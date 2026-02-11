Westcol transmitirá en vivo durante 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba: “Todo será donado”

El streamer Westcol anunció una transmisión especial de 10 horas con el objetivo de recaudar fondos para las familias afectadas por las inundaciones en Córdoba.
La iniciativa surge en respuesta a la emergencia que atraviesa el departamento, donde numerosas personas han perdido sus hogares y pertenencias debido al desbordamiento de ríos y las fuertes lluvias.
La transmisión solidaria tendrá lugar el miércoles 11 de febrero y se realizará a través de los canales habituales del creador de contenido a partir de las 2:00 p.m. Westcol indicó que todos los recursos obtenidos durante la jornada serán destinados íntegramente a los damnificados.
Para garantizar la transparencia y la llegada efectiva de la ayuda, el streamer explicó que las donaciones se convertirán en productos y víveres, que serán distribuidos a través de convenios establecidos con supermercados de la región.
“Mucha fuerza a todos los afectados”, fue el mensaje que compartió Westcol en sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a sumarse y colaborar con quienes hoy necesitan respaldo ante la emergencia.
“Todo será donado directamente a todas las familias afectadas en Córdoba. Mucha fuerza a todos los afectados. Estaremos mandando donaciones a cuentas directas de los convenios con los supermercados que están apoyando”, escribió Westcol.