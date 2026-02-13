Colombia

ANH reporta que producción de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

La ANH informó que la producción promedio de gas en 2025 alcanzó 794,57 mpcd, equivalente al 97,5 % del perfil 2P. La entidad aseguró que no hay déficit estructural ni riesgos para el abastecimiento nacional

crédito iStock
- crédito iStock

La Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que la producción nacional de gas durante 2025 se mantuvo dentro del rango técnico previsto frente a las reservas certificadas, pese a una reducción registrada en diciembre.

Según publicó Semana, la entidad indicó que en diciembre de 2025 la producción comercializada de gas natural se ubicó en 692,91 millones de pies cúbicos por día (mpcd), cifra que representó una variación frente al mes anterior.

El comportamiento del sector ha sido tema de debate en la agenda pública por su relevancia para el desarrollo de los sectores productivos y por las discusiones recientes sobre abastecimiento energético.

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)

De acuerdo con la ANH, durante 2025 la producción promedio anual fue de 794,57 mpcd, equivalente al 97,5 % del perfil asociado a reservas 2P (814,78 mpcd) y 3,7 % superior al escenario de reservas 1P (766,4 mpcd). En términos técnicos, la entidad señaló que el país produjo lo previsto frente a sus reservas.

Entre noviembre y diciembre se registró una disminución de 71,95 mpcd, equivalente al 9,4 %, atribuida a factores operativos y técnicos. La ANH explicó que el descenso no compromete la seguridad energética ni responde a decisiones de política pública del Gobierno nacional.

La reducción estuvo asociada al incremento de la inyección de gas en campos del Piedemonte, en el marco del Convenio E&P Santiago de las Atalayas, con el fin de mantener la presión en los yacimientos y asegurar una mayor recuperación de líquidos, así como a una baja nominación de consumo.

También influyeron afectaciones técnicas en varios campos, relacionadas con la declinación de la presión en los yacimientos, el aumento en la producción de agua y la presencia de arena, factores que impactan la productividad y requieren intervenciones especializadas.

crédito Naturgas
| crédito Naturgas

La disminución se concentró principalmente en campos del Piedemonte Llanero y de la cuenca del Valle Inferior del Magdalena-VIM. Entre los mencionados se encuentran Cupiagua y Cupiagua Sur, del convenio E&P Santiago de las Atalayas; Pauto Sur, del convenio E&P Piedemonte; Fresa, del contrato E&P VIM-21; Gibraltar, del convenio E&P Sirirí; e Istanbul, del contrato E&P María Conchita.

Frente a las inquietudes sobre abastecimiento, la Agencia Nacional de Hidrocarburos reiteró que no existen restricciones regulatorias a la producción de gas y que no se han adoptado decisiones de política pública orientadas a reducir la oferta.

La entidad añadió que no se evidencia un déficit estructural de reservas y que el sistema nacional continúa alineado con las reservas certificadas. Asimismo, señaló que el suministro para hogares, comercio e industria se mantiene respaldado.

crédito AFP
- crédito AFP

En su comunicación, la ANH indicó que el comportamiento registrado en diciembre corresponde a un evento puntual dentro del comportamiento anual y que la producción promedio del año se ajustó a los parámetros técnicos previstos.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que continuará realizando seguimiento técnico permanente al desempeño del sector y que comunicará oportunamente cualquier novedad relacionada con la producción y el abastecimiento de gas en el país.

