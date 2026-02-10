Colombia ocupa penoso puesto a nivel internacional que confirma que los productos y servicios no bajarán de precio por ahora

La inflación en Colombia sigue estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa

Colombia terminó 2025 como uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) con mayores niveles de inflación, al registrar una tasa anual del 5,1%. La cifra superó con amplitud el promedio de esta, situado en 3,7%, y más que duplicó la tasa del grupo del G7, que cerró el año en 2,4%. Aunque el país experimentó una desaceleración respecto al 6,6% de 2024, el ritmo de ajuste fue inferior en comparación con la mayoría de las economías avanzadas y varios países de la región.

En contraste, el costo de vida en Colombia continúa siendo una de las principales preocupaciones para los hogares, a pesar de tendencias globales hacia una mayor estabilidad en los precios.

Los datos consolidados a diciembre reflejan una diferencia marcada entre el comportamiento de la inflación en Colombia y la evolución observada en otros grandes bloques económicos. Desde 2019, los niveles de precios promedio en la Ocde aumentaron un 36%, lo que pone en perspectiva el impacto acumulado en los consumidores.

La inflación en Colombia se estancó, luego de varios meses de reducciones - crédito Ocde

“La inflación general interanual en la Ocde se mantuvo prácticamente estable en 3,7% en diciembre de 2025”, según reportó la misma.

Qué impulsó la inflación en Colombia

En Colombia, el incremento de los precios al consumidor fue impulsado principalmente por los alimentos y los servicios, mientras que en Europa la caída de la inflación energética contribuyó a reducir el índice general. Por ejemplo, la Zona Euro terminó el año con una tasa anual de 1,9% y las primeras estimaciones apuntan a un posible descenso a 1,7% en enero de 2026, gracias sobre todo al papel amortiguador de los precios de la energía.

Por su parte, el G7 mostró una contención moderada, con un descenso al 2,4% anual.

Japón: la inflación disminuyó 0,8 puntos porcentuales ante la introducción de nuevos subsidios a la gasolina y el diésel.

Alemania: también reportó una reducción.

Canadá: registró un aumento debido a cambios temporales en la política tributaria.

La Ocde agrupa a 38 países para promover políticas que mejoren el bienestar económico y social, diseñado para ser un "club" de intercambio de buenas prácticas y datos empíricos - crédito Ocde

La llamada inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— siguió siendo relevante en la mayoría de las economías avanzadas. No obstante, en Colombia las presiones internas persistieron, haciendo del país uno de los casos donde el ajuste ha sido más lento.

La segunda nación con inflación más alta

A nivel internacional, Colombia se posicionó como la segunda nación de la organización con la inflación más elevada en 2025, solo detrás de Turquía, que registró un 34,9%. En el extremo opuesto, Costa Rica, Francia, Suiza, Finlandia y Suecia finalizaron con tasas iguales o inferiores al 1%.

Dicho análisis regional también evidencia distintas trayectorias. El grupo de países del G20 mantuvo su inflación anual en 3,6% en diciembre. Brasil acumuló tres meses consecutivos de disminución, mientras que India, Indonesia y Arabia Saudita experimentaron aumentos. En naciones como Argentina, China y Sudáfrica, las variaciones fueron mínimas.

El alto índice inflacionario de Colombia hizo que el Banco de la República haya llevado la tasa de interés al 10,25% - crédito Colprensa

El balance entre los países refleja una división clara: 13 redujeron la inflación frente a 2024, otros 13 tuvieron aumentos y 11 se mantuvieron estables. “Los niveles de precios promedio en la Ocde fueron un 36% más altos en diciembre de 2025 en comparación con los niveles de diciembre de 2019”, enfatizó.

El reto de Colombia

Para Colombia, el reto inmediato está en acercar la inflación a los niveles anteriores a la pandemia del covid-19, una tarea dificultada por la persistencia de presiones internas, sobre todo en el rubro de alimentos y servicios. El contraste con países vecinos y con las principales economías refleja la distancia respecto a la dinámica descendente registrada en otras partes.

Pese a que las últimas cifras apuntan a una moderación, las familias colombianas enfrentan una realidad donde el costo de vida es considerablemente más alto que antes de la crisis sanitaria.