Colombia

Jota Pe Hernández pidió al CNE revocar la lista del Pacto Histórico en Bogotá por posible doble militancia: “La ley no se viola”

El senador señaló que seis candidatos de dicho partido habrían vulnerado la ley al no renunciar a Colombia Humana antes de inscribirse

Guardar
Jota Pe Hernández denunció irregularidades
Jota Pe Hernández denunció irregularidades en la inscripción de candidatos del Pacto Histórico - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra analizando la reciente inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico, luego de que se plantearan dudas sobre la legalidad de la participación de seis candidatos.

El senador Jota Pe Hernández denunció que varios aspirantes podrían haber incurrido en doble militancia, al haber pertenecido previamente a Colombia Humana y ahora figurar como postulantes de una nueva colectividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según lo expresado por Hernández, el CNE había revocado la lista original del Pacto Histórico y otorgó el derecho a reorganizarla. “Se les permitió reconformar la lista, pero eso no significa que puedan violar la ley”, declaró.

En su mensaje, Hernández señaló que seis de los 18 nombres inscritos habrían incurrido en una posible infracción, al no renunciar a su partido anterior con la antelación requerida por la normativa vigente.

Entre los mencionados figuran María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, Daniel Monroy y María del Mar Pizarro. “Si querían ser parte de un nuevo partido, debían renunciar un año antes”, puntualizó Hernández.

De acuerdo con su denuncia, la inscripción de estos candidatos se realizó mientras seguían siendo miembros activos de Colombia Humana, situación que, a su juicio, vulnera los requisitos establecidos para evitar la doble militancia.

El CNE había autorizado al Pacto Histórico a presentar una nueva lista tras la revocatoria, pero la denuncia radicada por Hernández pide que se revoque nuevamente la inscripción.

El senador de Alianza Verde afirmó que notificó a la autoridad electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la situación. “He solicitado que revoquen esta lista, porque si no, estarían cometiendo doble militancia estos candidatos”, manifestó.

La legislación colombiana exige que cualquier dirigente o militante que pretenda postularse por una organización distinta debe renunciar al menos con un año de anticipación a su anterior militancia.

“No se puede inscribir una persona que haya pertenecido a un partido y el día de la inscripción quiera inscribirse por otro”, subrayó Hernández en su exposición.

La denuncia también advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales si la autoridad electoral permite que la lista avance en el proceso.

“De llegar a permitirlo, estaremos listos para demandar las curules que puedan obtener por doble militancia”, advirtió el senador, quien insistió en que el CNE y el Registrador ya tienen conocimiento detallado del caso.

Hasta el momento, ni el Pacto Histórico ni la Registraduría han emitido una respuesta oficial sobre la solicitud de revocatoria.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezCNEConsejo Nacional ElectoralRegistraduría NacionalPacto HistóricoLista Pacto Histórico BoigotáConsulta 8 de marzoColombia-Noticias

Más Noticias

Turistas extranjeros documentaron en redes sociales la evacuación de Barú por el mar de leva: “Nos sacaron por las cloacas”

Tras la orden de evacuación por el mal clima, turistas y empleados tuvieron que abandonar hoteles inundados o con la infraestructura comprometida

Turistas extranjeros documentaron en redes

Camilo Romero ratificó su respaldo a Iván Cepeda con una popular frase colombiana: “Solo Cepeda en esta m...”

El excandidato presidencial participó en un acto de campaña del aspirante del Pacto Histórico en Cartagena, en la que confirmó su apoyo en los comicios del 31 de mayo

Camilo Romero ratificó su respaldo

Gustavo Petro calificó como “crimen ambiental” todo vertimiento en la hidroeléctrica de Urrá y exigió la renuncia del gerente

El presidente colombiano también solicitó explicaciones al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por la maximización de utilidades de Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Gustavo Petro calificó como “crimen

Aníbal Gaviria defiende la descentralización y plantea tarifa cero, reforma a la salud y mano firme contra la violencia

El precandidato presidencial presentó una agenda centrada en fortalecer el rol de las regiones, promover acuerdos entre autoridades locales y ajustar políticas clave en movilidad, salud, seguridad y acceso al crédito, con la idea de mejorar la gestión pública y el acceso a servicios esenciales

Aníbal Gaviria defiende la descentralización

Hogares encabezados por mujeres ya suman 138.734 familias: “Es muy duro porque me toca pagar todo sola”

El aumento de este tipo de familias refleja mayores desafíos económicos y de cuidado, especialmente en sectores populares. Factores como la violencia, la migración y la ausencia de redes de apoyo profundizan esta carga, mientras iniciativas locales buscan aliviarla

Hogares encabezados por mujeres ya
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

⁠Luisa Castro se pronunció por

⁠Luisa Castro se pronunció por primera vez sobre su relación con Westcol: “Es un hombre increíble”

Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

Marilyn Patiño: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Sara Uribe: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

El policía que canta al ritmo de El Charrito Negro sorprendió en las redes sociales: “Está perdiendo el tiempo”

Deportes

Las jugadas clave de Christian

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

Tensión en Millonarios: se habla de posible cruce entre Diego Novoa y David Mackalister Silva en el camerino

Deportivo Cali y Millonarios firmaron empate sin goles en un clásico sin emociones en el estadio Palmaseca