Bloqueo en el CAN de Bogotá impide la salida de más de 1.500 personas por protestas: autoridades solicitan intervención del Gobierno

Más de 1.500 funcionarios permanecen en el interior de las sedes del Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el sector del CAN, en Bogotá, sin poder retirarse, debido a un bloqueo que mantiene cerrados los accesos y salidas.

Las protestas, protagonizadas por integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, han generado momentos de tensión mientras se aguarda un pronunciamiento oficial por parte de los manifestantes.

El bloqueo, iniciado por parte de la comunidad afrodescendiente que arribó a la capital el día anterior y pasó la noche en la Universidad Nacional, afecta también el funcionamiento de oficinas como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en una acción que busca presionar la instalación de una mesa de trabajo con entidades del Gobierno Nacional.

Las autoridades locales solicitaron la pronta intervención de funcionarios del Ministerio del Interior y otros delegados para atender las demandas presentadas y facilitar el diálogo.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, informó que desde la alcaldía se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se desplazó un equipo de gestores al terreno para apoyar el desarrollo y la gestión de la movilización.

Quintero enfatizó la urgencia de superar la anormalidad en el funcionamiento de las sedes judiciales y restablecer la movilidad en la zona, solicitando a las autoridades nacionales atender el llamado con prontitud.

Por su parte, el secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, calificó como “absolutamente inaceptable” la retención ilegal de personas dentro del CAN y subrayó que, por tratarse de un tema que involucra directamente al Gobierno Nacional, corresponde a esa instancia liderar la etapa de diálogo.

Silva, además señaló que la alcaldía no puede ordenar el uso de la fuerza para restablecer el orden público en este contexto, reiterando que la solicitud debe provenir del Ejecutivo nacional.

El funcionario insistió en la importancia de que el Gobierno nacional pida públicamente a la Policía Nacional la restitución inmediata de los accesos a los edificios bloqueados, con el objetivo de garantizar el derecho a la libre movilidad de los ocupantes. Mientras tanto, la alcaldía mantiene el acompañamiento de gestores y equipos de apoyo en la zona.

De acuerdo con el distrito, se ha propuesto una reunión entre las partes, en la que se espera que participen representantes del Ministerio del Interior y otros delegados del Gobierno nacional, con el fin de atender las demandas de la asociación que encabeza el bloqueo.

Protesta en Bogotá dejó oficinas públicas paralizadas desde las horas de la mañana del 16 de febrero

Las movilizaciones en el sector del CAN desencadenaron una serie de enfrentamientos desde primeras horas de la mañana entre integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), peatones y trabajadores de entidades públicas.

Funcionarios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y de varios ministerios, cuyas sedes se ubican en las inmediaciones, permanecieron durante horas al interior de los edificios, sin poder ingresar ni salir debido al cerramiento implementado por las comunidades afro del Cauca.

La tensión escaló cuando varios trabajadores, ante la imposibilidad de permanecer más tiempo retenidos, optaron por abandonar sus lugares de trabajo a la fuerza, abriéndose paso entre los manifestantes, así se evidenció en varios videos difundidos en redes sociales.

De acuerdo con los relatos de los presentes, la evacuación se produjo en medio de empujones y momentos de alta presión, lo que evidenció la gravedad de la situación y el impacto directo sobre la cotidianidad de quienes laboran en la zona.

El distrito, a través de sus voceros, subrayó la importancia de proteger la integridad de toda la ciudadanía y reiteró su rechazo a cualquier acto que ponga en riesgo a las personas. Las autoridades reiteraron en la necesidad de garantizar la integridad de todas las personas que laboran en el sector del CAN y han rechazado cualquier tipo de agresión que pueda presentarse durante la jornada.