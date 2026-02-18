Cathy Juvinao criticó a Petro y reveló nuevo caso de niño que no ha recibido tratamiento para médula ósea: “¿También lo van a dejar morir?”

Cathy Juvinao exige respuestas a Gustavo Petro por el caso de Ángel Manuel Daza y la crisis en Asmet Salud - crédito @gustavocampillo/Montaje Infobae

La situación de Ángel Manuel Daza Velasco, un menor trasplantado de médula ósea, ha encendido alarmas entre defensores de la salud.

Según un video publicado en redes sociales y compartido por la militante de Alianza Verde, Cathy Juvinao, la negativa de la EPS Asmet Salud para autorizar el medicamento que necesita el niño ha puesto en riesgo su recuperación y su vida.

Según el testimonio de la madre del menor, Ángel Manuel Daza padece una anemia neoplásica severa. El procedimiento de trasplante, realizado hace meses, representó una esperanza para la familia.

“Mi hijo es trasplantado de la médula ósea por una anemia neoplástica severa”, expresó la madre en un mensaje dirigido a las autoridades de salud.

Cathy Juvinao critica la gestión de las EPS intervenidas tras la negativa de Asmet Salud a tratar a menor trasplantado - crédito @CathyJuvinao

Ella relató que, pese a estar afiliada a Asmet Salud, la entidad no ha aprobado el tratamiento necesario para combatir una infección que avanza rápidamente. “Si no le damos el tratamiento a mi bebé, puede fallecer”, advirtió la madre.

La familia reside en Colombia y enfrenta la incertidumbre de no saber si el menor podrá recibir la medicación a tiempo. La falta de autorización para el tratamiento ha generado preocupación en redes sociales, donde usuarios y figuras públicas han difundido el caso.

Tras lo anterior, la congresista Cathy Juvinao cuestionó al presidente Gustavo Petro, a través de la plataforma X. “¿A este niño también lo van a dejar morir, presidente @petrogustavo?”, escribió. Además, criticó la gestión de las EPS intervenidas: “¿Qué más tiene que pasar para usted reconozca que ha asfixiado el sistema y empeorado los problemas de las EPS intervenidas por usted, como Asmet Salud?”.

El caso de Ángel Manuel Daza ha puesto en el centro del debate la situación de los pacientes pediátricos con enfermedades complejas en Colombia.

Diversas ciudadanos en redes sociales sociales han recordado que la salud es un derecho fundamental. “¡Al parecer el poder le nubló completamente la empatía!”, finalizó en su mensaje Juvinao.

Cathy Juvinao arremetió contra Gustavo Petro por crisis en el sistema de salud - crédito Presidencia - Germán Forero/Prensa

Pronunciamiento de Cathy Juvinao tras la muerte del menor Kevin: “Canallas”

Cathy Juvinao también reaccionó a la muerte de Kevin Acosta, menor de siete años, que padecía de hemofilia y falleció luego de complicaciones por no recibir sus medicamentos a tiempo por parte de la Nueva EPS, según la madre del niño.

El menor murió en la UCI del Hospital La Misericordia, Bogotá, tras complicaciones por un golpe en la cabeza, informaron las autoridades.

La parlamentaria criticó duramente a Gustavo Petro, por sus declaraciones sobre el caso, donde el presidente dijo: "¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues, en primer lugar, obviamente la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. A un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene riesgos".

Cathy Juvinao acusó a Gustavo Petro de señalar a la madre de Kevin Acosta tras su muerte - crédito @CathyJuvinao

Según Juvinao, el mandatario culpó a la madre de Kevin por el desenlace. “Esta declaración bárbara aniquilaría cualquier aspiración electoral”, escribió la representante en X.

Juvinao responsabilizó a la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, por lo ocurrido con el menor. “Está culpando a la mamá de Kevin por la muerte de su hijo, aún cuando fue negligencia de Nueva EPS manejada por el gobierno”, afirmó la congresista, quien calificó de “canallas” a los responsables.

El caso generó indignación, especialmente luego de que la madre del menor relatara los hechos y denunciara la falta de respuesta oportuna por parte de la entidad de salud. Juvinao dirigió otro mensaje al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionando el trato recibido por las familias afectadas.

Cathy Juvinao desafía a Gustavo Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo por sus respuestas ante la muerte de Kevin Acosta - crédito @CathyJuvinao

“Los pobres también lloran como por ejemplo la mamá del niño Kevin Acosta, ¿verdad ministro?”, publicó la legisladora refiriéndose directamente al titular de la cartera.

En su serie de mensajes, Juvinao hizo referencia a la gestión de la salud pública en Colombia. “Llevamos tres años denunciando quiénes dirigen la salud en Colombia: personas malas, soberbias, ignorantes, corruptas e incluso violentas”, señaló la congresista. Además, aseguró que el Ministerio de Salud ha sido “capturado por la ruindad y el cinismo”.