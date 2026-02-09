Cayó alias Ayapel, señalado cabecilla logístico del Clan del Golfo en los Montes de María

Operativo conjunto entre Armada y Policía permitió la detención de un señalado coordinador de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes” en Montes de María

Las autoridades de Colombia informaron de la captura de alias Ayapel o Niño Mercado, presunto cabecilla logístico de la Subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, durante una operación combinada efectuada en la vereda Buenavista, área rural del municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar.

El procedimiento, que involucró capacidades aeronavales y terrestres de la Armada de Colombia junto con la Policía Nacional, se realizó en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación.

Según información difundida por la institución militar, el capturado figura como uno de los coordinadores logísticos clave de la subestructura criminal, con influencia directa en la subregión de los Montes de María.

Las autoridades aseguran que su función principal consistía en gestionar el suministro de recursos, armamento e insumos destinados a sostener la operatividad del grupo armado organizado, así como en facilitar el movimiento de integrantes armados por corredores ilegales de movilidad.

Áreas de influencia y accionar delictivo

Alias Ayapel habría centrado sus actividades en veredas como Bajo Grande, Buenavista, San Carlos y Raízal, todas ubicadas en una zona estratégica para el Clan del Golfo. Los informes oficiales indican que este individuo se encargaba de garantizar el abastecimiento logístico de la subestructura, canalizando recursos obtenidos principalmente a través del narcotráfico y la extorsión.

La Fiscalía General de la Nación señaló que el capturado fungía como enlace para la movilización de material de guerra y personal armado, apoyando directamente al componente militar de la estructura criminal. Esta labor habría permitido a la organización mantener una continuidad operativa en la región, afectando la seguridad de las comunidades locales.

Impacto de la captura y proceso judicial

Para la Armada de Colombia, la aprehensión de alias Ayapel representa un golpe estratégico al entramado logístico y financiero del Clan del Golfo en el Caribe colombiano.

El coronel de Infantería de Marina Nelson Albeiro Cano Holguín, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, declaró: “En estos momentos se encuentra en proceso de judicialización a buen recaudo de las autoridades. Y podemos decirle a la ciudadanía que cuenten con su Armada Nacional, que es muy importante que denuncien, que confíen en las fuerzas militares, en su Armada Nacional y que estaremos siempre prestos para trabajar para mejorar la seguridad de todos los habitantes de nuestra región”.

Tras su detención, alias Ayapel fue trasladado al casco urbano de El Carmen de Bolívar, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar el proceso de legalización e imputación de cargos. El operativo formó parte de una estrategia articulada para debilitar las estructuras de apoyo logístico y armado del Clan del Golfo en el Caribe.

La ofensiva contra grupos armados

La Armada de Colombia enfatizó que continuará desplegando acciones ofensivas en el Caribe para afectar la operatividad de los grupos armados organizados presentes en la región. La institución reiteró que el objetivo es contribuir a la seguridad, bienestar y tranquilidad de los habitantes de Bolívar y los Montes de María.

En los últimos meses, la fuerza pública intensificó los operativos en zonas rurales de Bolívar, focalizando su accionar sobre rutas empleadas por estructuras criminales para el tráfico de drogas, armas y recursos logísticos. La captura de figuras logísticas como alias Ayapel debilita la capacidad de las organizaciones para sostener su accionar armado y financiar actividades ilícitas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con los organismos de seguridad y denunciar cualquier actividad sospechosa. La ofensiva contra el Clan del Golfo y otras estructuras armadas continuará en todo el Caribe colombiano en coordinación con la Fiscalía y la Policía Nacional.