Shakira en Barranquilla: se conocen nuevos detalles de la visita de la colombiana a su ciudad natal junto a Beéle

La artista fue vista junto a bailarines que representan la cultura carnavalera de la ciudad, por lo que se especula que estaría grabando un video junto al monteriano, dejando pistas sobre el contenido que el mismo tendría

El joven cantante dejó ver queya estpa reunido con la artista para las grabaciones de un nuevo video musical - crédito @beele/IG

La llegada de Shakira a Barranquilla durante el cierre de las celebraciones del Carnaval de Barranquilla generó una oleada de expectativas y especulaciones en la ciudad.

Aunque se desconoce qué día arribó la artista a su ciudad natal, El Heraldo consultó a una fuente cercana a la cantante que llegó acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, en la madrugada del 16 de febrero.

Keityn, colaborador de Shakira en
Keityn, colaborador de Shakira en algunos de sus más recientes lanzamientos, reportó que se encuentra en Barranquilla, motivo por el que se especula que la cantante también esté allí - crédito @keityn/Instagram

El aterrizaje se produjo en un contexto de máxima discreción. A pesar del hermetismo habitual que rodea los movimientos de la artista, diversas señales comenzaron a reforzar la hipótesis de una nueva producción audiovisual.

Esto después de que integrantes de su equipo, entre ellos el productor Keityn, compartieron imágenes en redes sociales desde puntos emblemáticos como el Pabellón de Cristal del Gran Malecón y restaurantes reconocidos de la ciudad.

Paralelamente, la maquilladora de la cantante publicó fotografías junto a la escultura dedicada a Shakira, ubicada también en el Malecón, alimentando la conversación digital sobre un rodaje en marcha.

Beéle protagonista en la agenda musical de Barranquilla

El ambiente musical cobró aún más fuerza por la presencia simultánea de Beéle, joven cantante barranquillero, que de acuerdo con varios medios coincidieron en que la colaboración entre Shakira y su colega se perfilaba como el núcleo del nuevo video musical que estaría en producción.

Las grabaciones, según información difundida por emisoras locales, se habrían desarrollado en lugares icónicos y renovados de la ciudad.

El Barrio Abajo, área reconocida por su historia y su Museo Abierto, figuró entre las locaciones seleccionadas, así como espacios del Gran Malecón. El equipo de producción cerró temporalmente accesos en la zona del Malecón durante horas de la noche para instalar cámaras y equipos, una maniobra habitual en proyectos de alto perfil.

El Carnaval como telón de fondo y las comparsas locales

Uno de los elementos que marcó la diferencia en esta visita fue la integración de la cultura barranquillera a la producción. Miembros de la comparsa Rumbón Normalista, reconocidos por su homenaje al sombrero vueltiao en los desfiles del Carnaval, se sumaron a la filmación, aportando identidad visual y ritmo local al proyecto.

Este cruce entre la tradición festiva y la industria musical internacional refuerza el peso simbólico de la presencia de Shakira durante el Carnaval, una de las celebraciones más importantes de Colombia.

Shakira habla con el alcalde
Shakira habla con el alcalde Alex Char en su visita a Barranquilla para grabar un video musical - crédito @AlejandroChar/X

Hermetismo y especulaciones en torno al regreso de Shakira

La agenda de la artista se manejó con total reserva. Los comentarios oficiales sobre su llegada brillaron por su ausencia y, solamente hasta una publicación de la Alcaldía de Barranquilla con Alex Char, no revelaron los verdaderos motivos de su llegada.

La visita de Shakira coincidió con el cierre del Carnaval, lo que incrementó el impacto mediático y social de su estadía. Las redes sociales, mientras tanto, amplificaron rumores y teorías sobre una posible colaboración con Beéle, recordando la aparición conjunta de ambos en 2025, cuando difundieron un video bailando Currucuchú, clásico popularizado por La Niña Emilia.

El alcalde visitó el lugar donde la artista realiza las grabaciones de su próximo video junto a Beéle - crédito @alcaldiabarranquilla/IG

En el clip, la barranquillera dialoga con Alex Char sobre cómo encontró la ciudad, además, que hablan sobre la posibilidad de un regreso de la artista al estadio Metropolitano de Barranquilla que con su remodelación podría hacer una presentación frente a 75.000 personas.

“Gracias por mostrarle al mundo que Barranquilla está a otro nivel”, escribió el mandatario local en la publicación de Instagram que ya alcanza más de 57.000 likes.

Las reacciones de los seguidores siguen a la expectativa por conocer de qué se trata el proyecto en el que la colombiana estaría participando junto a Beéle, por ahora, tendrán que esperar para conocer el contenido final de estas grabaciones.

