Ministerio de Minas acuerda diálogo con trabajadores de la caña y la palma: “Proteger el empleo y garantizar los derechos”laborales”

La decisión fue tomada tras encuentros con organizaciones sindicales, instituciones estatales y empresas agroindustriales, que buscan garantizar estabilidad y condiciones laborales para quienes dependen de estas actividades productivas

El Ministerio de Minas instaló mesas de trabajo en Valle, Cauca y Meta para fortalecer el diálogo social en el sector agroindustrial - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La instalación de mesas de trabajo impulsada por el Ministerio de Minas marca un nuevo capítulo en el diálogo entre el Gobierno y los trabajadores del sector agroindustrial en los departamentos de Valle, Cauca y Meta.

Desde el Ejecutivo se enfatizó la importancia de estas instancias participativas, al declarar: “La instalación de las mesas permitirá avanzar en una hoja de ruta conjunta, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo”, según confirmó el Ministerio a través de un comunicado emitido el miércoles 18 de febrero de 2025.

Durante el anuncio oficial, se hizo hincapié en que el compromiso estatal se centra tanto en el diálogo social como en la defensa integral de quienes dependen de la industria cañera y palmera.

En el documento de la cartera de Minas se detalla: “El Gobierno nacional acordó la instalación de dos mesas de trabajo con representantes de los trabajadores de la caña de azúcar y de la palma, así como con los gremios del sector, con el propósito de proteger el empleo y garantizar los derechos laborales”.

El ministerio de Minas enfatizó la importancia de las mesas de trabajo alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo para los sectores de la caña de azúcar y la palma - crédito Ministerio de Minas

El proceso de concertación se fortaleció luego de conversaciones con sindicatos y entidades estatales, bajo la directriz de priorizar la estabilidad y las condiciones laborales.

Desde el Ministerio se aseguró: “Este acuerdo se alcanzó tras un diálogo constructivo entre las organizaciones sindicales y las entidades del Gobierno, en el que se priorizó la defensa del trabajo digno, la estabilidad laboral y el bienestar de miles de familias que dependen de estas actividades agroindustriales”.

En el documento, el Ministerio defendió el rol estratégico de estos foros para encontrar soluciones duraderas: “Con la instalación de estas mesas, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la protección del empleo, la seguridad jurídica del sector y el diálogo social como mecanismo fundamental para la construcción de soluciones sostenibles y estructurales”.

En el comunicado también se resaltó el respaldo de todos los actores presentes, quienes destacaron el valor de este espacio institucionalizado.

El acuerdo para instalar las mesas resultó de diálogos entre organizaciones sindicales y entidades del Gobierno priorizando la estabilidad y condiciones laborales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Se afirmó: “Las partes ratificaron su compromiso con este espacio como un escenario legítimo para avanzar en acuerdos concretos que contribuyan a la garantía de los derechos territoriales, la seguridad, el desarrollo social y el bienestar de las comunidades”.

Finalmente, el Ministerio de Minas destacó que la colaboración del sector empresarial es clave para robustecer la iniciativa.

Solicitó: “Las partes instan a la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), a Asocaña y a Bioenergy a participar activamente en este espacio de diálogo, reconociendo que su vinculación es fundamental para la construcción conjunta de soluciones integrales que contribuyan a la estabilidad del sector, la protección del empleo y el fortalecimiento de la producción nacional, en el marco de un proceso basado en la concertación, la corresponsabilidad y el diálogo social”.

Protestas de etanol y biodiésel bloquean acceso al Ministerio de Minas y Energía

Productores de etanol y biodiésel protestan en Bogotá ante el Ministerio de Minas y Energía por el sobreabastecimiento del 300% - crédito @JeissonfVera/X

El reclamo de los productores de etanol y biodiésel frente al Ministerio de Minas y Energía subió de tono este 18 de febrero en Bogotá, con la advertencia de los manifestantes: “no se moverán” hasta que se instale una mesa de diálogo con el ministro de Minas, Edwin Palma.

Esta protesta, encabezada por cerca de 200 miembros de las centrales obreras CGT, CTC y CUT, responde a lo que los convocantes describen como una situación crítica: un sobreabastecimiento del 300% y una profunda caída en ventas del etanol nacional.

El grupo de manifestantes, provenientes principalmente de sectores cañero, panelero y palmero del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, decidió desde la madrugada mantener bloqueada la entrada de los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía.

Con este acto, buscan presionar para obtener una respuesta concreta del Gobierno Nacional. Según explicaron sus voceros, la principal demanda es “garantías para el sector del etanol y el biodiésel de producción nacional, así como medidas que protejan el empleo y la industria local”.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá indicó que en el lugar participan representantes oficiales quienes establecieron contacto con los voceros del paro.

Entre los presentes destacan Ascanio Tapias, funcionario de la Defensoría del Pueblo; Juan David Millán y José Andrés Gutiérrez, del Ministerio de Minas y Energía; Leonardo Echeverri, coordinador de Diálogo de esa cartera, y gestores del Ministerio del Interior.

