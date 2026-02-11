Colombia

Personería de Medellín abrió proceso en contra de un médico por presunto acoso sexual y laboral

Entre las conductas atribuidas al investigado figuran interrogatorios de índole personal respecto a la vida íntima de la colega, incluidos cuestionamientos sobre la existencia de una pareja, además de intentos de acercamientos físicos como besos y abrazos por la espalda

Médico es investigado por acoso
Médico es investigado por acoso sexual y labpora en un entidad prestadora de salud en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Personería de Medellín decidió formular cargos contra un médico adscrito a la red pública ESE Metrosalud, al considerar que su conducta podría encajar en una falta disciplinaria calificada como gravísima y dolosa.

El caso implica no solo posibles consecuencias para el profesional denunciado, sino que activa el protocolo interno de la administración pública para investigar supuestos casos de acoso sexual y laboral dentro del sistema de salud local.

El proceso, que será remitido al área de Decisión Disciplinaria, deberá esclarecer si existió alguna infracción legal por parte de Luis Fernando Herrera Pinto, según explicó la entidad por medio de un comunicado oficial. Se puntualizó que las diligencias disciplinarias buscarán proteger y garantizar los derechos procesales tanto de la presunta víctima como del denunciado.

De acuerdo con la versión oficial de la Personería de Medellín, los actos investigados tuvieron lugar mientras el médico prestaba servicios en la red pública de salud de Medellín y ejercía como docente sobre una médica interna, que era objeto de los abordajes.

Entre las conductas atribuidas al investigado figuran interrogatorios de índole personal respecto a la vida íntima de la colega, incluidos cuestionamientos sobre la existencia de una pareja, además de intentos de acercamientos físicos como besos y abrazos por la espalda, así como observaciones referidas a la apariencia física de la denunciante.

La Personería de Medellín decidió
La Personería de Medellín decidió formular cargos contra un médico adscrito a la red pública ESE Metrosalud, al considerar que su conducta podría encajar en una falta disciplinaria calificada como gravísima y dolosa - crédito redes sociales/X

Yenny Serna, personera delegada explicó que: “Se formuló un cargo único, ya que con su actuar el funcionario pudo haber incurrido en una falta disciplinaria al desplegar conductas constitutivas del tipo penal de acoso sexual”, según lo informasdo por Blu Radio.

A lo largo de la instrucción disciplinaria, la Personería deberá analizar si estos hechos configuran efectivamente una transgresión legal y disciplinaria, lo que podría acarrear sanciones para Herrera Pinto.

En el centro del procedimiento se encuentra el compromiso institucional de respetar el debido proceso y esclarecer si, dentro de la ESE Metrosalud, se vulneraron los derechos de la médica interna o se incurrió en alguna conducta ilícita por parte del médico implicado, conforme a lo adelantado por la Personería de Medellín a Blu Radio.

Temas Relacionados

Luis Fernando Herrera PintoAcoso sexual y laboralPersonería de MedellínESE MetrosaludFormulación de pliego de cargosColombia-Noticias

