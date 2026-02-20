Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Triana Mahecha hizo parte del grupo de exparamilitares cobijados por esta figura que se acogió en la administración del Gobierno Petro - crédito Alcaldía de Bucaramanga / sitio web | archivo Colprensa

El Tribunal Superior de Bucaramanga dictó una condena de segunda instancia contra Arnubio Triana Mahecha, conocido como alias Botalón, por hechos ocurridos en 2016, implicándolo en la creación de un grupo armado junto a otros exparamilitares para actividades de extorsión y atentados.

La sentencia, fechada el 10 de febrero de 2026, se produce después de que Triana fuera expulsado de Justicia y Paz en enero de 2025.

A pesar de la condena, diez días después la calidad de gestor de paz de Triana sigue vigente, destacó un informe de Noticias RCN.

Entre los antecedentes de Botalón se cuenta la admisión de más de 53 homicidios y 100 desapariciones en el marco del proceso de Justicia y Paz. Aun así, el presidente Gustavo Petro lo seleccionó en septiembre de 2025 como uno de los 16 exparamilitares nombrados gestores de paz.

La ley de Paz Total avala la suspensión de órdenes de captura, aunque las sentencias condenatorias ejercen prioridad y no pueden ser eludidas.

La decisión sobre la continuidad de la función de gestor de paz de Triana está actualmente en manos del presidente Gustavo Petro.

Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón - crédito red social Facebook

La polémica con alias Botalón en 2025 y la decisión por parte de Gustavo Petro

El 22 de septiembre de 2025 se conoció que la Presidencia de la República confirmó en ese entonces que Triana Mahecha permanecería como gestor de paz, pese a la controversia judicial motivada por nuevas condenas en su contra.

El fallo sostiene sus beneficios en Justicia y Paz, incluso cuando enfrenta un panorama cuestionado por reincidencia delictiva luego de su desmovilización.

Este nombramiento, refrendado mediante la resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, puntualizó que el dilema colombiano ante la permanencia de exjefes paramilitares en mecanismos de justicia transicional y sus eventuales retornos a la criminalidad, señaló un reportaje de Minuto60.

La situación de alias Botalón se torna más polémica si se considera que sobre él pesa una condena de 14 años de cárcel por concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico y financiación del terrorismo. Aunque esta sentencia del 29 de enero de 2024 fue apelada, fue la que revisó el Tribunal Superior de Bucaramanga.

Alias Botalón fue uno de los 16 gestores de paz que designó el presidente Petro en 2025 - crédito Leonardo Rueda / Prensa Alcaldía de Bucaramanga

El propio Tribunal de Justicia y Paz arguyó en esa ocasión que, hasta que la condena más reciente adquiera firmeza, se sostenía la presunción de inocencia y, por tanto, los privilegios otorgados bajo la Ley de Justicia y Paz no pueden ser revocados.

El mismo portal reveló que la designación como gestor de paz no surte efectos sobre la condición legal de Botalón.

Las actividades encomendadas, que se ejecutarán hasta el 6 de agosto de 2026, no inciden en los procesos penales en curso ni otorgan amnistía sobre sentencias previas. Cada beneficiario de esta resolución debe además firmar actas de trabajo con actividades orientadas a reparar a las víctimas.

Uno de los hechos recientes que más impacto ha generado en el expediente de alias Botalón es el informe de la Fiscalía respecto a la reconfiguración de estructuras criminales bajo su mando.

Gozando de libertad condicional desde 2016, Arnubio Triana Mahecha fue investigado y hallado responsable, en primera instancia, de coordinar una red ilegal junto a otros sujetos conocidos como Giovanni, Dayron, Purino, Negro Jeison y Juan Esteban.

La investigación judicial detalló la existencia de un aparato organizado para extorsionar y amenazar a comunidades mediante panfletos y mensajes de WhatsApp, acciones que propiciaron desplazamientos forzados y homicidios selectivos.

Dentro del expediente, la Fiscalía consignó pruebas derivados de interceptaciones telefónicas y entrevistas, apuntando: “A través de interceptaciones telefónicas, análisis link, interrogatorios y entrevistas, se pudo establecer que Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, ejercía el mando de la red criminal y tenía pleno conocimiento de las actividades delictivas de sus integrantes, con quienes se comunicaba y dirigía mediante llamadas telefónicas, a fin de evitar ser detectados por las autoridades”, reza en los informes.

El Gobierno de Colombia reactivó la figura de gestores de paz para 16 exjefes paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso, alias Jorge 40 y "Don Berna", además de "Botalón" - crédito Colprensa

Otra de las solicitudes principales de la Fiscalía fue la exclusión de alias Botalón de la Ley de Justicia y Paz y la revocatoria de la pena alternativa de ocho años, con el objetivo de que cumpliera la condena original de 40 años por múltiples delitos atribuidos.

El Tribunal de Justicia y Paz aceptó inicialmente esa pretensión el 19 de diciembre de 2024, y el Juzgado de Ejecución de Sentencias para Justicia y Paz ratificó la medida el 13 de febrero de 2025, al considerar que el excomandante paramilitar reincidió criminalmente luego de su desmovilización.