Colombia

Movilidad en la calle 26 se normalizó tras protestas que paralizó TransMilenio: así se ecuentra el tráfico en la ciudad

La Secretaría de Movilidad desplegó personal para coordinar rutas alternas y orientar a los conductores, mientras el sistema de transporte retomó gradualmente sus operaciones luego del cierre temporal de varias estaciones

Guardar
Las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas como la calle 53, la avenida Circunvalar y la carrera 40 para evitar el sector afectado - crédito Secretaría de Movilidad

El sistema TransMilenio restableció sus servicios troncales y del Sitp en la noche del miércoles tras una jornada de bloqueos y manifestaciones en la Troncal de la Calle 26, a la altura de la Universidad Nacional.

Según la comunicación oficial emitida hacia las 7:30 p. m., la circulación de los buses troncales fue normalizada, y se reabrieron las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias, puntos estratégicos afectados durante el desarrollo de la protesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la tarde, una movilización ciudadana bloqueó la calle 26 con carrera 33, lo que generó congestión vehicular en ambos sentidos y paralizó varios servicios de la troncal. El tráfico resultó especialmente afectado en el tramo comprendido entre la Universidad Nacional y la Calle 26, obligando a la empresa de transporte público a implementar retornos operativos en los sectores de Corferias y Concejo de Bogotá.

Asimismo, las rutas troncales KB16 y KG43 realizaron retornos en la estación CAD, mientras los servicios TransMiZonal mantuvieron desvíos en el área.

La Secretaría de Movilidad desplegó agentes de tránsito y del Grupo Guía para gestionar desvíos y orientar el tráfico en la zona - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad desplegó agentes del Grupo Guía, agentes civiles y personal de tránsito para facilitar la gestión de desvíos y orientar a conductores. Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas como la calle 53 y la avenida Circunvalar hacia el occidente, así como la carrera 40 y la avenida de las Américas en sentido oriente, con el objetivo de reducir el impacto sobre la movilidad.

TransMilenio reportó que el restablecimiento total de la operación estaría sujeto a la evaluación de las condiciones de seguridad en la zona. Los equipos de control vial permanecieron en el lugar para garantizar el flujo vehicular y la seguridad de los usuarios, así como para orientar a quienes transitan en vehículo particular, taxi o servicios especiales.

La Secretaría de Movilidad precisó que los agentes de tránsito se mantendrán en la zona durante las próximas horas para acondicionar la movilidad y asegurar el retorno de los cientos de usuarios afectados por la interrupción del servicio, además de quienes se desplazan por la zona en otros medios de transporte.

Así estuvo la movilidad en Bogotá: se reportaron varios siniestros viales durante el transcurso del miércoles 18 de febrero

La movilidad en Bogotá durante el miércoles 18 de febrero presentó múltiples incidentes viales y gestiones operativas por parte de los organismos de tránsito y emergencia. A lo largo del día, la ciudad registró siniestros de diversa gravedad en varias localidades, afectando el flujo vehicular y requiriendo la intervención de ambulancias, bomberos y unidades del Grupo Guía.

En la localidad de Suba, hacia las 7:20 p. m., se reportó un choque entre dos motociclistas en la avenida Boyacá con calle 131 en sentido norte-sur. Una ambulancia y una unidad de Tránsito atendieron el siniestro en el lugar.

Un choque entre dos motociclistas
Un choque entre dos motociclistas en Suba requirió atención de ambulancia y unidad de tránsito en la avenida Boyacá con calle 131 - crédito Secretaría de Movilidad

En Usaquén, un siniestro entre una camioneta y un motociclista ocurrió a las 6:48 p. m., en la carrera 7 con calle 100, sentido sur-norte. Ambulancia y agentes de tránsito se desplazaron para la atención inmediata de los involucrados y el control del tráfico.

Minutos antes, a las 5:46 p. m., se produjo una colisión entre dos automóviles en la avenida Cali con carrera 98, en Suba, sentido oriente-occidente. Bomberos, ambulancia y personal del Grupo Guía acudieron para gestionar la emergencia y restablecer la movilidad.

La localidad de Teusaquillo reportó a las 5:59 p. m., un incidente entre un automóvil y un motociclista en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 15, en sentido oriente-occidente, con presencia de ambulancia y unidad de Tránsito para la atención en sitio.

