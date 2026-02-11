Colombia

Westcol transmitirá en vivo durante 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba: “Todo será donado”

Ante la crisis que atraviesa el departamento por las inundaciones, el paisa se sumó a las campañas de solidaridad con una transmisión especial. El influenciador aseguró que las donaciones se transformarán en productos básicos para las familias más golpeadas por la emergencia

Guardar
Westcol anunció una transmisión de
Westcol anunció una transmisión de 10 horas para recaudar fondos destinados a los damnificados por las inundaciones en Córdoba - crédito montaje @westcol / Instagram - Presidencia

El streamer Westcol anunció una transmisión especial de 10 horas con el objetivo de recaudar fondos para las familias afectadas por las inundaciones en Córdoba.

La iniciativa surge en respuesta a la emergencia que atraviesa el departamento, donde numerosas personas han perdido sus hogares y pertenencias debido al desbordamiento de ríos y las fuertes lluvias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La transmisión solidaria tendrá lugar el miércoles 11 de febrero y se realizará a través de los canales habituales del creador de contenido a partir de las 2:00 p.m. Westcol indicó que todos los recursos obtenidos durante la jornada serán destinados íntegramente a los damnificados.

Para garantizar la transparencia y la llegada efectiva de la ayuda, el streamer explicó que las donaciones se convertirán en productos y víveres, que serán distribuidos a través de convenios establecidos con supermercados de la región.

“Mucha fuerza a todos los afectados”, fue el mensaje que compartió Westcol en sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a sumarse y colaborar con quienes hoy necesitan respaldo ante la emergencia.

Westcol organiza maratón solidaria de
Westcol organiza maratón solidaria de 10 horas para ayudar a damnificados por las inundaciones en Córdoba - crédito @westcol / Instagram

“Todo será donado directamente a todas las familias afectadas en Córdoba. Mucha fuerza a todos los afectados. Estaremos mandando donaciones a cuentas directas de los convenios con los supermercados que están apoyando”, escribió Westcol.

Temas Relacionados

WestcolEmergencia Córdobainundaciones Córdobaayuda humanitariadamnificados Córdobaemergencia por lluviasColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

La Corte Suprema lo dejó claro: la infidelidad no elimina el derecho a pensión de sobreviviente

El alto tribunal dejó en firme el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a dos compañeras permanentes simultáneas y advirtió que la seguridad social no puede convertirse en un “instrumento inquisidor moral”

La Corte Suprema lo dejó

El ministro de Defensa confirmó y explicó el intento de asesinato contra Gustavo Petro en un helicoptero rumbo a Córdoba: fue el narcotráfico

El titular de Defensa instó a la ciudadanía a aportar cualquier dato relevante a la línea de denuncias habilitada

El ministro de Defensa confirmó

Lina Tejeiro confesó el verdadero motivo detrás de sus roces con las madres de sus exparejas: “Nunca he tenido una relación sana”

Durante su paso por el pódcast ’40 Grados’, la actriz abrió su corazón al contar cómo su infancia marcó los patrones sentimentales que repitió y cómo está trabajando en sanar sus heridas emocionales

Lina Tejeiro confesó el verdadero

Petro pausó el Consejo de Ministros sobre inundaciones en Córdoba para cuestionar la ausencia de un funcionario: “Es un irresponsable”

El mandatario sostuvo que contaba con el informe del encargado de la Unidad de Victimas

Petro pausó el Consejo de

Petro retiró al general Edwin Urrego tras señalarlo de un presunto complot en su contra: “Llenar mi carro de narcóticos”

La medida se tomó luego de informes de inteligencia que señalaban la intención de afectar un encuentro internacional entre Colombia y Estados Unidos

Petro retiró al general Edwin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

La Toxi Costeña confesó que

La Toxi Costeña confesó que le negaron la visa y tuvo que cancelar presentaciones en Estados Unidos: “Hice una fila de mil personas”

Endry Cardeño respondió comentarios negativos de Sergio Barbosa en su contra: “Atrevido, igualado”

Lina Tejeiro confesó que amenazó a una pareja con “tirarse de un balcón” para que no le revisaran el celular: esto es lo queque ocultaba en el teléfono

Karen Sevillano reaccionó a la pedida de mano a Manuela Gómez en ‘La casa de los famosos’: “La cabeza le está bailando”

Shakira realizará multitudinario espectáculo en la playa de Copacabana: será gratuito como el de Madonna y Lady Gaga

Deportes

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Independiente Medellín hizo oficial el regreso de Frank Fabra: “Vuelve a vestir los colores más lindos”

El mensaje de Ómar Pérez a su hijo tras sufrir un infarto y perderse el debut en la reserva de Boca Juniors: “Te cagué el debut”

Independiente Santa Fe busca importante fichaje internacional para la Copa Libertadores

Esto es lo que se necesita para jugar en la selección Colombia, según James Rodríguez: “Por eso he durado tanto”