Piden moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo en el Congreso: “Por su actitud displicente”

Así lo señaló la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, que le confirmó a Infobae Colombia que ya cuenta con el respaldo de otros nueve congresistas. Si la solicitud es aceptada, Jaramillo será citado a debate de control político

Uno de los puntos que
Uno de los puntos que se mencionan en el documento, es el caso del pequeño Kevin Arley Acosta - créditos Catalina Olaya/Colprensa | video suministrado a Infobae

Mientras el presidente Gustavo Petro pronunciaba un discurso en la plaza de Bolívar de Bogotá la noche del jueves 19 de febrero de 2026, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), informó que se presentará una moción de censura contra el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, motivada por la situación en la entrega de medicamentos y la gestión del sistema de salud en Colombia.

De acuerdo con el documento emitido por parte de Pedraza, la convocatoria al debate busca que Jaramillo responda ante el Congreso y la ciudadanía por los problemas que enfrentan pacientes al reclamar medicinas, así como por la continuidad de tratamientos, lo que ha ocasionado muertes.

Entre los casos citados por la congresista, figura Kevin Arley Acosta, un niño de siete años que, según Pedraza, falleció por la falta de acceso a medicamentos esenciales para el tratamiento de la hemofilia.

La representante cuestionó a la administración del Ministerio de Salud en la grabación que compartió junto al documento, al señalar un “aumento sostenido de tutelas por vulneración del derecho fundamental a la salud”, deficiencias en la entrega de medicamentos por parte de EPS intervenidas, problemas en la dirección y control del sistema, así como declaraciones públicas que, según Pedraza, desconocen la dignidad de quienes han resultado perjudicados por estas fallas.

Mientras el ministro Jaramillo estaba
Mientras el ministro Jaramillo estaba junto al presidente Petro en la Plaza de Bolívar, se confirmó la solicitud de moción de censura, destacó Pedraza en su cuenta de X la noche del jueves 19 de febrero de 2026 - crédito @JenniferPedraz/X

En otro de sus argumentos, la congresista sostiene que el ministro ha tenido respuestas que calificó como “displicentes ante la crisis”, y citó expresiones atribuidas a Jaramillo, como “los ricos también lloran”, y recalcó que se habría revictimizado a la madre de Kevin Acosta, Yudy Pico.

En el documento presentado, la representante señala: “Cada 2 minutos la gente tiene que radicar una tutela para acceder a una cita médica o a un medicamento, y ni siquiera con un fallo de un juez están atendiendo la realidad de la gente. Esto no lo digo yo, lo dice la Defensoría del Pueblo”.

El comunicado recoge que, aproximadamente 23 millones de personas están afiliadas a EPS intervenidas por el gobierno colombiano, y entre quienes pertenecen al régimen subsidiado, esa proporción alcanza cerca de 15 millones de usuarios.

Una vez formalizada la moción, la mesa directiva de la Cámara de Representantes evaluará la solicitud. Si cumple con los requisitos legales establecidos en la Constitución Política y la ley 5 de 1992, se citará el respectivo debate.

El documento cuenta ya con 10 firmas, incluida la representante Jennifer Pedraza, además de sus colegas:

  • Julia Miranda (Partido Nuevo Liberalismo)
  • Catherine Juvinao (Partido Alianza Verde)
  • Daniel Carvalho (Coalición Centro Esperanza)
  • Alejandro García (Partido Alianza Verde)
  • Katherine Miranda (Partido Alianza Verde)
  • Juan Sebastián Gómez (Partido Nuevo Liberalismo)
  • Juan Carlos Losada (Partido Liberal)
  • Carolina Arbeláez (Cambio Radical)
  • Óscar Rodrigo Campo (Cambio Radical)

Por todo lo anterior, Pedraza dejó sus reparos frente a la gestión del jefe de la cartera de Salud del Gobierno Petro.

“El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debe salir de su cargo. Por eso he redactado una moción de censura para retirarlo, para apartarlo de este ministerio, e invito a todas y a todos los congresistas, independientemente de su partido político, a que la suscriban”, destacó la representante a la Cámara.

Pedraza agregó: “Un ministro que, antes de mejorar la crisis del sistema de salud, que obviamente venía desde antes, lo que ha hecho es tomar medidas que han dificultado y han creado más barreras para el acceso al derecho fundamental”.

La congresista hizo hincapié en que esta acción de radicar la solicitud de moción de censura no es un capricho suyo: “Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la misma Defensoría del Pueblo (...) sobran los escándalos de corrupción de los interventores de las EPS, que supuestamente llegaron allí para garantizar un flujo rápido de los recursos y la garantía del derecho fundamental”.

En la misma línea argumental, Pedraza concluyó: “Y al contrario, las cosas han empeorado y es hora de que el ministro de Salud deje de lavarse las manos y le dé la cara al país”.

Declaraciones de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza - crédito suministrado a Infobae Colombia

Guillermo Alfonso JaramilloMoción de censuraMinistro de SaludMuerte de Kevin Arley AcostaJennifer PedrazaCrisis en la saludSistema de salud ColombiaColombia-Noticias

