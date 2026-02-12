Colombia

Gobierno Petro dice que tiene la fórmula para que los colombianos se ahorren una millonada en las facturas de energía

La modernización del sector impulsa la economía nacional y crea oportunidades para empresas y comunidades en nuevas regiones, informó el Ministerio de Minas

Los usuarios del servicio de
Los usuarios del servicio de energía en la región Caribe colombiana están aburridos de los altos costos en el precio del recibo de luz - crédito @Dumek_Turbay

Colombia impulsa una transformación profunda en su sector eléctrico, con la meta de incorporar megavatios (MW) de potencia instalada en energías limpias para 2026. El avance permitiría un ahorro billonario en tarifas eléctricas acumulado durante los próximos cinco años.

“Estamos demostrando que el cambio de la matriz energética no es un discurso, es una realidad. Colombia superará los 4.200 megavatios en energías limpias en 2026, avanzando hacia un sistema más limpio, más competitivo y seguro para todos los colombianos”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Dicha cifra revelada por el funcionario incluye proyectos en operación, pruebas y construcción. De esa capacidad, 2.876 MW corresponden a iniciativas de mediana y gran escala que ya funcionan comercialmente o que se encuentran en fases finales de prueba. Más de 1.300 MW provienen de autogeneración y mini granjas solares.

Durante 2026, se espera la entrada en funcionamiento de 16 nuevos proyectos, que suman 177 MW adicionales destinados a cubrir la demanda creciente. De manera paralela, 1.043 MW distribuidos en 20 proyectos medianos y grandes están próximos a iniciar obras. Más de 5.800 MW adicionales se encuentran en etapas iniciales de desarrollo, lo que refleja el interés de inversores nacionales y extranjeros en el sector.

Edwin Palma, ministro de Minas
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, insiste en que en el país haya un pacto tarifario para que el recibo de la energía baje de precio - crédito Joel González/Presidencia

Las proyecciones indican que, en el próximo lustro, el país podría añadir entre 6.586 MW y 9.500 MW de nuevas fuentes renovables. Esto permitiría alcanzar el ahorro acumulado de hasta $7 billones en las tarifas eléctricas, sustentado en la expansión y mejora de la red. El potencial de reducción en los costos energéticos posiciona a Colombia como referente regional y promueve el interés de hogares y empresas en la transición a fuentes limpias.

Apoyo de energías limpias

“La visión del Gobierno es clara: apoyar las energías limpias, acelerar los proyectos y modernizar el mercado eléctrico para que la transición energética beneficie a las familias, a las regiones y a la industria nacional”, destacó Palma.

El desarrollo de las energías renovables se extiende a más de 20 departamentos. Cundinamarca cuenta con 349,5 MW de potencia instalada, seguida de:

  • Tolima: 349,4 MW.
  • Cesar: 337,8 MW.
  • Córdoba: 239,2 MW.
  • Atlántico: 209,4 MW.
  • Meta: 140,5 MW.
  • Magdalena: 128,8 MW.

Otras iniciativas importantes se desarrollan en Sucre, Cauca, Nariño, La Guajira y la región Caribe.

Qué se requiere para cumplir con los objetivos

Para cumplir los objetivos previstos, se requiere una inversión mínima de USD5.000 millones para sumar al menos 6.000 MW renovables al mercado mayorista. El proceso enfrenta desafíos regulatorios: existen más de 300 trámites administrativos pendientes, algunos con demoras superiores a 2.000 días, lo que retarda la incorporación de nueva capacidad.

Al respecto, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) prevé que la autogeneración y los recursos distribuidos sumen 1.800 MW en los próximos años. El interés empresarial y ciudadano apunta a un crecimiento aún más veloz, a medida que aumentan los proyectos de energía descentralizada para autoconsumo.

Respaldo social

El respaldo social a la transición es elevado. De acuerdo con encuestas:

  • 96% de la población apoya el crecimiento de la energía solar.
  • 88% prioriza el desarrollo de energía eólica.
  • 80% considera urgente acelerar estos programas.
  • 85% respalda la integración de todas las fuentes renovables disponibles.
La estrategia del Gobierno busca
La estrategia del Gobierno busca estimular la economía nacional - crédito Luisa González/Reuters

Dentro de las acciones recomendadas figuran la agilización de nuevos puntos de conexión para los proyectos aprobados, la resolución de trámites financieros, la expansión de la infraestructura de transmisión y almacenamiento de energía y el fortalecimiento de un marco jurídico estable que garantice seguridad a largo plazo tanto para inversionistas como para consumidores.

Estímulo a la economía nacional

El impacto de esta estrategia también se refleja en el estímulo a la economía nacional, la creación de empleo y la inclusión social en diversas regiones urbanas y rurales.

Así las cosas, de acuerdo con el Gobierno, con una hoja de ruta orientada a la sostenibilidad y la competitividad, Colombia avanza en la consolidación de una matriz energética diversificada y se proyecta como protagonista de la innovación energética en América Latina, con lo que sienta las bases para un acceso más amplio y sostenible a la energía en todo su territorio.

Consejos virales de 'skincare' podrían

EN VIVO: Millonarios vs. Águilas

Así reaccionó la familia de

Temporada de lluvias deja 200

Shakira celebró un año del

EN VIVO: Millonarios vs. Águilas

