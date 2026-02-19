Colombia

Sigue la pelea entre Gustavo Bolívar y Paloma Valencia por la reforma pensional: “No se le puede dejar una deuda impagable a los jóvenes colombianos”

La candidata presidencial advirtió sobre riesgos para los jóvenes y acusó al Gobierno de utilizar los ahorros de los trabajadores, mientras el exsenador defendió la solidaridad y negó expropiación de fondos

Guardar
Debate entre Paloma Valencia y
Debate entre Paloma Valencia y Gustavo Bolívar sobre la reforma pensional - crédito Colprensa-John Paz/Montaje Infobae

La reforma pensional estuvo en el centro de un intenso debate entre la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar.

Ambos legisladores presentaron visiones opuestas sobre el alcance, los riesgos y las implicaciones del proyecto, en un debate que expuso las fisuras ideológicas y las preocupaciones ciudadanas frente al futuro del sistema de pensiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la emisión de 6AM W del 19 de febrero de 2026, Valencia manifestó reservas profundas frente a la reforma. Sostuvo que “no me gusta porque los colombianos que llevan ahorrando toda su vida un ahorro pensional, que hoy están en los fondos privados de pensiones, y entonces el Gobierno dice que para pagar subsidio al adulto mayor, que existe desde la Ley 100, se deben tomar esos ahorros”.

Para la senadora, el subsidio al adulto mayor debe salir del presupuesto nacional y no de los recursos acumulados por los trabajadores.

Rifirrafe entre Paloma Valencia y
Rifirrafe entre Paloma Valencia y Gustavo Bolívar por la reforma pensional - crédito Pedraza Producciones-Presidencia de Colombia/Montaje Infobae

No se le puede dejar una deuda impagable a los jóvenes colombianos”, insistió, y calificó como “una manera indirecta de estar robando a los colombianos pensionados”.

Por su parte, Gustavo Bolívar defendió la iniciativa argumentando que la propuesta no implica tomar el ahorro individual de los cotizantes. Explicó: “Con la reforma pensional no estamos agarrando el ahorro pensional de la gente, lo que decimos es que las pensiones que estén por encima de los 10 salarios mínimos, le tiene que aportar a un pilar solidario un 1%, y los de más de 20 salarios mínimo, se le toca un 2%”.

Según Bolívar, este mecanismo permitiría entregar un bono de 230 mil pesos a más de tres millones de personas en pobreza extrema, aunque reconoció que el aporte no cubriría todos los recursos requeridos por el sistema.

Valencia subrayó la insuficiencia de los impuestos propuestos sobre altos ingresos, señalando que “no suman más de 1.1 billones, de manera que el problema de los 9 billones no se soluciona con la reforma pensional”. Advirtió que el Ejecutivo pretende reunir los ahorros de todos los trabajadores en un fondo común, con el fin de financiar el pago de pensiones y evitar el uso de recursos del Presupuesto General.

Gustavo Bolívar defiende reforma pensional
Gustavo Bolívar defiende reforma pensional y niega uso de ahorros individuales - crédito Carlos Ortega/EFE

Lo que están haciendo es cogiendo la plata del ahorro de cada colombiano, que es suya, de su trabajo, para pagar las pensiones de cualquier colombiano”, afirmó. La aspirante presidencial propuso reducir el gasto estatal y combatir la corrupción como alternativas para financiar los subsidios a la vejez.

Bolívar cuestionó la precisión de los datos presentados por Valencia y criticó la referencia a un contrato de peluquería por 23 mil millones de pesos.

“La senadora no tiene en la cabeza las cifras. Tenemos mucha desinformación”, declaró. El exsenador recalcó que la reforma busca atender una deuda social histórica con quienes no lograron cotizar y que los aportes solidarios de las pensiones más altas buscan justicia distributiva.

La discusión abordó también la eliminación de subsidios en el sistema. Valencia reconoció que “se quitaron los subsidios. Eso es bueno”, pero advirtió que no se debe hipotecar el futuro de las nuevas generaciones para garantizar mejores pensiones actuales.

