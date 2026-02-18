Colombia

Esto se sabe del incendio de una tractomula que provocó congestión vehicular en la vía Cajicá-Chía hacia Bogotá

La emergencia junto a dos centros comerciales obligó a modificar trayectos y generó intensos desvíos vehiculares en el norte

Las autoridades recomendaron evitar el tramo impactado tras el incidente registrado al noroccidente de dos centros comerciales, mientras equipos de emergencia atendían la situación desde tempranas horas de la mañana - crédito Bomberos Cundinamarca / Jorge Alberto Camacho Lizarazo

Un incendio de una tractomula a las 6:00 a. m. del miércoles 18 de febrero generó una fuerte congestión en la vía Cajicá-Chía, en el sentido hacia Bogotá.

El incidente se produjo al noroccidente del Centro Comercial Centro Chía y frente a Fontanar, según informó el alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho Lizarazo, en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

De acuerdo con los reportes recopilados por Camacho Lizarazo, el fuego comenzó en la parte trasera del camión, específicamente en los ejes del tráiler.

Este evento dificultó la circulación por varios carriles, aumentando el impacto durante la hora punta y afectando a quienes se desplazaban hacia la capital.

La congestión se evidenció de inmediato. El alcalde de Subachoque describió en X un “monumental trancon sentido hacía Bogotá por incendio de tractomula que prendió fuego en los ejes del trailer”.

La emergencia se originó cerca
La emergencia se originó cerca del centro comercial Centro Chía y de Fontanar, generando retrasos significativos durante la hora de mayor tráfico para quienes se dirigían hacia la capital colombiana - crédito Bomberos de Cundinamarca

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron la magnitud del atasco vehicular hacia Bogotá.

Las autoridades recomendaron evitar la zona afectada y buscar rutas alternas para minimizar los retrasos.

El alcalde de Subachoque reiteró este llamado, alertando sobre el nivel de congestión y la presencia de equipos de emergencia en el lugar.

Muchos conductores deberían considerar modificar sus recorridos cotidianos, buscando nuevas alternativas para sortear el tramo bloqueado de la vía Cajicá-Chía.

Recientemente, Bomberos de Cundinamarca informaron a Infobae Colombia que presuntmanete “Al parecer una moto colisionó contra el camión y se generó incendio en los dos vehículos”.

Pese a estas declaraciones, se desconoce si hay alguna víctima fatal o la realidad que porvocó el incendio. Estos hechos siguen siendo materia de investigación.

