Denuncian sobrecostos de más 300% en contratación de medicamentos en la red pública de salud de Bogotá

Torrado aseguró que hay sobrecostos superiores al 300% - crédito @rubentorradoconcejal/Facebook

El concejal Rubén Torrado denunció ante el Concejo Distrital graves sobrecostos en la contratación de medicamentos, equipos biomédicos y servicios especializados en la red pública de salud de la ciudad.

Durante un debate de control político que realizó en la jornada del 17 de febrero de 2026, Torrado afirmó que en algunos casos los precios superan el 300% para un mismo producto, incluso con el mismo proveedor y especificaciones técnicas.

“No estamos hablando de casos aislados: encontramos el mismo medicamento, Lubiprostona, con el mismo código y proveedor, vendido 337% más alto dentro del propio sistema de salud de Bogotá. Eso es inaceptable”, sostuvo el cabildante.

Torrado presentó un análisis comparativo entre la Subred Sur (con contrato independiente) y las integradas Sur, Norte y Sur Occidente (con contrato de compra conjunta), donde se evidenciaron diferencias significativas en los precios de medicamentos adquiridos al mismo proveedor.

El concejal Rubén Torrado aseguró que se está cometiendo un presunto desfalco con los recursos de la salud en Bogotá - crédito @rubentorradoconcejal/Facebook y Colprensa

Por ejemplo, el hidróxido de magnesio costó $2.361 en compra conjunta y $5.465 en contrato independiente; la lubiprostona, $2.352 y $10.300 respectivamente; y el sodio cloruro, $2.324 y $8.588, de acuerdo con la denuncia.

En la comparación entre proveedores, también se registraron sobrecostos relevantes. Torrado denunció que el agua estéril para irrigación costó $17.694 en contrato independiente y $34.375 en compra conjunta. El ácido fusídico se pagó a $3.420 y $5.026, mientras que el bevacizumab alcanzó valores de $716.234 y $842.628, dependiendo del contrato.

El concejal cuestionó la lógica de las compras conjuntas, diseñadas para generar ahorros, al señalar que en la práctica los precios resultaron más altos en varios casos.

“Al tener en cuenta que son miles las unidades que se compran, dichos sobrecostos terminan siendo millonarios”, advirtió.

Otros contratos presuntamente irregulares en odontología y alquiler de equipos médicos

En odontología, el concejal detalló que las subredes Sur, Centro Oriente y Sur Occidente mantienen contratos independientes con un mismo proveedor, Dental Nader, por más de $660 millones.

En estos acuerdos también se identificaron diferencias de precios: los lentulos costaron $26.500 en una subred y $63.070 en otra; la lidocaína, $57.000 y $50.000; y los cepillos para profilaxis, $45.220 y $36.000.

Las irregularidades fueron evidenciadas en varias subredes de Bogotá, como la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente - crédito @ClaudiaLopez / X

Adicionalmente, Torrado denunció la práctica recurrente de alquilar equipos médicos durante largos periodos en lugar de comprarlos. Citó, por ejemplo, el caso de ecógrafos arrendados desde abril de 2024 por $6 millones mensuales, con contratos que suman $583 millones tras 14 adiciones, aunque el equipo podría haberse adquirido por $75 millones.

“Con lo que Bogotá ha pagado en alquileres, ya se habrían podido comprar casi ocho ecógrafos nuevos. Estamos botando la plata de la salud”, comentó durante su intervención en el Concejo.

Concentración de proveedores y contratos prorrogados

El denunciante también puso el foco sobre contratos que, pese a estar planificados para meses, terminan extendiéndose por años y en los que suele participar un único oferente.

En oftalmología, denunció que un contrato con Ser Visual S.A.S. pasó de $607 millones a más de $16.200 millones luego de 62 adiciones y 64 prórrogas.

Torrado también identificó prórrogas de contratos por años - crédito Freepik

El cabildante también evidenció diferencias en los valores cobrados por procedimientos similares: en la subred norte, una colonoscopia total se pagó a $650.000, mientras que en la subred sur, se pagó a $365.251 respectivamente; la polipectomía de esófago, a $600.000 y $250.554; y la ligadura de várices esofágicas, a $500.000 y $688.698, según el proveedor.

Rubén Torrado pidió al secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, y a los órganos de control, que presenten resultados claros tras la investigación de las presuntas irregularidades.

“Aquí puede haber fallas graves de planeación, pero también posibles direccionamientos contractuales. La salud de los bogotanos no puede seguir siendo un negocio para unos pocos”, concluyó.

Aunque el concejal realizó su denuncia en las redes sociales, hasta el cierre de esta edición no se han conocido respuestas de las cabezas de las entidades de salud del distrito de Bogotá.