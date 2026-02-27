Desinformación, corrupción y desconfianza: colombianos creen en las votaciones, pero hay baja credibilidad en los candidatos

En la previa de las tres jornadas electorales que se registrarán en Colombia durante 2026, comenzando con los comicios legislativos del 8 de marzo, la percepción sobre la democracia en Colombia refleja un escenario marcado por el escepticismo y la exigencia ciudadana de resultados tangibles.
Ese fue el motivo por el que las universidades de los Andes, Eafit, Icesi, Javeriana, Rosario, La Sabana, Uninorte, Uniminuto, Cesa, UTB y Unab se unieron para realizar una conversación nacional con el objetivo de resaltar la importancia de reglas de juego limpias, información verificable y resultados concretos en oportunidades, seguridad y equidad.
En la iniciativa “Cuidar la democracia”, se aplicó una encuesta nacional a 1.700 personas en 81 municipios, muestra que el 62% de los colombianos considera que la democracia se está debilitando, con la corrupción y la desigualdad como sus principales amenazas.
Uno de los datos más destacados del estudio es que el 60% de los encuestados identificó la desinformación como una amenaza seria para la democracia. Este porcentaje supera a factores como la desigualdad socioeconómica y la falta de transparencia electoral, lo que posiciona la lucha contra la información falsa en el centro de la preocupación ciudadana. El 56% de los participantes también señala la falta de transparencia como un riesgo considerable para el sistema.
La encuesta revela que, pese a la insatisfacción con el desempeño democrático, la ciudadanía mantiene una alta convicción en el valor de la participación electoral. El 92% de los colombianos afirmó que su voto puede marcar la diferencia, y el 72% expresó una firme intención de acudir a las urnas en las próximas elecciones. Frente a este optimismo, persiste una crisis de confianza institucional: más de la mitad de los encuestados percibe la posibilidad de fraude y la falta de transparencia como amenazas estructurales.
El informe también explora la relación de la democracia y la educación. El 73% de los consultados considera que el sistema democrático funciona mejor en sociedades con mayor cobertura y calidad educativa, y el 56% cree que la ampliación de oportunidades educativas y laborales incrementaría su satisfacción con el país. Además, el 62% apoya que los representantes políticos consulten a universidades y centros de pensamiento para diseñar soluciones públicas.
En cuanto a los canales de información, el estudio revela que el 43% de los ciudadanos se informa a través de medios tradicionales, mientras el 34% lo hace por redes sociales; sin embargo, existe un profundo escepticismo hacia la prensa tradicional: el 32% acusa a estos medios de difundir noticias falsas y el 31% cree que favorecen intereses políticos o económicos particulares. Solo un 17% percibe en ellos una verdadera diversidad de opiniones.
La insatisfacción democrática se nutre tanto de factores coyunturales como estructurales. La corrupción (42%) y la desigualdad (39%) encabezan las causas que más afectan la confianza en el sistema, seguidas por los enfrentamientos políticos (34%), la pobreza (33%) y las protestas o marchas (31%). El estudio también señala que muchos colombianos prefieren sistemas democráticos con mayor participación directa en las decisiones, aunque otro segmento asocia la democracia con estructuras institucionales configuradas con presidente y Congreso.
La ciudadanía distribuye la responsabilidad del cuidado democrático principalmente sobre el Gobierno nacional (70%), el congreso (59%), los gobiernos locales (58%) y las cortes (57%). El análisis propone que la defensa del sistema requiere involucrar activamente a universidades, empresas, organizaciones sociales, medios y la propia ciudadanía, no solo a las instituciones estatales.
Como punto clave del informe, se destaca que gran parte de los encuestados habla de la importancia de votar; sin embargo, estos mismos exponen una poca credibilidad en las figuras que aparecen en los tarjetones.