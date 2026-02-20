Granizo, caída de vallas, árboles y cableado eléctrico: los estragos que dejó intenso aguacero en Cali

Bomberos Cali entregó detalles de la emergencia invernal que sacudió a Cali el jueves 19 de febrero - crédito Bomberos Cali

Al menos siete emergencias fueron reportadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali tras el fuerte aguacero que afectó la ciudad durante la tarde del jueves 19 de febrero de 2026, acompañado de vendavales y lluvias intensas.

Las situaciones incluyeron inundaciones en zonas del norte, centro, oeste y sur, así como casas destechadas y daños en ventanales, especialmente por la caída de una valla sobre un edificio de cuatro pisos, según informó Jefferson Agudelo, coordinador de Telemática de la institución.

El balance preliminar incluyó la atención de viviendas afectadas por desprendimiento de techos y vidrios rotos, así como el monitoreo de una quebrada desbordada en la vía a Montebello, que impactó a las casas aledañas.

En la avenida Ciudad de Cali, los bomberos atendieron la caída de un árbol, mientras que en el barrio La Selva se reportó el colapso de una línea eléctrica. Hechos similares ocurrieron en el barrio San Bosco y en la carrera 10 con calle primera, en San Antonio, donde un árbol bloqueó el paso en este tradicional sector de ladera.

Las lluvias provocaron caída de árboles y casa destechadas - crédito @Radiosuper/X

Detalles de las emergencias reportadas

Las lluvias intensas provocaron acumulación de agua en la carrera 5 entre calles 25 y 26, situación que llevó a la Secretaría de Movilidad a recomendar el uso de vías alternas y conducir con precaución. En la calle 34 Norte con carrera 2Bis, la depresión en el pavimento dificultó el tránsito, obligando a motociclistas a refugiarse en el edificio Isabel Cristina ante el aumento del nivel del agua.

El organismo de socorro también intervino en el rescate de personas atrapadas en un ascensor en la calle 59 No. 97Bis - 46, en el barrio Ciudad Meléndez, al sur de la ciudad, y respondió a la caída de una línea eléctrica en la carrera 45 con calle 14, en La Selva. En el barrio Vipasa, un cortocircuito afectó el tablero de distribución eléctrica de un taller de vehículos, aunque la situación se encontraba controlada al llegar los bomberos.

En el entorno del Centro Comercial único, sobre la calle 52 con carrera 4, se reportó la caída de árboles y cableado eléctrico, lo que llevó a recomendar máxima precaución en la zona. El vendaval dejó al menos una vivienda de tres niveles sin techo en el barrio Nacional, junto con líneas de energía desprendidas en la carrera 14 con calle 3, aunque no se registraron personas heridas.

La lluvias en la capital vallecaucana provocaron caos en la movilidad durante varias horas - crédito @YaCelacanto /X

Otros árboles se vinieron abajo en la calle 1A con carrera 17, en el barrio Libertadores, y en la ladera occidental, donde se reportaron movimientos de tierra y caída de piedras. Las autoridades continúan evaluando el estado del terreno para prevenir nuevos incidentes. En la avenida Roosevelt, agentes de tránsito regulan la circulación de vehículos debido a los efectos del temporal.

En uno de los barrios de ladera, un video grabado por un residente alertó sobre el desbordamiento del río Cali, que atraviesa la ciudad de oeste a nororiente. En la grabación, se observa a una vivienda completamente inundada y a vecinos pidiendo auxilio para adultos mayores atrapados por la crecida.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali reiteró el llamado a la comunidad para extremar precauciones durante el desplazamiento, evitar transitar por sectores inundados y reportar cualquier emergencia a la línea 119, disponible las veinticuatro horas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) proyectó para el viernes 20 de febrero un incremento en los acumulados de lluvia en varias regiones del país. Según el organismo, se anticipan precipitaciones en la región Andina, el Pacífico, la Orinoquia, la Amazonia y el sur del Caribe.

Las lluvias ocasionaron estragos en difenretes puntos de la ciudad - crédito @Entérate CaliX

El pronóstico del Ideam señala que departamentos como Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima y Caldas podrían experimentar lluvias de mayor volumen, mientras que en Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas también se prevén condiciones lluviosas.

De acuerdo con la misma entidad, en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Boyacá, Huila, Meta, Vichada y Guainía se esperan lloviznas o lluvias de menor intensidad. El Ideam añadió que en la zona insular del Caribe colombiano podrían presentarse lluvias ligeras de forma ocasional.