!’ Se lo respeté completamente”, relató, enfatizando que su postura habría sido idéntica sin importar el color de piel del involucrado.

La actriz también señaló que consideraba a Smith como una persona “arrogante”, aunque matizó que ese tipo de actitudes no dependen del origen étnico ni de otras condiciones personales. “Insisto, sea quien sea, el tipo de color de piel que tenga, no importa. Para mí, Maiker es una persona arrogante, es una persona que, como él dice, él se para en su posición y no se sale de ahí. Uno tiene que ser más humano, más blandito. Y las segundas oportunidades sí se valen, sea quien sea, del color de piel que sea”, expresó en su mensaje.

En el mismo video, Fadul confrontó directamente a quienes la han tildado de racista, argumentando que “jamás” ha tenido intenciones discriminatorias y atribuyendo la polémica a malentendidos y a la doble moral en la opinión pública.

“Jamás, ante los ojos de un Dios, soy una mujer racista, para nada. Que extrapolé tocar un color de piel con algo que quería decir, que no lo quieran entender, ya no es problema mío”, dijo. Añadió una petición a sus detractores: “Dejen de hablar tanto, de tirarme tanto hate, de hablar con tanta doble moral. No sean solapados, no sean morrongos, de verdad. Perdónenme que hable así, pero estoy mal de la voz. ¡Y ya, dejen la pendejada! Hay cosas que realmente sí son de peso, comparado con una frase que utilicé. Yo no he matado a nadie, yo no soy una mala persona”.

En la parte final de sus declaraciones, la actriz sorprendió al elogiar la trayectoria de Smith en el reality, negando que su desempeño haya sido irrelevante. “Yo considero que Michael no era un mueble, en lo absoluto. Al contrario, hizo mucho contenido, pero quizás Colombia aprovechó la oportunidad para sacarlo porque no lo querían o no lo quieren, y no por mí. Cada quien es víctima de su propio invento. Y seguramente también las personas que me quieren, que los amo y gracias, dieron su voto para que él saliera por lo que hizo”, sostuvo.