Jota Pe Hernández pidió al CNE revocar la lista del Pacto Histórico en Bogotá por posible doble militancia: “La ley no se viola”

Jota Pe Hernández denunció irregularidades en la inscripción de candidatos del Pacto Histórico - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra analizando la reciente inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico, luego de que se plantearan dudas sobre la legalidad de la participación de seis candidatos.

El senador Jota Pe Hernández denunció que varios aspirantes podrían haber incurrido en doble militancia, al haber pertenecido previamente a Colombia Humana y ahora figurar como postulantes de una nueva colectividad.

Según lo expresado por Hernández, el CNE había revocado la lista original del Pacto Histórico y otorgó el derecho a reorganizarla. “Se les permitió reconformar la lista, pero eso no significa que puedan violar la ley”, declaró.

En su mensaje, Hernández señaló que seis de los 18 nombres inscritos habrían incurrido en una posible infracción, al no renunciar a su partido anterior con la antelación requerida por la normativa vigente.

Entre los mencionados figuran María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, Daniel Monroy y María del Mar Pizarro. “Si querían ser parte de un nuevo partido, debían renunciar un año antes”, puntualizó Hernández.

De acuerdo con su denuncia, la inscripción de estos candidatos se realizó mientras seguían siendo miembros activos de Colombia Humana, situación que, a su juicio, vulnera los requisitos establecidos para evitar la doble militancia.

El CNE había autorizado al Pacto Histórico a presentar una nueva lista tras la revocatoria, pero la denuncia radicada por Hernández pide que se revoque nuevamente la inscripción.

El senador de Alianza Verde afirmó que notificó a la autoridad electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la situación. “He solicitado que revoquen esta lista, porque si no, estarían cometiendo doble militancia estos candidatos”, manifestó.

La legislación colombiana exige que cualquier dirigente o militante que pretenda postularse por una organización distinta debe renunciar al menos con un año de anticipación a su anterior militancia.

“No se puede inscribir una persona que haya pertenecido a un partido y el día de la inscripción quiera inscribirse por otro”, subrayó Hernández en su exposición.

La denuncia también advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales si la autoridad electoral permite que la lista avance en el proceso.

“De llegar a permitirlo, estaremos listos para demandar las curules que puedan obtener por doble militancia”, advirtió el senador, quien insistió en que el CNE y el Registrador ya tienen conocimiento detallado del caso.

Hasta el momento, ni el Pacto Histórico ni la Registraduría han emitido una respuesta oficial sobre la solicitud de revocatoria.