Drake compró y mostró en redes sociales la gorra de los Celtics de Boston que usó Pablo Escobar: costó una millonada

El artista y rapero canadiense, uno de los más escuchados en plataformas de música a nivel mundial, adquirió la pieza de colección y mostró una fotografía del capo colombiano usándola durante una entrevista con un periodista francés

La gorra que lució Escobar
La gorra que lució Escobar apareció en un documental que se grabó a finales de la década del 80 en Colombia - créditos @champagnepapi/IG | captura de pantalla eBay / sitio web

Dos historias (stories) que compartió la madrugada del jueves 12 de febrero de 2025 el rapero canadiense Drake en su cuenta de Instagram, encendieron las redes sociales.

Todo por cuenta del artículo de colección que exhibió, una gorra deportiva que utilizó nada más y nada menos que el capo colombiano Pablo Escobar.

Y es que Drake (cuyo nombre de pila es Aubrey Drake Graham) ya ha dado de qué hablar en las redes sociales por cuenta de las astronómicas cifras que suele apostar en eventos deportivos, como boxeo o fútbol americano por ejemplo.

Pero en esta ocasión el cantante, compositor y productor musical dejó ver lo que fue una de sus más recientes adquisiciones, la gorra que lució en uno de los fragmentos del documental Don Pablo Escobar: Rey de la cocaína, producido por parte del canal francés TF1, y filmado en 1988.

Drake mostró en su perfil de Instagram la gorra que lució el narco colombiano Pablo Escobar - crédito @champagnepapi/IG

Las dos imágenes que dejó en su perfil Drake no contaban con mensajes adicionales, y fueron contundentes: en la primera se observa la gorra con sobre una mesa en la que hay varias antigüedades rodeando el artículo, incluido un cartel del club de fútbol Atlético Nacional, de Medellín, cuna del cartel que el narco lideró.

Cuánto cuesta la gorra de los Celtics de Boston que usó Pablo Escobar, y que compró Drake

Según lo que se puede encontrar en la plataforma de compra y ventas en línea (además de subastas) eBay, el artículo (que ya no está disponible de acuerdo con lo que reseña el sitio web) está valorado en 75.000 dólares, más de 274 millones de pesos colombianos a la tasa de cambio del jueves 12 de febrero de 2026.

Y es que este clase de compras son algo usual por parte del actor que también cuenta con nacionalidad estadounidense, pues ya había adquirido por 1 millón de dólares el lujoso anillo que perteneció al también rapero norteamericano 2Pac (Tupac Amaru Shakur, y que también fue conocido como Makavelli), asesinado en septiembre de 1996 y considerado uno de los artistas más importantes en la historia del género.

La gorra ya no está disponible en la tienda de compra y venta por internet eBay - crédito captura de pantalla eBay / sitio web

Camarógrafo que acompañó al periodista francés que entrevistó a Pablo Escobar recordó aquel día

El documental francés que retrató aspectos inéditos de la vida de Pablo Escobar no pudo exhibirse al público sino hasta 1995, tres años después de la muerte del líder del cartel de Medellín, debido a la peligrosidad de su contenido y las amenazas involucradas en su realización.

Este video, filmado sin el consentimiento del propio Escobar, capturó momentos de su intimidad cuando figuraba entre los hombres más buscados del planeta y ofreció una mirada directa al impacto del narcotráfico en Colombia.

En uno de los momentos más tensos al finalizar la grabación, Tony Comiti, reportero gráfico francés, sintió que su vida pendía de un hilo.

Tras una extensa entrevista, el aviso de que la “cinta se había acabado” generó miedo inmediato entre los presentes.

Comiti recordó que cuando colocó la mano en el bolso para cambiar la cinta de la cámara, escuchó el “clic” de una pistola, y pensó que sería asesinado.

A pesar de esa situación, la entrevista había sido tan cordial que Pablo Escobar ordenó a su escolta bajar el arma y le pidió repetir la reunión en otra oportunidad.

A mediados de los ochenta, Escobar todavía era presentado en Colombia como un empresario.

Por ese entonces, el capo antioqueño no tenía reparo en acudir a programas televisivos ni mostrarse en público.

La figura de Pablo Escobar sigue siendo, a pesar del paso del tiempo (más de 30 años de su muerte en medio de un operativo policial), una figura de culto para aquellos que se adentran en el mundo del narcotráfico - crédito archivo Colprensa

Con el tiempo y tras la exposición masiva de sus negocios ilícitos, las imágenes que sobrevivieron a la guerra contra el Estado apenas incluyen escenas de su paso por la cárcel de La Catedral o publicaciones familiares posteriores.

El vídeo donde Escobar aparece con una gorra del equipo de baloncesto de Boston se mostró recién en 1995 y durante mucho tiempo circuló sin contexto alguno. La verdadera historia detrás de estas imágenes permanecía oculta hasta que Comiti decidió dar su testimonio treinta y cinco años más tarde.

En el audiovisual titulado Yo filmé a Pablo Escobar, publicado en el canal Best Documentary, Tony Comiti relató los pormenores de aquel encuentro clandestino.

Antes de lograrlo, un colega colombiano le advirtió el peligro extremo: “el cartel de Medellín ha asesinado a 80 periodistas, todo aquel que investigue el tráfico son objetivo”.

A pesar de la advertencia, Comiti logró un contacto que lo condujo a los hombres de la familia Ochoa, socios del capo, en el hotel Continental de Medellín.

Tras meses de espera e incertidumbre, Comiti fue convocado de nuevo a Colombia, aunque sin garantía alguna de éxito.

El equipo francés pasó cerca de mes y medio conviviendo y grabando “absolutamente todo” de la rutina de la familia Ochoa en una lujosa hacienda. “Fue una experiencia inolvidable”, relató el periodista.

Cuando finalmente se les permitió conocer a Escobar, uno de sus hombres les indicó de manera estricta: “Sobre todo no grabes”. Sin embargo, Tony Comiti decidió ignorar la orden y encendió la cámara furtivamente, sin que los escoltas se percataran.

La grabación clandestina mostró el instante en el que Escobar, de baja estatura y con la gorra verde de los Celtics de Boston que ahora es propiedad de Drake, se acercó y se presentó ante el equipo periodístico.

La conversación se extendió una hora hasta agotarse la cinta, provocando el tenso final descrito por Comiti.

