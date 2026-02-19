Yaya Muñoz reveló que reconocido cantante le ofreció dinero por fingir una relación: “Vive en Miami”

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' no quiso revelar el nombre del involucrado - crédito @tamoenvivo/IG

Yaya Muñoz es recordada por haber formado parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y, recientemente, hizo una revelación que para muchos, parece ser el común denominador en el mundo del entretenimiento.

La presentadora volvió a acaparar atención cuando recordó en una reciente entrega del programa digital Tamo en Vivo una propuesta inusual de parte de un reconocido artista. Sin embargo, la ibaguereña no quiso revelar nombres para evitar problemas con el involucrado.

“Un artista, un artista me daba plata como para que vendiéramos que teníamos una relación”, relató la creadora de contenido con total claridad ante el asombro del conductor Dímelo King y la audiencia.

En el mismo espacio, la reacción de los presentes no se hizo esperar. Frente a las especulaciones que apuntaban a nombres del calibre de Silvestre Dangond e incluso, el mismo Beéle, por lo que Yaya se apresuró en poner límites, desmintiendo la asociación sin rodeos.

Yaya Muñoz reveló quién es el verdadero jefe de La casa de los famosos Colombia y contó cómo terminó su desacuerdo con Roberto Velásquez - crédito@dahianlorena/IG

Aun conservando el misterio sobre el protagonista de la oferta, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia aportó una única pista para sus seguidores: “Vive en Miami“, admitió, alimentando las teorías en redes.

La revelación de Yaya Muñoz se contextualizó en una charla en la que las conversaciones sobre estrategias mediáticas y relaciones ficticias en la industria surgieron espontáneamente.

Asimismo, la influenciadora no profundizó acerca de los detalles o la fecha del episodio ni sobre si llegó a considerar la oferta recibida, optando por reservar esa parte de su vivencia.

José Rodríguez y Yaya Muñoz vivieron angustiante momento en las calles por una pelea - crédito @yayamunoz/IG

El episodio televisivo coincidió con un momento delicado para Yaya, que había confirmado hace poco la ruptura con José Rodríguez, relación que se formó durante su participación en el reality y se mantuvo durante varios meses después.

Así la romántica declaración de Martín Elías Jr. a Yaya

Durante un evento en Barranquilla, Martín Elías Jr. llamó la atención del público al dedicar una canción y una declaración abierta de interés romántico a la presentadora Yaya Muñoz. El joven, hijo del reconocido cantante vallenato Martín Elías, interpretó 10 razones para amarte, una pieza emblemática en la historia familiar, ya que su padre la dedicó a su esposa, Dayana Jaimes.

Tras la interpretación, Martín Elías Jr. aseguró frente a la audiencia: “Todavía no, pero voy a conquistarte”, una frase que rápidamente se viralizó y generó diversas reacciones.

Martín Elías Jr. le cantó en vivo a Yaya y aseguró que la va a conquistar - crédito captura de pantalla @Dimelo King / TikTok

La respuesta de Yaya fue mesurada: solo sonrió y agradeció el gesto. Sin embargo, el momento sumó más de 27 mil interacciones en redes sociales, donde los usuarios destacaron el parecido físico y vocal del joven con su padre. Algunos comentarios también hicieron referencia a la diferencia de edad entre los protagonistas y a la situación sentimental de Yaya.

Un poco sobre la ruptura de Yaya y José Rodríguez

Este episodio surge poco después de que la creadora de contenido confirmara el final de su relación con José Rodríguez, con quien inició un romance durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Aunque Muñoz evitó profundizar en los motivos de la ruptura, Rodríguez declaró en el programa Buen día, Colombia que fue él quien tomó la decisión de terminar.

El deportista prefirió no entrar en detalles para evitar alimentar rumores, aunque admitió que el tema ha sido objeto de especulación en redes y medios.

José Rodríguez y Yaya Muñoz siguen su relación afuera de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @joserodriguezcof/IG

A raíz de la separación, la vida personal de Yaya Muñoz ha estado bajo el escrutinio público, especialmente tras la circulación de un video de Rodríguez con otra mujer. El deportista negó mantener una nueva relación formal y aseguró que ambos buscan tranquilidad. Por su parte, Muñoz reflexionó que, aunque se esforzaron por mantener el vínculo tras el reality, las diferencias personales prevalecieron.