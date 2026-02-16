Andi solicitó mantener el aumento del 23,7% del salario mínimo tras advertir riesgos inflacionarios: “Sería muy complejo”

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) - crédito Colprensa

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, solicitó que se mantenga el aumento del 23,7% al salario mínimo para el 2026, el cual fue suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado.

En diciembre de 2025, durante el inicio de las negociaciones del salario mínimo y al momento de su decreto, el gremio advirtió que un aumento superior a la inflación y la productividad podría afectar el empleo formal en Colombia.

En diálogo con Caracol Radio, Mac Master afirmó que revertir en este momento el aumento del salario mínimo resultaría complejo para los trabajadores.

“Para muchos de los 2,4 millones de trabajadores este ha sido un incremento muy importante que ya lo tienen en sus cuentas y en sus presupuestos. Sería muy complejo retroceder en este momento”, afirmó el presidente de la Andi.