También en Barrios Unidos, un choque entre un automóvil y un ciclista se presentó a las 5:34 p. m., en la avenida Chile (calle 72) con carrera 27, donde ambulancia y Grupo Guía prestaron apoyo y se asignó una unidad de tránsito para la gestión vehicular.

Un siniestro en Fontibón, en
Un siniestro en Fontibón, en la avenida El Dorado con avenida Cali, mantuvo cerrados dos carriles por la intervención de ambulancia y personal de Tránsito - crédito Secretaría de Movilidad

Al mediodía, un siniestro vial se registró en Fontibón entre un automóvil y un motociclista en la avenida El Dorado con avenida Cali, en sentido occidente-oriente. Ambulancia y personal de Tránsito intervinieron en el punto, donde se mantuvo afectación de un carril de la calzada lenta y uno de la rápida hasta la normalización de la vía.

Durante la mañana, la autopista Norte con calle 209 experimentó un cierre vial preventivo a causa de una fuga de gas, situación que fue controlada y permitió el levantamiento de la restricción hacia las 09:50 a. m. El tráfico fue manejado mediante paso controlado mientras se realizaron los trabajos de seguridad en la zona.

Las autoridades de tránsito y emergencia mantuvieron presencia constante en los puntos afectados para garantizar la atención oportuna a los lesionados y minimizar el impacto sobre la movilidad.

Temas Relacionados

TransMilenioUniversidad NacionalMovilidad BogotáMovilización CiudadanaCongestión VehicularManifestaciones Calle 26Secretaría de MovilidadColombia-Noticias

Más Noticias

‘A Otro Nivel’ EN VIVO: siga minuto a minuto el regreso del programa de talentos a la televisión colombiana con su cuarta temporada

El reality de talentos musicales de Caracol Televisión vuelve a las pantallas tras cinco años de ausencia

‘A Otro Nivel’ EN VIVO:

Periodista contradijo a Petro tras felicitar a David Racero por fallo a favor en el caso Fruver: “Las pruebas están a la vista”

El Consejo de Estado negó pérdida de investidura del representante, que fue señalado de poner a trabajar a un miembro de su UTL en su negocio de venta de frutas y verduras

Periodista contradijo a Petro tras

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: Yeison Guzmán empató el juego en el Romelio Martínez

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

‘Lalis’ acusó a Nicolás de Francisco de estigmatizar a mujeres que trabajan en el espacio público: “Eso también es acoso”

El testimonio presentado advierte que la exhibición de imágenes no consentidas en redes acentúa el riesgo y la discriminación que enfrentan quienes sobreviven en el comercio callejero de la capital colombiana

‘Lalis’ acusó a Nicolás de

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

En plena producción de la tercera temporada, la actriz vivió días críticos en Bogotá por problemas de salud ligados a su estado, demostrando una vez más su fortaleza dentro y fuera de la pantalla

Carolina Ramírez relató las dificultades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

‘A Otro Nivel’ EN VIVO:

‘A Otro Nivel’ EN VIVO: siga minuto a minuto el regreso del programa de talentos a la televisión colombiana con su cuarta temporada

Carolina Ramírez relató las dificultades de su embarazo durante las grabaciones de ‘La reina del flow’

Aria Vega respondió a Altafulla luego de sus declaraciones por su fallida colaboración: “Le queremos atribuir el éxito de una mujer a un hombre”

La contundente respuesta de Maleja Restrepo a los que la critican por sus creencias: “Que si yo rezo el rosario no debería...”

Marcela Reyes habló de su vida sentimental y de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Fui más viral que cuando di la patada en la puerta”

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: Yeison Guzmán empató el juego en el Romelio Martínez

Alberto Gamero desmintió presiones de los directivos para dejar al Deportivo Cali

Linda Caicedo y Real Madrid no la tendrán fácil en la Champions League: se enfrentarán a su “bestia negra”

Presidente de Alianza reveló que razones extrafutbolísticas influyeron en la salida de Huberth Bodhert y anunció al nuevo técnico

América de Cali presentó nueva camiseta y la estrenará contra el Junior de Barranquilla: “Una cita con el diablo”