Paloma Valencia rechaza la reforma
Paloma Valencia rechaza la reforma pensional y advierte sobre riesgos para jóvenes y ahorradores - crédito @AnatoNacional/X

Aseguró que la medida constituye “una expropiación de los ahorros pensionales de los colombianos y patear la pelota para adelante”.

Respecto al bono de 230 mil pesos para adultos mayores, Valencia defendió que la iniciativa surgió de su partido, mientras Bolívar lo negó tajantemente y sostuvo que el Centro Democrático siempre promovió un monto inferior. “Es la mentira más grande que ha dicho la senadora”, afirmó Bolívar.

Tras lo anterior, el Centro Democrático desmintió al exsenador Bolívar, afirmando que la iniciativa de ayudar a los adultos mayores fue idea del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien por medio de la Ley 1912 de 2018, buscaba que en un periodo de transición se le pagará a la tercera edad un subsidio mínimo que estuviera por encima del indicador de la línea de pobreza

El debate concluyó con un reclamo de Valencia sobre el tono de la discusión y con acusaciones de corrupción en el trámite de la reforma: “Pagaron en efectivo con maletines a los congresistas”.

Bolívar, por su parte, insistió en la necesidad de un sistema más solidario y equitativo para enfrentar los retos de la vejez en Colombia.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaGustavo BolívarReforma pensionalSubsidios adultos mayoresCentro DemocráticoPacto HistóricoGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Menor fue brutalmente atacada en estación de gasolina en el norte de Bogotá: fue mordida y apuñalada en un ojo

La reacción de las autoridades generó desconcierto, pues a pesar de la captura que se realizó en el momento, este hombre fue dejado en libertad

Menor fue brutalmente atacada en

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Las dirigidas por Carlos Paniagua buscarán recuperarse de la derrota ante Ecuador, mientras que Brasil viene con confianza al derrotar a la anfitriona del torneo: Paraguay

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Conjuntos y hoteles podrán ser sancionados si no cumplen nuevos estándares de calidad en piscinas, según resolución del Ministerio de Salud

La norma incluye controles más estrictos, cálculo de un índice de riesgo y refuerza la vigilancia sanitaria

Conjuntos y hoteles podrán ser

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Pijao en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

La Tribu inicia su camino en el torneo de clubes más importante de Suramérica, en condición de visita, ante el cuadro venezolano que dejó en la fase 1 a The Strongest de Bolivia

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima

Jeffrey Epstein mencionó al expresidente Álvaro Uribe y su relación con Hugo Chávez en correos enviados al sultán árabe Ahmed Bin Sulayem: esto se sabe

Los mensajes del magnate estadounidense, que actuó como asesor estratégico para el entonces directivo de DP World, se centraron en la complejidad de lograr alianzas sin generar suspicacias

Jeffrey Epstein mencionó al expresidente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

Ella es la actriz colombiana

Ella es la actriz colombiana que ‘le robó el corazón’ a Gian Marco, el juez peruano de ‘A otro nivel’

Valentina, del ‘Desafío Siglo XXI’, se pronunció en redes sociales tras perder la final: “Era una joven ingenua”

Shakira en Barranquilla: se conocen nuevos detalles de la visita de la colombiana a su ciudad natal junto a Beéle

Grupo Niche confirmó fecha en el prestigioso Hollywood Bowl de Los Ángeles junto a Natti Natasha

‘A Otro Nivel’ hizo su regreso a la televisión colombiana con cambio de formato y dos hermanas como protagonistas

Deportes

Colombia vs. Brasil EN VIVO,

Colombia vs. Brasil EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Pijao en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Estas son las polémicas arbitrales que reclamó el técnico del América de Cali: el Junior ganó en el último minuto

Director deportivo del Minnesota United habló del rol que tendría James Rodríguez: “Podría ser un supersuplente”

Hasta las barras bravas del fútbol colombiano también saldrán a marchar por el aumento del salario mínimo