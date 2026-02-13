Interceptan tres embarcaciones cargadas con 1,6 toneladas de estupefacientes en el Pacífico colombiano: hay siete capturados

Las acciones coordinadas por la Fuerza Naval permitieron el decomiso de tres embarcaciones y la captura de siete personas, quienes intentaban llevar cargamentos ilícitos hacia rutas internacionales cerca de Buenaventura - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia realizó una serie de operaciones que permitieron la interceptación de tres embarcaciones con más de 1.639 kilogramos de estupefacientes en el Pacífico centro, cerca de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, el 12 de febrero de 2026.

De acuerdo con información proporcionada por la Fuerza Naval del Pacífico, el operativo tuvo como resultado la captura de tres ciudadanos panameños y cuatro colombianos, que intentaban transportar la droga hacia rutas internacionales.

Según señaló la Armada, el primer operativo se desarrolló a 75 millas náuticas del Distrito Especial de Buenaventura, tras recibir información de inteligencia que alertaba sobre la presencia de una embarcación sospechosa. Una Unidad de Reacción Rápida localizó la nave y encontró a bordo 431,2 kilogramos de marihuana, además de 100 galones de combustible y equipos de comunicación.

Tres operativos coordinados y siete capturas

Durante la segunda operación, un buque de la Fuerza Naval del Pacífico detectó una motonave a cinco millas náuticas de su posición, tripulada por dos ciudadanos colombianos.

Los ocupantes intentaron huir mediante maniobras evasivas, pero la reacción de los uniformados permitió interceptar la embarcación, donde se hallaron 569,4 kilogramos de clorhidrato de cocaína y más equipos de comunicación.

En el tercer operativo, una unidad de la Estación de Guardacostas de Buenaventura con apoyo de inteligencia ubicó una embarcación tripulada por dos panameños y un colombiano, a 45 millas náuticas del principal puerto del Pacífico. Durante la inspección, los agentes encontraron 628,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 10 kilogramos de marihuana, además de dispositivos de comunicación.

Los siete capturados y las tres embarcaciones, junto con la droga decomisada, fueron trasladados a las instalaciones de la Estación de Guardacostas de Buenaventura. Allí se efectuaron las pruebas de identificación de los estupefacientes y los procedimientos judiciales para poner a los detenidos a disposición de las autoridades competentes.

Impacto económico y en salud pública

Según la Armada de Colombia, el valor de los cargamentos incautados supera los 60 millones de dólares, cifra que representa un severo golpe financiero para las organizaciones narcotraficantes que operan en la región. Además, la institución estimó que los alijos equivalen a más de tres millones de dosis que habrían sido comercializadas en mercados internacionales, con el consiguiente impacto en la salud pública.

La Fuerza Naval del Pacífico destacó que este tipo de acciones buscan “proteger a las comunidades y garantizar el uso lícito del mar en el Pacífico colombiano”. La entidad mantiene un despliegue constante de unidades y recursos para combatir el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales.

Finalmente, la Armada de Colombia reiteró su compromiso con la seguridad marítima y la protección de las comunidades costeras, asegurando que mantendrá “un despliegue constante de sus capacidades diferenciales para enfrentar el narcotráfico y otros delitos transnacionales”.

Contundencia operacional contra el narcotráfico

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que desde agosto de 2022 a enero de 2026, la fuerza pública incautó más de 2.840 toneladas de cocaína, la cifra más alta registrada en la historia del país, evitando la circulación de cerca de 47.000 millones de dosis en los mercados internacionales y generando una afectación económica superior a 91 billones de dólares a las estructuras criminales.

“La estrategia de nosotros siempre ha estado enfocada en erradicar completamente el narcotráfico y la estrategia tiene el oxígeno para dar oportunidades a los que viven de los cultivos de coca – porque también se analiza como un problema que tiene trascendencia social, económica – pero también una determinación muy fuerte en aplicar toda la fuerza para afectar el narcotráfico de manera contundente”, manifestó el funcionario.