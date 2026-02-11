Personería de Medellín abrió proceso en contra de un médico por presunto acoso sexual y laboral

Médico es investigado por acoso sexual y labpora en un entidad prestadora de salud en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Personería de Medellín decidió formular cargos contra un médico adscrito a la red pública ESE Metrosalud, al considerar que su conducta podría encajar en una falta disciplinaria calificada como gravísima y dolosa.

El caso implica no solo posibles consecuencias para el profesional denunciado, sino que activa el protocolo interno de la administración pública para investigar supuestos casos de acoso sexual y laboral dentro del sistema de salud local.

El proceso, que será remitido al área de Decisión Disciplinaria, deberá esclarecer si existió alguna infracción legal por parte de Luis Fernando Herrera Pinto, según explicó la entidad por medio de un comunicado oficial. Se puntualizó que las diligencias disciplinarias buscarán proteger y garantizar los derechos procesales tanto de la presunta víctima como del denunciado.

De acuerdo con la versión oficial de la Personería de Medellín, los actos investigados tuvieron lugar mientras el médico prestaba servicios en la red pública de salud de Medellín y ejercía como docente sobre una médica interna, que era objeto de los abordajes.

Entre las conductas atribuidas al investigado figuran interrogatorios de índole personal respecto a la vida íntima de la colega, incluidos cuestionamientos sobre la existencia de una pareja, además de intentos de acercamientos físicos como besos y abrazos por la espalda, así como observaciones referidas a la apariencia física de la denunciante.

Yenny Serna, personera delegada explicó que: “Se formuló un cargo único, ya que con su actuar el funcionario pudo haber incurrido en una falta disciplinaria al desplegar conductas constitutivas del tipo penal de acoso sexual”, según lo informasdo por Blu Radio.

A lo largo de la instrucción disciplinaria, la Personería deberá analizar si estos hechos configuran efectivamente una transgresión legal y disciplinaria, lo que podría acarrear sanciones para Herrera Pinto.

En el centro del procedimiento se encuentra el compromiso institucional de respetar el debido proceso y esclarecer si, dentro de la ESE Metrosalud, se vulneraron los derechos de la médica interna o se incurrió en alguna conducta ilícita por parte del médico implicado, conforme a lo adelantado por la Personería de Medellín a Blu Radio.

Sacerdote condenado por abusar de un menor en Colombia hace 15 años realiza actividades religiosas en Perú

Durante más de quince años, una madre colombiana ha sostenido una batalla judicial para que el sacerdote Mauricio Galibello Medina, condenado por abuso sexual contra su hijo, cumpla la pena impuesta por la justicia. El caso, expuesto por Noticias Caracol, revela las grietas del sistema y el dolor de una familia ante la impunidad.

La mujer relató al noticiero la magnitud de su frustración: “Todavía sigo con el caso, pero no, no pasa nada”, dijo, resumiendo en pocas palabras la persistencia con la que ha buscado justicia desde 2009, cuando su hijo tenía solo nueve años.

El proceso penal dejó constancia formal de la condena. “En el 2009, un cura abusó de mi hijo. Yo hice la denuncia, en el 2012. Una, ¿una qué? Una condena de trece años, cuatro meses. Hasta ahí la fiscalía me acompañó, hasta cuando hubo la condena”, relató al canal.

Mauricio Galibello Medina fue sentenciado en 2011 por el Juzgado 32 de conocimiento de Bogotá por acceso carnal abusivo con menor de catorce años. La jueza responsable del fallo fue enfática en su reproche: “Sin importar de que se trataba de un niño de nueve años de edad y que desarrolló en aquel una notable perturbación mental, por lo que reflejó una ausencia de valores, pues no le importó ni sintió el menor respeto ni compasión para con la víctima o la sociedad”, según recogió el noticiero.

En su explicación, la magistrada detalló que la conducta del sacerdote resultaba especialmente grave debido a su condición de religioso y docente: “Omitiendo que era un sujeto de quien se esperaba, por su condición y supuesta vocación religiosa, un mayor respeto por los niños, máxime si se considera que también se desempeñaba como docente”.

A pesar de la sentencia, Galibello Medina nunca estuvo presente en la audiencia final y logró evadir la captura. A inicios de 2012 viajó a Trujillo, Perú, donde fue acogido por una iglesia anglicana y ascendió al rango de reverendo diácono. Noticias Caracol confirmó que, al menos hasta el año pasado, seguía integrado a esa iglesia, activo en ceremonias religiosas y en contacto con menores.

La madre de la víctima expresó su indignación al observar la vida pública del sacerdote en el extranjero: “Él está allá como quien dice: «Yo no hice nada, aquí no pasó nada». Lo veo dando la hostia, dictando la palabra de Dios, rodeado de niños. Entonces, la verdad, siento una tristeza muy grande, ¿ves? Porque... ¿dónde está la justicia?”.