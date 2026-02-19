Movilidad en la calle 26 se normalizó tras protestas que paralizó TransMilenio: así se ecuentra el tráfico en la ciudad

Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas como la calle 53, la avenida Circunvalar y la carrera 40 para evitar el sector afectado - crédito Secretaría de Movilidad

El sistema TransMilenio restableció sus servicios troncales y del Sitp en la noche del miércoles tras una jornada de bloqueos y manifestaciones en la Troncal de la Calle 26, a la altura de la Universidad Nacional.

Según la comunicación oficial emitida hacia las 7:30 p. m., la circulación de los buses troncales fue normalizada, y se reabrieron las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias, puntos estratégicos afectados durante el desarrollo de la protesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la tarde, una movilización ciudadana bloqueó la calle 26 con carrera 33, lo que generó congestión vehicular en ambos sentidos y paralizó varios servicios de la troncal. El tráfico resultó especialmente afectado en el tramo comprendido entre la Universidad Nacional y la Calle 26, obligando a la empresa de transporte público a implementar retornos operativos en los sectores de Corferias y Concejo de Bogotá.

Asimismo, las rutas troncales KB16 y KG43 realizaron retornos en la estación CAD, mientras los servicios TransMiZonal mantuvieron desvíos en el área.

La Secretaría de Movilidad desplegó agentes de tránsito y del Grupo Guía para gestionar desvíos y orientar el tráfico en la zona - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad desplegó agentes del Grupo Guía, agentes civiles y personal de tránsito para facilitar la gestión de desvíos y orientar a conductores. Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas como la calle 53 y la avenida Circunvalar hacia el occidente, así como la carrera 40 y la avenida de las Américas en sentido oriente, con el objetivo de reducir el impacto sobre la movilidad.

TransMilenio reportó que el restablecimiento total de la operación estaría sujeto a la evaluación de las condiciones de seguridad en la zona. Los equipos de control vial permanecieron en el lugar para garantizar el flujo vehicular y la seguridad de los usuarios, así como para orientar a quienes transitan en vehículo particular, taxi o servicios especiales.

La Secretaría de Movilidad precisó que los agentes de tránsito se mantendrán en la zona durante las próximas horas para acondicionar la movilidad y asegurar el retorno de los cientos de usuarios afectados por la interrupción del servicio, además de quienes se desplazan por la zona en otros medios de transporte.

Así estuvo la movilidad en Bogotá: se reportaron varios siniestros viales durante el transcurso del miércoles 18 de febrero

La movilidad en Bogotá durante el miércoles 18 de febrero presentó múltiples incidentes viales y gestiones operativas por parte de los organismos de tránsito y emergencia. A lo largo del día, la ciudad registró siniestros de diversa gravedad en varias localidades, afectando el flujo vehicular y requiriendo la intervención de ambulancias, bomberos y unidades del Grupo Guía.

En la localidad de Suba, hacia las 7:20 p. m., se reportó un choque entre dos motociclistas en la avenida Boyacá con calle 131 en sentido norte-sur. Una ambulancia y una unidad de Tránsito atendieron el siniestro en el lugar.

Un choque entre dos motociclistas en Suba requirió atención de ambulancia y unidad de tránsito en la avenida Boyacá con calle 131 - crédito Secretaría de Movilidad

En Usaquén, un siniestro entre una camioneta y un motociclista ocurrió a las 6:48 p. m., en la carrera 7 con calle 100, sentido sur-norte. Ambulancia y agentes de tránsito se desplazaron para la atención inmediata de los involucrados y el control del tráfico.

Minutos antes, a las 5:46 p. m., se produjo una colisión entre dos automóviles en la avenida Cali con carrera 98, en Suba, sentido oriente-occidente. Bomberos, ambulancia y personal del Grupo Guía acudieron para gestionar la emergencia y restablecer la movilidad.

La localidad de Teusaquillo reportó a las 5:59 p. m., un incidente entre un automóvil y un motociclista en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 15, en sentido oriente-occidente, con presencia de ambulancia y unidad de Tránsito para la atención en sitio.

También en Barrios Unidos, un choque entre un automóvil y un ciclista se presentó a las 5:34 p. m., en la avenida Chile (calle 72) con carrera 27, donde ambulancia y Grupo Guía prestaron apoyo y se asignó una unidad de tránsito para la gestión vehicular.

Un siniestro en Fontibón, en la avenida El Dorado con avenida Cali, mantuvo cerrados dos carriles por la intervención de ambulancia y personal de Tránsito - crédito Secretaría de Movilidad

Al mediodía, un siniestro vial se registró en Fontibón entre un automóvil y un motociclista en la avenida El Dorado con avenida Cali, en sentido occidente-oriente. Ambulancia y personal de Tránsito intervinieron en el punto, donde se mantuvo afectación de un carril de la calzada lenta y uno de la rápida hasta la normalización de la vía.

Durante la mañana, la autopista Norte con calle 209 experimentó un cierre vial preventivo a causa de una fuga de gas, situación que fue controlada y permitió el levantamiento de la restricción hacia las 09:50 a. m. El tráfico fue manejado mediante paso controlado mientras se realizaron los trabajos de seguridad en la zona.

Las autoridades de tránsito y emergencia mantuvieron presencia constante en los puntos afectados para garantizar la atención oportuna a los lesionados y minimizar el impacto sobre la movilidad.