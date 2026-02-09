Iván Cepeda anuncia que el Pacto Histórico no votará la consulta y critica al CNE por anular su inscripción

Iván Cepeda durante su intervención en Cartagena anunció la nueva estrategia electoral del Pacto Histórico. - crédito Colprensa

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que el Pacto Histórico no participará en la consulta presidencial del 8 de marzo, tras la anulación de su inscripción por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). La declaración se produjo este 8 de febrero en Cartagena, durante una intervención pública en el marco de su recorrido por varias ciudades del Caribe colombiano.

Durante su discurso, Iván Cepeda informó que la coalición de izquierda centrará su estrategia electoral en las listas al Senado y la Cámara de Representantes.

“Contra el Pacto Histórico y sus candidatos se está cometiendo el delito de impedir su participación electoral; pero no nos vamos a cruzar de brazos ni a soportar esta violación de nuestros derechos. Que no quede ninguna duda: nuestra consulta el 8 de marzo es votar solamente por las listas del Senado y Cámara y luego votar por mí el 1 de mayo para ser elegido en primera vuelta”, expresó el candidato ante simpatizantes en el parqueadero del coliseo de combate de Cartagena, según afirma Blu Radio.

La decisión de Cepeda se da horas después de que el CNE dejara sin efecto su inscripción como aspirante presidencial del denominado ‘Frente por la Vida’. El dirigente calificó la actuación del Consejo como “tramposa” y denunció que se trata de una maniobra para privar de participación política a sectores alternativos.

El dirigente señaló que la coalición priorizará las listas de Senado y Cámara en las próximas elecciones. - crédito Europa Press y Colprensa

“El Pacto Histórico es una fuerza social y política que no nació en palacios ni oficinas, sino en las calles, en los barrios populares, en las veredas, en las luchas del pueblo colombiano; sus dirigentes no heredamos curules ni cargos, todo lo nuestro lo hemos trabajado y construido con la gente. Por esa razón se nos persigue y ahora, con decisiones tramposas del Consejo Nacional Electoral, privarnos de la participación política”, argumentó Cepeda de acuerdo con el medio ya mencionado, quien también advirtió que presentará una demanda por presunto prevaricato contra los magistrados que adoptaron la medida.

Propuestas ante la crisis y mensaje al electorado

Entre los anuncios realizados, Cepeda anticipó que una de las primeras acciones de un hipotético gobierno suyo será la presentación de un proyecto de ley de austeridad. “Voy a pedir que se tramite con mensaje de urgencia la ley de austeridad republicana, orientada a luchar contra la gran corrupción y eliminar privilegios y lujos del alto gobierno, redirigir los inmensos recursos que se roban cada año hacia el bienestar social y recuperar la esencia del servicio público: humildad, entrega y compromiso, nada de lujos y vagabundería en el Congreso”, puntualizó frente a sus seguidores.

Por su parte, el director de Vigilancia e Inspección Electoral del Consejo Nacional Electoral, José Antonio Parra, sostuvo que el organismo actúa dentro de los límites legales y constitucionales. “El Consejo Nacional Electoral está ejerciendo las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas. El numeral 12 del artículo 65 de la Constitución Política establece que el Consejo Nacional Electoral conocerá de las revocatorias de inscripción de candidaturas”, declaró Parra a medios desde Barranquilla.

Parra defendió que la corporación realiza audiencias públicas y sesiones diarias para resolver los casos presentados durante el proceso electoral. Aseguró que todas las decisiones se adoptan en derecho y conforme a los procedimientos establecidos.

Cepeda denunció que se busca restringir la participación política de su movimiento. - crédito REUTERS/Luisa González

Pronunciamiento previo de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro, se refirió el pasado 7 de febrero a la exclusión de Iván Cepeda del proceso de consulta presidencial y calificó la decisión del CNE como un acto de fraude y vulneración de derechos fundamentales. Petro afirmó que “a mí y a millones de colombianos nos impiden votar por quien queremos, nos quitan un derecho fundamental”.

El mandatario también recordó que en las elecciones legislativas de 2022 cerca de 700.000 votos de la coalición que lo llevó al poder fueron excluidos, y denunció que se estaría repitiendo una maniobra similar, señalando la existencia de un “tarjetón fraudulento falseado” que impide la participación de sectores progresistas.

Petro confirmó que sí participará en las elecciones legislativas, aunque aclaró que no solicitará el tarjetón de la consulta presidencial. “Claro que votaré este 8 de marzo, pero solo en los tarjetones de Senado y Cámara, para cambiar el Congreso que le quitó a la sociedad las reformas más sensibles”, aseguró en sus redes sociales.

El presidente Gustavo Petro cuestionó al Consejo Nacional Electoral por la exclusión de Iván Cepeda de la consulta presidencial - crédito red social X

Contexto político y tensión institucional

La decisión del Consejo Nacional Electoral de anular la inscripción presidencial de Iván Cepeda profundizó la confrontación entre el oficialismo y el organismo electoral. Cepeda calificó al CNE como un “organismo corrupto” y planteó la necesidad de su desaparición al considerar que sus actos atentan contra los derechos de toda una colectividad.

Desde el CNE, la respuesta oficial ha sido insistir en el cumplimiento estricto de la legislación y en la transparencia de los procedimientos. El debate sobre la legitimidad de las decisiones del organismo y la denuncia de supuestas prácticas antidemocráticas mantienen el foco sobre el desarrollo del proceso electoral colombiano.

En este contexto, tanto Cepeda como Petro han llamado a la ciudadanía a ejercer vigilancia activa sobre las elecciones, inscribirse como testigos electorales y denunciar cualquier irregularidad. Además, el jefe de Estado propuso priorizar la selección de jurados de votación entre estudiantes y docentes, y anunció que el control policial será una prioridad durante la jornada electoral.