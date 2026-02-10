Colombia

Presidente del Concejo de Medellín solicitó a la Fiscalía suspender de forma “inmediata” a Ricardo Roa por imputación en su contra

La petición fue radicada ante la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en medio de la imputación de cargos contra el actual presidente de Ecopetrol por presuntos delitos de tráfico de influencias y violación de topes electorales

Guardar
Roa enfrenta una imputación por
Roa enfrenta una imputación por presunto tráfico de influencias y violación de topes electorales relacionada con la campaña presidencial de 2022 - crédito Colprensa

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se requiera la suspensión inmediata del ejercicio del cargo de Ricardo Roa Barragán como presidente de Ecopetrol, en medio del proceso penal que enfrenta por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y violación de topes electorales.

La petición fue radicada el 10 de febrero de 2026 ante la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y se sustenta en disposiciones constitucionales y legales que, según el concejal, obligan a las autoridades a garantizar la moralidad administrativa, la transparencia del proceso penal y la confianza institucional mientras avanza la investigación contra el alto funcionario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un pronunciamiento público difundido en su cuenta de X, De Bedout afirmó: “¡Ricardo Roa se tiene que ir de Ecopetrol ya!” y explicó que acudió a la Fiscalía en calidad de presidente del Concejo de Medellín y ciudadano. En el mismo mensaje sostuvo: “Es inaceptable y contrario al sentido común que quien hoy está bajo la lupa por tráfico de influencias (Art. 411 C.P.) y violación de topes electorales (Art. 396B C.P.), siga sentado en el despacho más poderoso del país manejando la chequera de todos”.

El concejal también señaló que permitir la continuidad de Roa en el cargo podría afectar el desarrollo del proceso judicial. En ese sentido, indicó: “No podemos permitir que el investigado mantenga mando sobre archivos y subordinados que mañana podrían declarar como testigos en su contra”, y añadió que la moralidad administrativa, consagrada en el artículo 209 de la Constitución, impediría su permanencia mientras enfrenta la imputación.

La petición fue radicada ante
La petición fue radicada ante la fiscal general Luz Adriana Camargo el 10 de febrero de 2026 - crédito @alejodebedout/X

Dentro del documento radicado ante el ente acusador, De Bedout reiteró que la solicitud busca proteger a la empresa estatal y la confianza pública. Allí se lee: “Ante la gravedad de la imputación de cargos anunciada contra el señor Ricardo Roa Barragán, solicito de manera urgente y prioritaria que la Fiscalía General de la Nación, ante el juez a cargo, eleve la solicitud de suspensión inmediata del ejercicio del cargo como presidente de Ecopetrol”.

El texto agrega que mantener al directivo en funciones podría comprometer la transparencia del proceso penal y la estabilidad institucional. Según el escrito, “la incertidumbre jurídica derivada de tener a un presidente a las puertas de una imputación le está haciendo un daño inmenso a Colombia y, en esa línea, advierte efectos sobre la confianza inversionista, los mercados y la estabilidad financiera.

Asimismo, el documento sostiene que la suspensión sería una medida necesaria desde el punto de vista ético y jurídico. De acuerdo con la solicitud, “la suspensión del cargo no es solo una medida jurídica, es una necesidad ética. Es la única garantía de que el proceso judicial avance sin interferencias”.

Proceso penal e investigaciones en curso

La Fiscalía deberá evaluar la
La Fiscalía deberá evaluar la solicitud de suspensión mientras continúan las actuaciones judiciales contra el actual presidente de Ecopetrol - crédito Fiscalía/Colprensa

La solicitud se produce en un contexto en el que la Fiscalía General de la Nación radicó imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por los delitos de violación de topes electorales y tráfico de influencias.

Dentro de las actuaciones investigativas, la Dirección contra la Corrupción indagó la compra de un apartamento en Bogotá realizada por Roa en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos, valor inferior al de mercado según la información recopilada. Un inmueble con la mitad del metraje en el mismo edificio había sido vendido previamente por 1.000 millones de pesos.

