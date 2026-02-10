Colombia

Dos delincuentes fueron capturados minutos después de robar en vía pública en Medelín: los identificaron por el sistema de videovigilancia

Una secuencia registrada en video permitió identificar a los responsables de un asalto cometido mediante intimidación con armas blancas, lo que posibilitó su detención y la recuperación de bienes sustraídos

Guardar
La Policía Nacional utilizó cámaras
La Policía Nacional utilizó cámaras de seguridad para localizar y detener a presuntos atracadores en Medellín minutos después del delito - crédito Captura video

La captura de dos hombres señalados de robo en la vía pública de Medellín (Antioquia) fue posible gracias al seguimiento en tiempo real del sistema de videovigilancia de la ciudad.

El incidente ocurrió cuando los presuntos responsables aprovecharon que el semáforo cambió para abordar a un ciudadano y quitarle sus pertenencias, escena que quedó grabada por cámaras de seguridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las autoridades explicaron que desde la línea 123, los operadores visualizaron el asalto y alertaron de inmediato a las patrullas de la Policía Nacional.

Las imágenes permitieron detallar la vestimenta y características de los implicados, quienes intentaron huir tras cometer el hecho. El monitoreo constante fue clave para ubicar a los sospechosos y coordinar el cerco policial.

La intervención de los operadores de la línea 123 fue fundamental para identificar a los implicados y coordinar la respuesta policial - crédito @enotroangulo/X

La intervención culminó con la detención de los dos hombres, quienes portaban un teléfono celular robado y dos armas blancas.

“Al momento de la detención, los individuos tenían en su poder un teléfono celular hurtado y dos armas blancas que fueron utilizadas para intimidar a la víctima, lo que confirma la modalidad violenta con la que actuaban”, manifestó Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

La Policía Nacional, apoyada por la infraestructura de cámaras, logró actuar con rapidez para cerrar el paso a los sospechosos. La coordinación entre los operadores de la línea 123 y las patrullas en terreno facilitó el resultado positivo en esta intervención.

El despliegue de cámaras de seguridad en Medellín forma parte de una estrategia más amplia que apunta a reducir la incidencia de delitos callejeros y mejorar la percepción de seguridad en zonas críticas de la ciudad.

Los detenidos portaban un teléfono
Los detenidos portaban un teléfono celular hurtado y dos armas blancas, usadas para amenazar a la víctima, según el secretario Manuel Villa- crédito archivo Colprensa

Capturan en Medellín a alias El Cantante, presunto líder de red de narcotráfico requerido por Estados Unidos

La reciente captura de Uriel García Murillo, conocido como El Cantante, en la ciudad de Medellín, constituye un golpe estratégico contra una de las redes de narcotráfico más activas de la región.

El operativo, realizado de forma conjunta por la Policía Nacional de Colombia y la DEA, responde a una orden judicial de una corte distrital de Texas, en Estados Unidos, donde el detenido es requerido por delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

Las investigaciones en torno a El Cantante revelan que la organización a su cargo despachaba mensualmente alrededor de dos toneladas de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y territorio estadounidense. Según información oficial de la Policía Nacional, el grupo empleaba lanchas tipo Go-Fast desde puntos estratégicos en el Urabá antioqueño y chocoano, logrando evadir los controles de las autoridades tanto nacionales como internacionales.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, subrayó la relevancia de la captura a través de un mensaje en X: “No hay refugio para el narcotráfico. Seguiremos persiguiendo a cada estructura, sin descanso, hasta llevarlas ante las autoridades”.

Las investigaciones señalan que el implicado lideraba una red que despachaba grandes cargamentos de droga a Norteamérica y Centroamérica mediante rutas marítimas clandestinas identificadas por las autoridades - crédito @DirectorPolicia / X

Sánchez enfatizó además el impacto negativo de las actividades de García Murillo, señalando que con ellas “alimentaba economías criminales, violencia y corrupción”.

Una vez capturado, García Murillo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mediante la Dirección de Asuntos Internacionales. El proceso judicial avanza hacia su extradición a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, conforme a la información proporcionada por las autoridades.

La operación contra “El Cantante” no solo desarticula una pieza central de la logística del narcotráfico en la región, sino que también refuerza el mensaje de las autoridades sobre la persecución constante a estos grupos criminales y el compromiso de llevar a sus responsables ante la justicia.

Temas Relacionados

Captura delincuentes MedellínRobo MedellínCámaras videovigilancia MedellínCambio de semáforo MedellínSecretaría de Seguridad MedellínMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue como Portugal pasó del fracaso absoluto a ser una de las 4 mejores selecciones en el planeta

Los lusos pasaron en cuatro años de perder la ilusión con una generación talentosa liderada por Luis Figo en Corea y Japón 2002, a soñar con Cristiano Ronaldo en tierras teutonas

Así fue como Portugal pasó

Además de la Ciudad Perdida, estos son otros planes que puedes realizar en tu visita a Santa Marta

Eventos culturales, excursiones y la hospitalidad local transforman este destino en una alternativa muy completa para quienes buscan algo diferente

Además de la Ciudad Perdida,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Definieron la fecha de imputación de cargos contra Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad ideológica

La Fiscalía programó para el 27 de febrero la audiencia en la que Guerrero enfrentará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica relacionados con títulos expedidos por la Fundación San José

Definieron la fecha de imputación

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Camila Osorio defiende el título del campeonato que conquistó en 2025 y que ya ha ganado en otras dos ocasiones, por lo que será la tenista más destacada del certamen

El WTA 250 de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video: ‘Naín’, líder de

En video: ‘Naín’, líder de Acsn, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

ENTRETENIMIENTO

Kunno, de ‘La casa de

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, se posicionó frente a Yina Calderón por sus ataques: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la colombiana que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó tras polémico comentario a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en Colombia: “No es confuso, es brillante”

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

Técnico de Portugal explica el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes

Camila Osorio avanza a la tercera ronda del WTA 1.000 de Catar: quién es su próxima rival y de cuánto es el millonario premio