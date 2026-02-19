Colombia

Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Piajo en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

La Tribu inicia su camino en el torneo de clubes más importante de Suramérica, en condición de visita, ante el cuadro venezolano que dejó en la fase 1 a The Strongest de Bolivia

Deportes Tolima realizó el reconocimiento del campo de juego del Polideportivo Pueblo Nuevo un día antes del partido - crédito Deportes Tolima

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida del Deportes Tolima ante Deportivo Tachira, en el estadio Pueblo Nuevo de la ciudad venezolana de Tachira. El cuadro colombiano jugará su primer partido de la Copa Conmebol Libertadores 2026 y deberá ganar la serie para estar un paso más cerca de la fase de grupos o de asegurar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El partido está programado para las 7:30 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido del conjunto colombiano.

Ficha del partido

  • Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - Partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores 2026
  • Lugar: estadio Pueblo Nuevo - Tachira, Venezuela
  • Fecha y hora: jueves 19 de febrero - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.
  • Posible alineación de Deportivo Tachira: Jesús Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig; Agustín Pérez, Carlos Calzadilla; Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda, Jairo Villalpando; Rodrigo Pollero.
  • D. T de Deportivo Tachira: Álvaro Recoba.
  • Posible alineación de Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Juan José Mera, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto; Edwar López, ‘Tatay’ Torres, Kelvin Flórez; Adrián Parra.
  • D. T de Deportes Tolima: Lucas González.
