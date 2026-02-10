Colombia

William Dau, exalcalde de Cartagena, se enojó con un hombre que le tocó sus partes íntimas: todo quedó en video

Una grabación registró el momento en que un desconocido incomodó al exmandatario frente a la sede de la alcaldía local; el exfuncionario denunció que la situación pudo haber sido gestionada por sus opositores

Los hechos ocurrieron en pleno
Los hechos ocurrieron en pleno centro histórico de Cartagena - crédito Captura de Video X

El exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt fue víctima de un acto de acoso cuando caminaba por el centro histórico de la capital del departamento de Bolívar.

En un video que fue publicado en las redes sociales, se muestra a un hombre acercándose en forma reiterada para tocar las partes íntimas del exmandatario local, lo que provocó la inmediata reacción del exmandatario.

En un momento, el exgobernante de la heroica, mientras se encontraba en inmediaciones a la alcaldía de Cartagena al notar la presencia de este sujeto, intentó golpear al sujeto pero huyo de la escena, pero generó que Dau Chamatt lanzara ofensas contra el mismo.

El propio exmandatario manifestó en declaraciones a medios locales que este comportamiento podría haber sido planificado con la intención de ridiculizarlo públicamente, ya que mientras ocurría el incidente, otra persona grababa la escena.

La indignación generada entre los usuarios de internet se ha traducido en múltiples reacciones tras la viralización del video.

