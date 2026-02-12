Temporada de lluvias deja 200 emergencias viales en corredores estratégicos y afecta la red de Invías y de la ANI en todo el país

Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander registran el mayor número de incidentes viales ocasionados por deslizamientos y pérdida de banca - crédito Ministerio de Transporte

El sistema vial nacional enfrenta una coyuntura crítica por cuenta de la temporada de lluvias y el frente frío que afecta a diversas regiones del país, así lo anunció el Ministerio de Transporte.

De acuerdo con el más reciente reporte de la cartera, se mantienen 14 cierres totales activos en corredores viales, además de un monitoreo intensivo y la atención inmediata a las emergencias en carreteras, en coordinación con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Con corte al 11 de febrero de 2026, el sector transporte ha registrado 200 emergencias viales: 176 en la red vial no concesionada a cargo de Invías y 24 en vías concesionadas administradas por la ANI. Los departamentos de Nariño, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Norte de Santander concentran el mayor número de incidentes, provocados principalmente por movimientos en masa, pérdida de banca, inundaciones y afectaciones en puentes y taludes.

Actualmente, de los 14 cierres totales activos, 10 afectan vías bajo jurisdicción de Invías y 4 impactan corredores concesionados bajo administración de la ANI. Además, se reportan 3 cierres parciales en la red Invías y 1 cierre parcial en vías concesionadas.

En cuanto a la situación específica en las regiones, Córdoba enfrenta varios cierres totales, entre ellos el del Puente Jalisco en el trayecto Puerto Rey - Montería, donde desde la madrugada del 11 de febrero se mantiene la restricción por fallas estructurales. En la misma zona, Invías confirmó el cierre total entre los puntos kilométricos PR18+0000 y PR21+0000, así como PR53+0000 y PR63+0340, con afectaciones en ambos sentidos y labores técnicas en desarrollo.

La ANI también coordina acciones en proyectos estratégicos, como el Tercer Carril Bogotá-Girardot, donde se presenta cierre de carril en los puntos PR88+560 y PR78+450 por deslizamientos y riesgo en taludes. En Cundinamarca, el municipio de Silvania registra cierre por deslizamiento de tierra, mientras que en Huila, los municipios de Hobo, Gigante, Timaná y Garzón reportan problemas por caída de material, deslizamientos y pérdida de banca.

En la región Caribe, los equipos de la ANI y concesionarios atienden la remoción de árboles y trabajos de adecuación en la vía Santa Marta–Paraguachón, que ha presentado múltiples afectaciones, incluyendo daños en puentes y deslizamientos en treinta y dos puntos diferentes.

En Santander, se mantiene un cierre preventivo en la vía Girón por lluvias intensas, mientras que en Boyacá, Invías reporta paso restringido a un carril en el sector Los Grillos. La dinámica de las emergencias obliga a mantener cuadrillas técnicas y operativas en terreno, enfocadas en la remoción de escombros, estabilización de taludes y reparación de infraestructuras críticas.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, destacó que la prioridad institucional es proteger la vida y garantizar la movilidad en condiciones de seguridad. “Junto con Invías y la ANI, mantenemos un despliegue técnico permanente en territorio para atender emergencias, recuperar la movilidad y garantizar que el país no se desconecte por cuenta de la temporada de lluvias”.

La ministra subrayó que en las últimas 12 horas (entre el 10 y 11 de febrero) no se han registrado nuevos cierres totales ni parciales, lo que evidencia avances en la respuesta institucional y la efectividad de las acciones preventivas en puntos críticos.

Desde la ANI, los equipos de asistencia de cinco concesiones carreteras continúan trabajando en la remoción de árboles, material rocoso y tierra, así como en la adecuación de puentes y carreteras para restablecer la conectividad. Las autoridades insisten en la necesidad de consultar el estado actualizado de las vías antes de viajar y atender las recomendaciones de seguridad emitidas por los organismos oficiales.

El Ministerio de Transporte reiteró el llamado a la precaución y a la información responsable ante las condiciones climáticas actuales, recordando que la movilidad segura depende de la colaboración entre los usuarios y el trabajo coordinado de las entidades responsables de la infraestructura vial nacional.