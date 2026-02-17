Colombia

Cayó alias Gafas, peligroso reclutador de niños del frente Jaime Martínez: tenía una trayectoria criminal “despiadada”

El señalado delincuente llevaba a los menores de edad a las filas armadas para que hicieran labores logísticas y de apoyo criminal

El criminal era uno de los hombres de confianza de alias Cachorro - crédito Policía Nacional

Las autoridades lograron sumar un nuevo resultado operacional en la lucha contra los grupos armados que operan en el país. El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó a través de su cuenta de X sobre la captura de un miembro de las redes de apoyo de la estructura criminal Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Se trata de alias Gafas –capturado en Pereira (Risaralda)–, un criminal señalado de ser responsable del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la información que suministró el director, el sujeto en cuestión llevaba a los menores de edad a las filas armadas para que estos fueran instrumentalizados; los involucraban en el desarrollo de labores logísticas y en tareas de apoyo criminal.

Alias Gafas es requerido por
Alias Gafas es requerido por los delitos de homicidio agravado y tentativa de feminicidio - crédito Policía Nacional

La justicia requiere a alias Gafas por los delitos de homicidio agravado y tentativa de feminicidio, pero acumula más de tres años de una trayectoria criminal “despiadada”. Las investigaciones realizadas por las autoridades indican que se codeaba con cabecillas del grupo armado; uno de ellos era alias Cachorro, jefe guerrillero con injerencia en Suárez (Cauca). Al parecer, alias Gafas era su hombre de confianza.

El general Rincón Zambrano destacó el resultado de la operación adelantada por la Policía, asegurando que favorece a la protección de los menores de edad.

“Esta captura representa un golpe contundente contra las estructuras criminales que vulneran de manera sistemática la vida y derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. El reclutamiento forzado es un crimen que no admite ninguna justificación”, precisó el director de la Policía, citado en un comunicado.

El general William Oswaldo Rincón
El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, informó sobre la captura de alias Gafas. Era el hombre de confianza de alias Cachorro - crédito @DirectorPolicia/X

Sometimiento voluntario de guerrileros de las disidencias

El 16 de febrero de 2026, la Armada de Colombia informó sobre otro resultado que dejó una ofensiva contra las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco. Dos presuntos miembros de la columna Kevin Martínez de la estructura 6 Jaime Martínez se entregaron voluntariamente a las autoridades durante una operación conjunta que estaban adelantando en zona rural del municipio López de Micay, en el departamento de Cauca.

Tras la entrega, los sujetos recibieron atención médica inmediata y se iniciaron los protocolos para su proceso de reintegración a la vida civil, garantizando la protección de los derechos humanos. Según la Armada, la decisión de los desmovilizados se basó en la presión generada por las operaciones militares en el litoral Pacífico.

Los uniformados incautaron un amplio arsenal de guerra, compuesto por 12 fusiles, dos pistolas, 26 proveedores, más de 600 cartuchos, dos granadas de mano y dos cañones cortos para ametralladora M-60. También decomisaron material explosivo: dos cilindros con aproximadamente 50 kilogramos de explosivos cada uno, tres detonadores eléctricos y cerca de 600 metros de cordón detonante. Estos elementos suponían un alto riesgo para la población civil.

Las autoridades incautaron material de
Las autoridades incautaron material de intendencia, de comunicaciones y de guerra que pertenecería a las disidencias de las Farc - crédito Armada de Colombia

Además, incautaron equipos de comunicaciones y material de intendencia, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones respectivas. “Este resultado operacional impacta de manera directa el componente armado y logístico de las estructuras criminales que delinquen en el litoral Pacífico”, indicó la Armada.

De igual manera, anunció que continuará con acciones ofensivas para enfrentar a los grupos armados ilegales, e invitó a sus integrantes a someterse a la justicia y acogerse a los beneficios ofrecidos por el Gobierno nacional, hoy, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

Los más buscados a nivel nacional

El Ministerio de Defensa publicó el cartel de los más buscados en todo Colombia por cometer crímenes contra defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familiares.

  • Alias Iván Mordisco
  • Alias Antonio García
  • Alias Pablito, del ELN
  • Alias Pablo Beltrán, del ELN
  • Alias Gabino, del ELN
  • Alias Marlon, criminal al servicio de alias Iván Mordisco
El Ministerio de Defensa reiteró
El Ministerio de Defensa reiteró la recompensa por información sobre alias Mordisco y otros cabecillas de estructuras terroristas y del ELN - crédito Ministerio de Defensa/X

