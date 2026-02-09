Colombia

Fiscal General reveló qué ha pasado con la extradición desde Inglaterra de Zulma Guzmán, señalada de envenenar a unas niñas con Talio

Debido a que no existe una extradición exprés entre Colombia y Reino Unido, el trámite puede tardar más de un año

Guardar
Al proceso de Guzmán aún
Al proceso de Guzmán aún le faltan varias fases antes de definirse la extradición - crédito composición fotográfica

El próximo 9 de marzo de 2026 está prevista una audiencia clave en el proceso de extradición contra Zulma Guzmán en Londres. La empresaria colombiana es acusada de ser la autora intelectual de envenenar a dos niñas con unas frambuesas con talio en abril de 2025.

En marzo de este año, Guzmán deberá comparecer nuevamente ante un juez, quien revisará la legalidad de su detención y confirmará su identidad de acuerdo con los protocolos de la justicia británica.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La comparecencia forma parte de un calendario judicial riguroso que marca el avance del caso. Tras su captura en el Reino Unido bajo una circular roja de Interpol, Guzmán permanece detenida en la cárcel HMP Bronzefield, a la espera de que se resuelva su situación legal.

En la diligencia del día del 9 de febrero, la empresaria intervino en forma virtual durante 6 minutos, limitándose a identificarse y a escuchar los pronunciamientos de la corte. La defensa estuvo representada por el abogado James Escalcar, mientras que el representante legal de la familia de una de las víctimas, Raja Khan, estuvo presente en la sala.

Zulma Guzmán y su ingreso
Zulma Guzmán y su ingreso a Reino Unido, fotografía - crédito redes sociales

El proceso judicial contempla nuevos pasos tras la audiencia de marzo. Antes del 30 de marzo, la Fiscalía deberá entregar los documentos formales de acusación, mientras que la defensa contará con plazo hasta el 15 de junio para presentar su paquete probatorio, que incluirá evidencias técnicas y peritajes.

El 19 de junio se celebrará una audiencia de verificación documental, para constatar que ambas partes han cumplido con la entrega de la información exigida por la corte. Avanzando hacia septiembre, el tribunal analizará el estado general del expediente en una nueva revisión, y a finales de octubre se realizará una última diligencia administrativa antes de la audiencia principal.

La siguiente fase del proceso se desarrollará entre el 2 y el 5 de noviembre de 2026 en la Westminster Magistrates’ Court. Allí se debatirán a fondo los argumentos presentados por la Fiscalía de Colombia y la defensa de Guzmán. El juez, sin la participación de un jurado, será el encargado de tomar la decisión sobre la extradición.

Además, según informó la Fiscalía, no hay un mecanismo de extradición exprés con el Reino Unido que además examina varios factores antes de pronunciarse sobre la entrega de Guzmán, entre ellos el estado de salud mental de la detenida y el posible impacto que podría tener su traslado a un sistema penitenciario distinto, considerado cuestionado en Colombia.

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del
Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio - crédito captura de video

Las autoridades colombianas han manifestado su esfuerzo por mejorar las condiciones carcelarias, con especial atención en los centros femeninos, y han abierto un diálogo con sus pares británicos para abordar estas inquietudes.

La decisión sobre la extradición quedará en manos de un juez, sin participación de jurado, y podría conocerse entre una y dos semanas después de la audiencia principal. En caso de inconformidad, tanto la defensa como la Fiscalía podrán apelar ante instancias superiores, lo que podría extender el proceso hasta dos años.

En el plano penal, las autoridades colombianas analizan la posibilidad de imputar cargos por homicidio agravado y tentativa de homicidio, debido a la calidad de las víctimas y la gravedad de los hechos. La Fiscalía evalúa si la imputación puede realizarse incluso sin la presencia física de Guzmán, considerando los riesgos de que esto se interprete como presión indebida sobre la procesada.

El expediente se sigue robusteciendo con nuevas pruebas, entre ellas el análisis de la información telefónica recuperada por las autoridades británicas tras la aprehensión de Guzmán. Además, se mantiene la coordinación para obtener la respuesta a la carta rogatoria enviada, lo que permitirá acceder a más elementos probatorios relevantes para la investigación.

Mientras tanto, Guzmán permanecerá en prisión preventiva en el Reino Unido, bajo vigilancia judicial y en medio de un proceso seguido de cerca tanto por la opinión pública como por los sistemas de justicia de ambos países. La extradición, de concretarse, solo se materializará tras un examen minucioso de todos los factores legales, médicos y penitenciarios que rodean el caso.

Temas Relacionados

Zulma GuzmánFresas con talioLondrésFiscalía de ColombiaInterpolColombia-Noticias

Más Noticias

Defensa de Álvaro Uribe recusó a magistrados de la Corte Suprema en caso del ‘narcopiloto’

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, afirmó que existen diversos registros de señalamientos por parte de los magistrados contra el exmandatario colombiano y por eso no brindan garantías procesales

Defensa de Álvaro Uribe recusó

Cuatro extranjeros fueron inadmitidos en Colombia: llegaron con las maletas llenas de juguetes sexuales y condones

Los hombres ya presentaban antecedentes de explotación sexual y habían sido inadmitidos en otras ocasiones

Cuatro extranjeros fueron inadmitidos en

Corte Suprema envió a prisión a fiscal que liberó a alias JJ, el paramilitar acusado de secuestrar y torturar a Jineth Bedoya

El alto tribunal impuso una pena de prisión, una inhabilitación prolongada y una multa tras determinar que la exfuncionaria incurrió en decisiones judiciales contrarias a la ley durante la investigación del caso Bedoya Lima

Corte Suprema envió a prisión

Roy Barreras propuso reformar la ley para ‘unificar’ elecciones en Colombia: alcaldías, gobernaciones y Presidencia se definirían el mismo día

La iniciativa contempla modificar los ciclos de alcaldes, gobernadores y presidente a partir de 2026. Un acto legislativo buscaría coordinar las agendas entre la nación y las regiones para facilitar la ejecución de políticas públicas

Roy Barreras propuso reformar la

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub20

El partido puede definir la clasificación de la Tricolor a la ronda final del campeonato juvenil que se juega en Paraguay, de manera anticipada, siempre y cuando ganen y se den otros resultados

Colombia vs. Uruguay: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

La Toxicosteña asegura que la

La Toxicosteña asegura que la cancelación a Johanna Fadul fue demasiado severa y dice que “el país está sobreactuado”

Jessica Cediel reaccionó a críticas en redes sociales por hablar de Dios con poca ropa: “Creen que porque alguien se tapa de pies a cabeza es santa”

Emiro Navarro reveló si su repentina pérdida de peso se debe a una enfermedad: “Tuve muchos exámenes”

Este es el exclusivo atuendo que llevó Karol G en la ‘casita de Bad Bunny’ en el Super Bowl 2026

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló el difícil proceso detrás de la separación de su esposa: “Todo estaba a nombre de ella”

Deportes

Colombia vs. Uruguay: hora y

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub20

Así es el entrenamiento, al estilo de Mohamed Salah, que realiza Rafael Santos Borré para ser tenido en cuenta en la selección Colombia para el Mundial 2026

Catalina Usme se refirió a por qué no volvió a ser llamada a la selección Colombia: “Me dio mucha tristeza”

Tenista colombiano denunció amenazas contra él y contra su madre en Marruecos tras ganar serie de la Copa Davis: “Me decían que me iban a matar”

Impresionante revolcón en el fútbol colombiano: estos son los sorpresivos líderes de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, luego de la fecha 5