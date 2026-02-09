Colombia

Gustavo Petro responsabilizó a generadores de energía de emergencia por el invierno y el gremio le respondió: “No es una decisión discrecional”

El mandatario colombiano acusó a los operadores de represas como Urrá, Hidroituango, Salvajina y Betania de actuar por “codicia”

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, rechazó las acusaciones lanzadas por el presidente Gustavo Petro - crédito Camila Díaz/Colprensa

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, rechazó las acusaciones lanzadas por el presidente Gustavo Petro sobre el manejo de los embalses en Colombia y defendió la operación técnica y regulada de las represas.

“Verter agua implica dejar de generar energía y perder ingresos. No existe incentivo económico para hacerlo”, afirmó Gutiérrez en una publicación en X.

La declaración surge tras las críticas del mandatario colombiano, que acusó a los operadores de represas como Urrá, Hidroituango, Salvajina y Betania de actuar por “codicia”, maximizar utilidades y provocar vertimientos que calificó como “la continuación de un crimen ambiental”.

El presidente Petro también cuestionó presuntos contratos energéticos que, según él, priorizan la generación térmica a precios elevados sobre la hidráulica, perjudicando a las comunidades campesinas.

En una respuesta técnica y detallada, Acolgen aclaró que los embalses destinados a la generación eléctrica están sometidos a reglas estrictas y a la vigilancia estatal, por lo que “no operan de forma arbitraria ni ‘botan agua gratuitamente’”.

“Los embalses destinados a la generación de energía no operan de forma arbitraria ni ‘botan agua gratuitamente’. Cumplen tres funciones esenciales: regular los ríos, generar energía y reducir riesgos de inundación, bajo reglas estrictas vigiladas por el Estado”, indicó Gutiérrez.

Acolgen aclaró que los embalses destinados a la generación eléctrica están sometidos a reglas estrictas y a la vigilancia estatal - crédito @NGutierrezJ/X

Gutiérrez expresó que los vertimientos solo se realizan cuando los embalses alcanzan niveles máximos y que esta acción es obligatoria por seguridad, no una decisión discrecional. “La operación responsable es, ante todo, una medida de gestión del riesgo que salva vidas”, manifestó.

La presidenta de Acolgen destacó que la evidencia internacional y nacional confirma que los embalses cumplen un papel fundamental en la reducción del riesgo de inundaciones. En el caso colombiano, citó el ejemplo del embalse de Urrá, que ha controlado más del 96% de las crecientes del río Sinú en los últimos veinticinco años.

Además, mencionó estudios globales que estiman una reducción de entre 12% y 20% en la población expuesta a inundaciones gracias a la regulación de caudales por represas.

En cuanto al precio de la energía, Gutiérrez desmintió que los operadores estén “botando agua para usar gas caro”.

Precisó que, durante 2025, el precio promedio de la bolsa fue de 245,8 $/kWh, inferior al de los contratos (298,9 $/kWh) durante el 78,63 % del tiempo, y en lo corrido de 2026, la diferencia ha sido aún mayor: 213,2 $/kWh frente a 308,25 $/kWh, situándose la bolsa por debajo de los contratos en el 86,2 % del tiempo. Estos datos, aseguró, demuestran que los generadores han aprovechado el recurso hídrico para producir más energía y reducir precios.

Natalia Gutiérrez desmintió que los operadores estén “botando agua para usar gas caro”. - crédito @NGutierrezJ/X

“Unos datos clave sobre el precio de bolsa: en 2025, el precio promedio de la bolsa fue de 245,8 $/kWh, por debajo del precio promedio de los contratos (298,9 $/kWh) durante el 78,63 % del tiempo. En lo corrido de 2026, esta diferencia ha sido aún mayor: el precio promedio de la bolsa ha sido de 213,2 $/kWh, frente a un precio promedio de contratos de 308,25 $/kWh, ubicándose la bolsa por debajo de los contratos en el 86,2 % del tiempo. Estos datos reflejan que, en un contexto de mayor hidrología, los generadores han aprovechado el recurso hídrico para producir más energía y reducir los precios del mercado, ¡no lo contrario!“, señaló la presidenta de Acolgen.

Gutiérrez también advirtió que no toda el agua disponible puede transformarse en energía, debido a que existen limitaciones técnicas, ambientales y de seguridad. Insistió en que forzar la generación podría comprometer la estabilidad del sistema eléctrico y la atención de escenarios futuros.

Natalia Gutiérrez también advirtió que no toda el agua disponible puede transformarse en energía - crédito @NGutierrezJ/X

Finalmente, la presidenta de Acolgen envió un mensaje de solidaridad a las comunidades afectadas por inundaciones, reiterando que la operación segura de los embalses es una prioridad y que la asociación está comprometida con seguir fortaleciendo soluciones estructurales para la gestión del riesgo en Colombia.

“Desde Acolgen enviamos un mensaje de solidaridad a las comunidades afectadas y reafirmamos que la operación segura de los embalses, por responsabilidad y para salvar vidas, es una prioridad, junto con el compromiso de seguir fortaleciendo soluciones estructurales de gestión del riesgo”, señaló.

