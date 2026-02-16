Donald Trump ‘dejó por fuera’ a Gustavo Petro en cumbre con presidentes latinoamericanos en Miami: este es el motivo de la reunión

Donald Trump recibió el 3 de febrero a Gustavo Petro, en un encuentro que parecía marcar el reinicio de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos mandatarios - crédito Presidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será anfitrión de una reunión con seis líderes latinoamericanos el próximo sábado 7 de marzo en el complejo Trump National Doral Miami. Entre los asistentes confirmados se encuentran los mandatarios de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca; aunque el gran ausente, a juzgar por los invitados, será el presidente colombiano, Gustavo Petro.

La cita con los gobernantes regionales se concretó tras la reciente captura del exdictador venezolano Nicolás Maduro, tras las labores de extracción en Caracas, el 3 de enero, y se proyecta como uno de los primeros grandes encuentros multilaterales desde el retorno de Trump a la presidencia, que se dio en enero de 2025. Y justo después de que Petro estuvo de visita en la Casa Blanca, el 3 de febrero, en un encuentro bilateral con el gobernante local.

En esta ocasión, Gustavo Petro y Donald Trump no se encontrarán, lo que ha causado una ola de reacciones en las redes sociales

La lista de participantes incluye a los presidentes Javier Milei (Argentina), Luis Fernando Camacho Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras) y Santiago Peña (Paraguay). Según se conoció, la selección responde tanto al peso específico de los países como al perfil de sus mandatarios, varios de los cuales han buscado un acercamiento estratégico con Washington en los últimos meses, pero solo hasta ahora lo tendrán.

La ausencia del jefe de Estado colombiano ha llamado la atención, sobre todo después de la mencionada reunión con Trump en la capital estadounidense, y en la que se desactivó –de algún modo– la crisis diplomática por los constantes señalamientos previos y se establecieron una serie de compromisos para que se avance en las promesas de cooperación. Hasta el momento, Petro no figura en la agenda de la cumbre, aunque no se descartan cambios de último momento.

Donald Trump tiene como centro de operaciones a Miami (Estados Unidos), en donde se reunirá con los presidentes de la región

La agenda del encuentro de los presidentes latinoamericanos con Donald Trump

La reunión de Miami se llevará a cabo en medio de la etapa de transición en Venezuela, que ya empezó. La coyuntura en el país vecino y sus repercusiones en el plano político y económico latinoamericano ocuparán sin duda un lugar central en las conversaciones pues según pudo establecer EFE, en contacto con un asesor del Gobierno Trump, existe la necesidad de “construir consensos y enviar una señal de unidad frente a los retos que enfrenta el continente”.

Aunque la agenda definitiva aún no se ha hecho pública, fuentes oficiales anticiparon que los temas de seguridad, cooperación económica, comercio bilateral y migración serán prioritarios en las sesiones plenarias y los encuentros bilaterales previstos. Al respecto, los convocados han expresado interés en reforzar los nexos comerciales, explorar acuerdos en materia de inversión y coordinar estrategias para enfrentar el flujo migratorio y el crimen organizado.

Javier Milei, presidente de Argentina, estará presente en la cumbre con Donald Trump

En palabras del funcionario estadounidense citado por la agencia, la cumbre busca “establecer líneas de trabajo conjunto que permitan enfrentar desafíos compartidos, considerando tanto la dinámica política actual de los países invitados como los retos económicos y sociales”. Se prevé la firma de declaraciones conjuntas y la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento tras el evento, en el que por el momento no habrá representación colombiana.

En efecto, el cronograma contempla la combinación de sesiones colectivas y encuentros bilaterales, lo que permitirá a los mandatarios abordar tanto asuntos de interés común como temas específicos de la relación de cada país con Estados Unidos. El desarrollo de la cumbre, según se informó, será seguido con atención por observadores regionales e internacionales, ya que podría sentar las bases para nuevas alianzas y proyectos en materia de seguridad y desarrollo.

La Casa Blanca ha destacado el valor estratégico de Miami como sede del encuentro, por su papel como punto de convergencia regional y su visibilidad internacional. Según EFE, la ciudad fue seleccionada para facilitar la logística y maximizar el impacto mediático de la cita: que busca afianzar el retorno de la doctrina Monroe, bajo la premisa de que Estados Unidos no permitirá que potencias extranjeras adquieran protagonismo en el continente americano.