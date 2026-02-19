Colombia

Así captaron el detrás de cámaras de una campaña política: “Esos no vuelven a agarrar una escoba en su vida”

Estando a pocos días de las elecciones EN 2026, las campañas políticas despliegan estrategias poco convencionales para captar la atención de los votantes indecisos

En el video se ven a los candidatos políticos barriendo una calle de un barrio popular - crédito @kmilosegura / TikTok

A pocos días de que se realicen las elecciones legislativas en Colombia, el ambiente político se intensifica y las estrategias de campaña cobran protagonismo.

En barrios populares, los equipos de marketing intentan conectar con la comunidad mediante acciones grabadas para redes sociales.

Un reciente video en TikTok mostró el detrás de cámaras de una campaña, donde tres integrantes de un partido político aparecieron barriendo una calle con escobas nuevas, guiados por una mujer que los seguía con un trípode y acompañados por una policía. La escena fue repetida varias veces hasta lograr la toma deseada.

Las imágenes generaron una ola de reacciones en redes sociales, mezclando escepticismo y humor. Frases como “Esos no vuelven a agarrar una escoba en su vida” y “Ellos creen que aún creemos en ese tipo de cosas” sintetizaron la incredulidad de algunos usuarios. Otros comentarios, como “Ojalá les quede bien el video, igual no votaré por ellos”.

