Subgerente de Rtvc negó existencia de millonario contrato para maquillador y fotógrafo: “Es una tergiversación malintencionada”

María Paula Fonseca explicó que se trata de un contrato para el cubrimiento de la Presidencia

María Paula Fonseca aseguró que
María Paula Fonseca aseguró que todos los gobiernos necesitan firmar el cuestionado contrato para hacer el cubrimiendo de Presidencia - crédito Presidencia

María Paula Fonseca Gómez, subgerente de televisión de Rtvc, se pronuncuó sobre el escándalo que desató la revelación de una investigación que está en manos de la Fiscalía General de la Nación y que involucra al sistema de medios públicos. De acuerdo con la revista Semana, desde 2022, Rtvc firmó contratos que compromenten $23.000 millones, en los que se incluyen servicios de maquillador y fotógrafo.

Los documentos que está investigando el ente acusador, a los cuales tuvo acceso el medio de comunicación citado, indican que Rtvc contrató al maquillador Fady Javier Flórez y al fotógrafo Mauricio Vélez (que prestaba servicios a Verónica Alcocer, la primera dama).

La contratación se hizo bajo la modalidad de administración delegada, a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi). Eso quiere decir que los procesos contractuales con el maquillador y el fotógrafo no se hicieron con Rtvc, sino con la cooperativa.

Los contratos que están siendo
Los contratos que están siendo investigados comprometen $23.000 millones - crédito Banco de la República

Pero la polémica no culmina ahí. La revista informó que, según las indagaciones que adelanta la Fiscalía, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) firmó un convenio interadministrativo con Rtvc, y que este contrató a la cooperativa Savi, la cual terminó vinculando a Flórez y a Vélez; cada uno firmó entre cinco y seis contratos durante la administración actual.

De acuerdo con el profesor y experto anticrimen financiero Juan Carlos Portilla, denunciante que conversó con la revista Semana, la figura que se utilizó para hacer esos procesos contractuales permite el direccionamiento del dinero público y abre la puerta a que ciertos contratistas salgan beneficiados de manera irregular.

Esta figura, al reducir la transparencia y el control sobre la contratación, abre la puerta a posibles indicios de corrupción, pues se convierte en un mecanismo para direccionar recursos hacia contratistas específicos, beneficiando intereses particulares en detrimento del principio de igualdad y de la finalidad pública de la contratación estatal (...). El análisis tipifica el delito de estafa, y se extiende a la evaluación de posibles delitos conexos y responsabilidades administrativas”, explicó el experto al medio citado.

María Paula Fonseca explicó que
María Paula Fonseca explicó que el contrato de cubrimiento de Presidencia incluye transmisiones, fotógrafos, equipos, entre otros - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

María Paula Fonseca se pronuncia sobre el escándalo

La subgerente de televisión de Rtvc, María Paula Fonseca, rechazó las denuncias que salieron a la luz en los medios de comunicación, asegurando que se trata de información falsa. De acuerdo con su explicación, los contratos en cuestión se han suscrito desde 2006 para el cubrimiento de la Presidencia de la República. “Es una necesidad de todos los gobiernos hacer el cubrimiento al primer mandatario”, aclaró.

Además, indicó que no corresponden precisamente al pago por prestación de servicios de maquillaje y fotografía; involucran otros encargos orientados al cubrimiento de la Presidencia. “Es una tergiversación mal intencionada haciendo parecer un contrato para toda la producción audiovisual y logística de la presidencia de la República del que se desprenden transmisiones, fotógrafos, equipos entre otros, como si fuera un contrato particular”, precisó.

En ese sentido, negó que exista un contrato en Rtvc por $23.000 millones para los fines expuestos por la prensa.

La subgerente de Rtvc, María
La subgerente de Rtvc, María Paula Fonseca Gómez, explicó que el contrato que causó polémica es para el cubrimiento de la Rpesidencia - crédito @MaPaulaFonseca/X

Andrés Hernández Ramírez, asesor de Comunicaciones del presidente Gustavo Petro, también se pronunció al respecto, haciendo una crítica directa a los medios de comunicación que divulgaron la denuncia. Afirmó que su trabajo carece de rigor y de ética, debido a que, al parecer, los hechos expuestos no están siendo informados con base en la honestidad.

Les falta rigurosidad periodística, hagan bien su trabajo, tengan ética y rigor, sacar conclusiones a la ligera, vacías, desviadas y sobre todo amañadas, el periodismo debe ser serio, debe ser honesto y sobre todo verídico, lo dice la constitución, la veracidad y rigurosidad”, señaló el asesor en su cuenta de X.

El asesor de comunicaciones del
El asesor de comunicaciones del presidente Petro, Andrés Hernández Ramírez, criticó a los medios por información sobre un contrato de Rtvc - crédito @AndresCamiloHR/X

