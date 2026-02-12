Colombia podría perder competitividad comercial con Estados Unidos, según alertó AmCham: “Enfrenta un riesgo de desplazamiento”

La presidenta de AmCham aseguró que Colombia debe incrementar las acciones que se están desarrollando con Estados Unidos - crédito @mclacouture/X

El panorama comercial en Estados Unidos podría impactar la competitividad del mercado colombiano. Así lo advirtió la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) a través de un comunicado en el que aseguró que la estrategia actual del país norteamericano favorece acuerdos selectivos con socios regionales. Este cambio incrementaría el riesgo de que Colombia quede en desventaja frente a otros competidores comerciales en sectores donde aún persiste un arancel del 10% sobre algunas exportaciones colombianas.

Esta preocupación se agrava porque, según AmCham, el país ya muestra un rezago frente a aquellos competidores que negocian o han asegurado condiciones más favorables en sus acuerdos comerciales.

“Hoy tenemos ya negociaciones con Guatemala, con Salvador, que tienen un impacto en las exportaciones colombianas en el sentido que estas reducen su arancel del 10% al 0%, mientras Colombia mantiene el 10% en el 28% de su canasta. ¿Eso qué quiere decir? Se reducen oportunidades y la competitividad que pueda tener Colombia en Estados Unidos“, señaló María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, ante los medios de comunicación.

De acuerdo con AmCham, frente al caso de Guatemala, los sectores que están más expuestos a esta posible reducción de la competitividad son el de las confecciones (tejidas y no tejidas), el de los azúcares y la confitería, el de las bebidas y los licores, el del calzado, el cuero y la marroquinería, el de las fibras sintéticas y el de insumos industriales.

Frente al caso de El Salvador, los riesgos en el mercado colombiano se enfocan en las confecciones y la cadena textil, el café, las bebidas, los azúcares y las preparaciones alimenticias. “Si otros países de la región aseguran mejores condiciones arancelarias, Colombia enfrenta un riesgo de desplazamiento en sectores sensibles a precio y volumen, en especial en agroindustria y manufacturas ligeras. El problema no es teórico: es una brecha de costo que se refleja en decisiones de compra, reasignación de pedidos y consolidación de cadenas regionales”, dijo Lacouture.

AmCham explicó que, durante 2025, el efecto del arancel fue mitigado en gran medida dentro del propio mercado estadounidense, siendo las empresas y los consumidores los que asumieron el 88% del peso. Pero ahora, en 2026 se prevé un giro: la presión sobre los costos se desplazará hacia los proveedores, lo que implicará renegociaciones contractuales, más solicitudes de descuentos y hasta un posible cambio de proveedores.

A esta situación se añade una tendencia definida por Estados Unidos: la integración entre seguridad nacional y política económica. Para 2026, el país norteamericano espera que sus relaciones comerciales prioricen sectores vinculados a infraestructura estratégica, energía, datos, minerales críticos, así como modelos de nearshoring y friendshoring. Según la Cámara de Comercio Colombia Americana, este enfoque puede traducirse en mayores obstáculos si Colombia no ofrece garantías en trazabilidad, control de riesgos y cumplimiento de estándares.

Pese a este panorama, AmCham aseguró que hay oportunidades positivas para la economía nacional, especialmente en los sectores de producción y venta de cacao, café, preparaciones alimenticias, frutas y derivados de hortalizas y frutas, material eléctrico y plásticos. Según detalló, estos sectores destacan por su desempeño en exportaciones y por coincidir con las prioridades del mercado estadounidense: cadenas de suministro confiables, infraestructura logística robusta, transición energética y cumplimiento en los tiempos de entrega.

“A esto se suman oportunidades por el enfoque de seguridad nacional en infraestructura estratégica (puertos y corredores), energía y redes, y en la agenda de near/friendshoring, donde Colombia puede escalar en autopartes, textiles y confección, y consolidar capacidades en componentes para renovables y servicios TI/BPO/KPO, siempre que eleve estándares y reduzca riesgos para el comprador”, precisó AmCham.

La asociación advierte, entonces, que el país enfrenta retos estructurales a los que debe hacer frente, los cuales son: logística, escala e integración productiva.

“Colombia debe trabajar para consolidar y buscar incrementar en lo posible las acciones que se están desarrollando con Estados Unidos, que mantenga el impacto positivo que tiene hoy en día en el bienestar de los colombianos”, indicó Lacouture a la prensa.