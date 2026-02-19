Sigue la pelea entre Gustavo Bolívar y Paloma Valencia por la reforma pensional: “No se le puede dejar una deuda impagable a los jóvenes colombianos”

Debate entre Paloma Valencia y Gustavo Bolívar sobre la reforma pensional - crédito Colprensa-John Paz/Montaje Infobae

La reforma pensional estuvo en el centro de un intenso debate entre la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y el exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar.

Ambos legisladores presentaron visiones opuestas sobre el alcance, los riesgos y las implicaciones del proyecto, en un debate que expuso las fisuras ideológicas y las preocupaciones ciudadanas frente al futuro del sistema de pensiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la emisión de 6AM W del 19 de febrero de 2026, Valencia manifestó reservas profundas frente a la reforma. Sostuvo que “no me gusta porque los colombianos que llevan ahorrando toda su vida un ahorro pensional, que hoy están en los fondos privados de pensiones, y entonces el Gobierno dice que para pagar subsidio al adulto mayor, que existe desde la Ley 100, se deben tomar esos ahorros”.

Para la senadora, el subsidio al adulto mayor debe salir del presupuesto nacional y no de los recursos acumulados por los trabajadores.

Rifirrafe entre Paloma Valencia y Gustavo Bolívar por la reforma pensional - crédito Pedraza Producciones-Presidencia de Colombia/Montaje Infobae

“No se le puede dejar una deuda impagable a los jóvenes colombianos”, insistió, y calificó como “una manera indirecta de estar robando a los colombianos pensionados”.

Por su parte, Gustavo Bolívar defendió la iniciativa argumentando que la propuesta no implica tomar el ahorro individual de los cotizantes. Explicó: “Con la reforma pensional no estamos agarrando el ahorro pensional de la gente, lo que decimos es que las pensiones que estén por encima de los 10 salarios mínimos, le tiene que aportar a un pilar solidario un 1%, y los de más de 20 salarios mínimo, se le toca un 2%”.

Según Bolívar, este mecanismo permitiría entregar un bono de 230 mil pesos a más de tres millones de personas en pobreza extrema, aunque reconoció que el aporte no cubriría todos los recursos requeridos por el sistema.

Valencia subrayó la insuficiencia de los impuestos propuestos sobre altos ingresos, señalando que “no suman más de 1.1 billones, de manera que el problema de los 9 billones no se soluciona con la reforma pensional”. Advirtió que el Ejecutivo pretende reunir los ahorros de todos los trabajadores en un fondo común, con el fin de financiar el pago de pensiones y evitar el uso de recursos del Presupuesto General.

Gustavo Bolívar defiende reforma pensional y niega uso de ahorros individuales - crédito Carlos Ortega/EFE

“Lo que están haciendo es cogiendo la plata del ahorro de cada colombiano, que es suya, de su trabajo, para pagar las pensiones de cualquier colombiano”, afirmó. La aspirante presidencial propuso reducir el gasto estatal y combatir la corrupción como alternativas para financiar los subsidios a la vejez.

Bolívar cuestionó la precisión de los datos presentados por Valencia y criticó la referencia a un contrato de peluquería por 23 mil millones de pesos.

“La senadora no tiene en la cabeza las cifras. Tenemos mucha desinformación”, declaró. El exsenador recalcó que la reforma busca atender una deuda social histórica con quienes no lograron cotizar y que los aportes solidarios de las pensiones más altas buscan justicia distributiva.

La discusión abordó también la eliminación de subsidios en el sistema. Valencia reconoció que “se quitaron los subsidios. Eso es bueno”, pero advirtió que no se debe hipotecar el futuro de las nuevas generaciones para garantizar mejores pensiones actuales.

Paloma Valencia rechaza la reforma pensional y advierte sobre riesgos para jóvenes y ahorradores - crédito @AnatoNacional/X

Aseguró que la medida constituye “una expropiación de los ahorros pensionales de los colombianos y patear la pelota para adelante”.

Respecto al bono de 230 mil pesos para adultos mayores, Valencia defendió que la iniciativa surgió de su partido, mientras Bolívar lo negó tajantemente y sostuvo que el Centro Democrático siempre promovió un monto inferior. “Es la mentira más grande que ha dicho la senadora”, afirmó Bolívar.

Tras lo anterior, el Centro Democrático desmintió al exsenador Bolívar, afirmando que la iniciativa de ayudar a los adultos mayores fue idea del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien por medio de la Ley 1912 de 2018, buscaba que en un periodo de transición se le pagará a la tercera edad un subsidio mínimo que estuviera por encima del indicador de la línea de pobreza

El debate concluyó con un reclamo de Valencia sobre el tono de la discusión y con acusaciones de corrupción en el trámite de la reforma: “Pagaron en efectivo con maletines a los congresistas”.

Bolívar, por su parte, insistió en la necesidad de un sistema más solidario y equitativo para enfrentar los retos de la vejez en Colombia.