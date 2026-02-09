Colombia

Mauricio Gaona explicó si Gustavo Petro podría ser vicepresidente en el próximo Gobierno, luego de polémica propuesta de Roy Barreras

El abogado constitucionalista, que ha sido un fuerte crítico de la actual administración, lanzó una dura advertencia sobre lo que, a su juicio, sería “fraude constitucional”

Guardar
El constitucionalista Mauricio Gaona ha
El constitucionalista Mauricio Gaona ha señalado lo que serían comportamientos autoritarios del presidente Gustavo Petro - crédito @mauriciomatri/X - @DNP_Colombia/X

El debate sobre la posibilidad de que el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, figure como candidato a la Vicepresidencia en las elecciones de 2026, sin duda causó una intensa reacción en el ámbito jurídico y político. Como podría inferirse tras el reciente pronunciamiento del prestigioso constitucionalista Mauricio Gaona, que calificó como un “fraude constitucional de proporciones históricas” cualquier intento de habilitar al mandatario para ocupar ese cargo.

Gaona, que es reconocido como Oppenheimer Scholar, O’Brien Fellow y doctor en derechos humanos de la Universidad de McGill, utilizó sus redes sociales -que gozan de alto impacto en la opinión pública- para expresar por qué la intención de que el actual mandatario pueda estar en un segundo periodo consecutivo, en esta ocasión como segundo al mando, es abiertamente contraria a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico para el cargo en mención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En efecto, el letrado sostuvo que la alternancia en el poder no constituye una prerrogativa electoral del gobernante, sino un mandato constitucional. “La proscripción constitucional en el caso colombiano es expresa e indefectible: ‘No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia’ (Art. 197 C.P., Acto Legislativo No. 02 de 2015)”, destacó Gaona frente al límite impuesto por la Carta Magna sobre el particular.

Con este mensaje, el experto
Con este mensaje, el experto jurista Mauricio Gaona rechazó la idea de Roy Barreras de proponer al jefe de Estado Gustavo Petro como vicepresidente - crédito @JMauricioGaona/X

La propuesta surgió tras las declaraciones del exsenador, exembajador y hoy candidato presidencial Roy Barreras, que planteó al país la opción de llevar a Petro como su fórmula vicepresidencial; en lo que sería un intento arriesgado por captar votos. La iniciativa buscaría consolidar la unidad del sector oficialista y garantizar la continuidad de las reformas del actual Gobierno después del 7 de agosto de 2026, fecha prevista para el final del mandato del primer mandatario.

Los motivos expresados por Mauricio Gaona para rechazar la idea de Roy Barreras

En ese sentido, el abogado señaló que la naturaleza de la Vicepresidencia en Colombia es “ontológica, eventual y primaria”, pues su función principal radica en reemplazar al presidente en caso de falta absoluta. Y afirmó que “la resolución de la dicotomía constitucional propuesta es simple: quien está inhabilitado para ser el primero, está inhabilitado para ser el relevo”, destacó en su explicación, con la que habría desarmado la intención del excongresista.

Roy Barreras está dispuesto a
Roy Barreras está dispuesto a proponer a Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial, pese a que según el jurista Mauricio Gaona no está constitucionalmente habilitado - crédito @RoyBarreras/X

Y es que de acuerdo con el experto, el aspecto clave es la interpretación del artículo 204 de la Constitución, que determina el papel del vicepresidente como sucesor inmediato del presidente. Mientras Gaona ha cuestionado los fines de esta aparente postulación del primer mandatario, Barreras indicó en defensa de su propuesta que la Constitución “no prohíbe explícitamente” que un mandatario aspire a la Vicepresidencia luego de terminar su periodo presidencial.

Para Gaona, la intención del hoy aspirante presidencial sería clara. “De prosperar la tesis, a mi juicio recurrente, que busca habilitar un Presidente de la República como candidato a la Vicepresidencia, se estaría cometiendo un fraude constitucional de proporciones históricas”, escribió el académico, que cuenta con el respeto de otros expertos constitucionalistas, que estarían de acuerdo con su posición, contraria a la idea de que Petro siga en el poder.

