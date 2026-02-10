Dos delincuentes fueron capturados minutos después de robar en vía pública en Medelín: los identificaron por el sistema de videovigilancia

La Policía Nacional utilizó cámaras de seguridad para localizar y detener a presuntos atracadores en Medellín minutos después del delito - crédito Captura video

La captura de dos hombres señalados de robo en la vía pública de Medellín (Antioquia) fue posible gracias al seguimiento en tiempo real del sistema de videovigilancia de la ciudad.

El incidente ocurrió cuando los presuntos responsables aprovecharon que el semáforo cambió para abordar a un ciudadano y quitarle sus pertenencias, escena que quedó grabada por cámaras de seguridad.

Las autoridades explicaron que desde la línea 123, los operadores visualizaron el asalto y alertaron de inmediato a las patrullas de la Policía Nacional.

Las imágenes permitieron detallar la vestimenta y características de los implicados, quienes intentaron huir tras cometer el hecho. El monitoreo constante fue clave para ubicar a los sospechosos y coordinar el cerco policial.

La intervención de los operadores de la línea 123 fue fundamental para identificar a los implicados y coordinar la respuesta policial - crédito @enotroangulo/X

La intervención culminó con la detención de los dos hombres, quienes portaban un teléfono celular robado y dos armas blancas.

“Al momento de la detención, los individuos tenían en su poder un teléfono celular hurtado y dos armas blancas que fueron utilizadas para intimidar a la víctima, lo que confirma la modalidad violenta con la que actuaban”, manifestó Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

La Policía Nacional, apoyada por la infraestructura de cámaras, logró actuar con rapidez para cerrar el paso a los sospechosos. La coordinación entre los operadores de la línea 123 y las patrullas en terreno facilitó el resultado positivo en esta intervención.

El despliegue de cámaras de seguridad en Medellín forma parte de una estrategia más amplia que apunta a reducir la incidencia de delitos callejeros y mejorar la percepción de seguridad en zonas críticas de la ciudad.

Los detenidos portaban un teléfono celular hurtado y dos armas blancas, usadas para amenazar a la víctima, según el secretario Manuel Villa- crédito archivo Colprensa

Capturan en Medellín a alias El Cantante, presunto líder de red de narcotráfico requerido por Estados Unidos

La reciente captura de Uriel García Murillo, conocido como El Cantante, en la ciudad de Medellín, constituye un golpe estratégico contra una de las redes de narcotráfico más activas de la región.

El operativo, realizado de forma conjunta por la Policía Nacional de Colombia y la DEA, responde a una orden judicial de una corte distrital de Texas, en Estados Unidos, donde el detenido es requerido por delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

Las investigaciones en torno a El Cantante revelan que la organización a su cargo despachaba mensualmente alrededor de dos toneladas de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y territorio estadounidense. Según información oficial de la Policía Nacional, el grupo empleaba lanchas tipo Go-Fast desde puntos estratégicos en el Urabá antioqueño y chocoano, logrando evadir los controles de las autoridades tanto nacionales como internacionales.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, subrayó la relevancia de la captura a través de un mensaje en X: “No hay refugio para el narcotráfico. Seguiremos persiguiendo a cada estructura, sin descanso, hasta llevarlas ante las autoridades”.

Las investigaciones señalan que el implicado lideraba una red que despachaba grandes cargamentos de droga a Norteamérica y Centroamérica mediante rutas marítimas clandestinas identificadas por las autoridades - crédito @DirectorPolicia / X

Sánchez enfatizó además el impacto negativo de las actividades de García Murillo, señalando que con ellas “alimentaba economías criminales, violencia y corrupción”.

Una vez capturado, García Murillo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mediante la Dirección de Asuntos Internacionales. El proceso judicial avanza hacia su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, conforme a la información proporcionada por las autoridades.

La operación contra “El Cantante” no solo desarticula una pieza central de la logística del narcotráfico en la región, sino que también refuerza el mensaje de las autoridades sobre la persecución constante a estos grupos criminales y el compromiso de llevar a sus responsables ante la justicia.