También se investiga una diferencia en los costos de remodelación del inmueble. Mientras Roa declaró que las obras costaron 300 millones de pesos, el arquitecto responsable indicó que los gastos superaron los 2.300 millones. Parte de los pagos, cercanos a 2.000 millones de pesos, se habrían realizado en efectivo, situación que es objeto de verificación para establecer si terceros participaron en la financiación, entre ellos el empresario William Vélez, con quien Roa tuvo vínculos laborales previos.

Investigación por financiación de campaña presidencial

El Consejo Nacional Electoral concluyó
El Consejo Nacional Electoral concluyó que la campaña habría superado los topes de gastos permitidos en más de 5.000 millones de pesos - crédito Jesús Aviles/Infobae

Otro frente del proceso penal se relaciona con la etapa en la que Roa se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La investigación adelantada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada del Consejo Nacional Electoral, remitida posteriormente a la Fiscalía, concluyó que la campaña habría superado los topes permitidos en 5.300 millones de pesos.

De ese monto, 3.700 millones corresponderían a gastos no reportados en la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda. Sobre este punto, Raúl Humberto González Flechas explicó: “Se determinó que efectivamente la campaña electoral del Partido Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral. Y en ese sentido, él como gerente de campaña, pues tiene la responsabilidad directa sobre esa superación en los topes permitidos”.

El ente investigador sostiene que, por su rol en la campaña, Roa tenía la responsabilidad de la documentación financiera y que en esa función habrían ocurrido irregularidades. En este escenario judicial y administrativo, la Fiscalía deberá evaluar la solicitud presentada por el presidente del Concejo de Medellín mientras avanzan las imputaciones y demás investigaciones del caso.

Temas Relacionados

Ricardo RoaAlejandro de BedoutSuspensiónEcopetrolImputación de cargosFiscalía General de la NaciónViolación de topes electoralesCampaña Petro 2022CNEColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Córdoba respondió a Petro tras culpar a la hidroeléctrica de Urrá por inundaciones en la región: “No busquen culpables aguas arriba”

Las intensas precipitaciones que han provocado desbordamientos, evacuaciones y daños en amplias zonas del departamento provocaron un cruce de declaraciones sobre la responsabilidad y las acciones institucionales frente a la emergencia

Gobernador de Córdoba respondió a

Cierres y daños en vías por lluvias afectan la movilidad, Gobierno refuerza monitoreo en Córdoba y otras regiones: estos son los puntos críticos

Un despliegue de recursos y personal técnico busca evaluar daños, remover obstáculos y restablecer el tránsito seguro en los territorios donde la emergencia ha generado mayores interrupciones para el transporte

Cierres y daños en vías

Oficializan becas para 900 estudiantes que podrán cursar maestrías y doctorados en Colombia sin necesidad de endeudarse

La iniciativa pública permitirá que comunidades indígenas, afrocolombianas y jóvenes de zonas rurales se integren al desarrollo de áreas tecnológicas estratégicas en el país

Oficializan becas para 900 estudiantes

Estos son los ocho subsidios a los que pueden acceder las madres cabeza de familia de Colombia en 2026

Actualizar los datos en Sisbén IV permitirá a estas personas recibir incentivos en dinero, vivienda y educación en cada convocatoria oficial

Estos son los ocho subsidios

Plan tortuga en Migración Colombia prende alertas en El Dorado: tenga en cuenta estas recomendaciones antes de viajar

Una protesta interna de funcionarios podría ralentizar los controles de salida en el aeropuerto, por lo que autoridades y aerolíneas piden a los viajeros anticiparse, cumplir los trámites digitales y llegar con mayor margen de tiempo

Plan tortuga en Migración Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Kunno, de ‘La casa de

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la modelo barranquillera que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó a polémico comentario sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en las ciudades de Colombia y lo comparó con el de Estados Unidos: “Es brillante”

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Deportes

La selección Colombia clasificó al

La selección Colombia clasificó al hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Uruguay por 2-0

Así está el grupo de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino sub-20: enorme salto de la Tricolor

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina sub-20: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Georgina Murillo, el nuevo talento colombiano de exportación que brilló en la Liga Femenina: “La experiencia que tuve fue buena”

Falcao reveló su mayor sueño: “Quería ganar el Balón de Oro en mi mejor momento”