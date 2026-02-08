Wilson Ruiz Orejuela se fue contra Petro por aumento de la inflación: “Subió y usted la celebra como si fuera un logro”

Wilson Ruiz Orejuela cuestionó a Gustavo Petro por "celebrar" aumento de la inflación - crédito Montaje Infobae

El presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a los recientes datos de inflación correspondientes al mes de enero de 2026. En su mensaje, afirmó que el aumento del salario vital no generó una crisis inflacionaria, como habían advertido algunos sectores.

Petro sostuvo que “el salario vital no provocó ninguna catástrofe inflacionaria”, y señaló que el principal impacto en el índice de precios al consumidor (IPC) se debió al comportamiento internacional de la carne y el café.

Según el mandatario, esos dos productos registraron incrementos en sus cotizaciones globales, lo que repercutió en el mercado interno.

Petro explicó que “solo la carne y el café por su incremento en precios internacionales, que gravitó en ascenso en precios internos, tuvo un efecto que elevó levemente la inflación respecto al mes de enero del año pasado en solo 0,25%, eso fue todo”.

Presidente Petro defiende política salarial y enfrenta críticas de la oposición por incremento del IPC - crédito Chema Moya/EFE

Agregó que ese ajuste resultó menor si se compara con las alertas difundidas en torno al salario vital: “Eso fue todo comparado al derroche de discurso mentiroso contra el salario vital”.

El presidente también sugirió la necesidad de revisar las condiciones para la exportación de carne. Invitó al Ministerio de Agricultura a dialogar con los representantes del sector ganadero para definir criterios claros sobre el envío de productos al exterior.

En ese sentido, Petro mencionó aspectos como la calidad, el origen regional, el uso del suelo para la producción pecuaria destinada a la exportación y la importancia de priorizar el abastecimiento local.

“El ministerio de agricultura debe reunirse con el gremio ganadero para establecer criterios de exportación: calidades, regiones, uso de la tierra para levante de ganado de exportación y atención mayor al mercado interno”, puntualizó.

Tras lo anterior, la respuesta al mensaje presidencial llegó desde la oposición. Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia, criticó la interpretación de Petro sobre el comportamiento inflacionario.

Wilson Ruiz Orejuela criticó la gestión económica del Gobierno tras alza del IPC - crédito @WilsonRuizO

En su propia cuenta de X, Ruiz cuestionó el tono del mandatario y subrayó que Colombia es el único país de la región donde el índice de precios al consumidor aumentó entre enero de 2025 y enero de 2026. “Petro, la inflación subió y usted la celebra como si fuera un logro”, escribió.

Ruiz Orejuela sostuvo que mientras otros países de América del Sur experimentaron una reducción en sus tasas de inflación, en Colombia el indicador pasó de 5,2% a 5,35% en el periodo analizado.

“Colombia fue el único país de la región donde aumentó el IPC entre enero de 2025 y enero de 2026. Países como Chile, Uruguay y Paraguay redujeron la inflación hasta en 1,7 puntos”, afirmó.

El exministro también criticó la explicación ofrecida por el jefe de Estado sobre el peso de la carne y el café en el alza de precios. “¿Y su explicación? Que fue por el café y la carne. ¡Qué cinismo!”, concluyó.

La inflación repuntó en enero y golpeó el bolsillo de los hogares colombianos

El arranque de 2026 se tradujo en un golpe para el poder adquisitivo de los colombianos. El Dane informó que la inflación mensual en enero llegó a 1,17% y la anual subió a 5,35%, rompiendo la tendencia de desaceleración observada durante buena parte de 2025.

El indicador anual superó el registrado en diciembre y la variación mensual se ubicó entre las más altas para un inicio de año, en un contexto marcado por el reciente ajuste al salario mínimo.

El costo de vida se dispara: alimentos, transporte y servicios encabezan alzas en 2026 - crédito Luisa González/Reuters

El comportamiento de los precios afectó especialmente a los hogares de menores ingresos. Restaurantes y hoteles encabezaron los aumentos, reflejando el traslado de costos laborales y operativos.

El transporte también tuvo un peso considerable, con incrementos en tarifas urbanas y servicios relacionados. Además, alimentos y bebidas no alcohólicas volvieron a aportar significativamente a la variación del índice, tras meses de estabilidad al cierre de 2025.

“El costo de vida sigue presionando los ingresos reales”, advirtieron analistas, al destacar que los hogares vulnerables enfrentaron incrementos iguales o superiores al promedio.

Desde una mirada regional, Bucaramanga lideró las alzas mensuales, impulsadas por comidas fuera del hogar y transporte urbano, mientras Sincelejo registró el menor incremento, aunque no estuvo exento de presiones en productos básicos.