Mauricio Gaona se le plantó
Mauricio Gaona se le plantó a la idea del exsenador Roy Barreras e hizo un llamado a los colombianos a defender la Constitución - @Frankzm/X

Es oportuno decir que en su análisis Gaona remarcó que la alternancia inmediata en el poder no depende de la voluntad del gobernante, sino que constituye una garantía supraconstitucional del sistema democrático. “No importa cómo se dibuje o desdibuje la Constitución del 91 para eludir sus prohibiciones más básicas; en su disquisición final, el CNE y las Altas Cortes en Colombia tendrían que evacuar un juicio histórico ineludible”, advirtió el abogado especializado.

Y puntualizó en su posición. “O la política está al servicio de la Constitución, o la Constitución está al servicio de la política. En el primer caso hay democracia; en el segundo, dictadura constitucional. Lo demás, son formas”, puntualizó Gaona, que reafirmó sus duros señalamientos a los movimientos afines a la actual administración, a la que le restan 179 días para el final de su gestión, pero también a los que apuestan a la figura Petro para llegar a la presidencia.

Temas Relacionados

Mauricio GaonaGobierno PetroGobierno nacionalGustavo PetroRoy de BarrerasElecciones presidenciales 2026Elecciones 2026 ColombiaPrimera vuelta ColombiaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Cayó alias Ayapel, señalado cabecilla logístico del Clan del Golfo en los Montes de María

Un operativo conjunto desarrollado en área rural de El Carmen de Bolívar permitió la captura de un coordinador señalado como responsable de abastecer recursos e insumos a la Subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes

Cayó alias Ayapel, señalado cabecilla

Familia de Yeison Jiménez alertó sobre fraude digital usando la identidad de una de sus hijas

Los seres queridos del fallecido artista no solo deben lidiar con el dolor, sino con los estafadores

Familia de Yeison Jiménez alertó

Empresas en Bogotá recibirán un subsidio para que el aumento del salario mínimo no genere cierres: así pueden aplicar

El plan ofrece alivio financiero directo a quienes arriesgan perder puestos de trabajo por factores económicos complejos y busca sostener el tejido productivo local

Empresas en Bogotá recibirán un

Omar Pérez recibió alta médica tras infarto que lo tuvo al borde de la muerte: “Agradecerles de corazón”

El exmediocampista confirmó que podrá seguir con la recuperación en su casa

Omar Pérez recibió alta médica

Egan Bernal está listo para el WorldTour: estas serán sus próximas carreras internacionales

Tras conquistar el bicampeonato nacional de ruta en Zipaquirá, el ciclista colombiano comienza una exigente gira europea

Egan Bernal está listo para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Jenny López reveló el dilema

Jenny López reveló el dilema que tiene con Jhonny Rivera por una “roba maridos”

La Toxicosteña se refirió a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’ por comentario racista: “El país está sobreactuado”

Jessica Cediel reaccionó a críticas en redes sociales por hablar de Dios con poca ropa: “Creen que porque alguien se tapa de pies a cabeza es santa”

Emiro Navarro reveló si su repentina pérdida de peso se debe a una enfermedad: “Tuve muchos exámenes”

Este es el exclusivo atuendo que llevó Karol G en la ‘casita de Bad Bunny’ en el Super Bowl 2026

Deportes

Omar Pérez recibió alta médica

Omar Pérez recibió alta médica tras infarto que lo tuvo al borde de la muerte: “Agradecerles de corazón”

Egan Bernal está listo para el WorldTour: estas serán sus próximas carreras internacionales

Fernando Diniz respaldó a Marino Hinestroza en Vasco da Gama y pidió paciencia en su adaptación

Millonarios se quedó sin Daniel Ruiz: cuáles fueron los motivos que lo alejaron del Embajador

A cuotas, así se concretó la llegada de figura de la MLS a un histórico de Colombia