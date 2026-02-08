Productores y emprendedores de Bogotá: ya están abiertas las inscripciones para para Hecho en Bogotá y Mercados Campesinos

Se puede participar en las convocatorias si se cumple con los requisitos - crédito Alcaldía de Bogotá

Un nuevo impulso para la economía local de Bogotá se abre con la convocatoria 2026 de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), dirigida a quienes transforman, cultivan o manufacturan en la capital y la región.

Esta apuesta busca potenciar a los pequeños productores y emprendedores, permitiéndoles acceder a canales de venta directos, sin intermediarios, y brindándoles acompañamiento especializado para fortalecer sus negocios.

La Sdde abre aplicaciones para los programas: ‘Hecho en Bogotá’ y ‘Mercados Campesinos’, ambos diseñados para cubrir distintos perfiles de productores y emprendedores. Quienes participen tendrán acceso a espacios presenciales y digitales de comercialización, lo que les permitirá ampliar su visibilidad y contacto directo con clientes en escenarios de alto impacto.

La inscripción se realiza en línea, a través del portal oficial de la Sdde. Allí los interesados encontrarán toda la información necesaria para postularse a cualquiera de los programas, según sus necesidades y el perfil de su negocio. Una vez enviados los documentos, cada postulación es evaluada para determinar su idoneidad y asignar los cupos disponibles de acuerdo con la programación anual.

El programa ‘Mercados Campesinos’ está enfocado en productores y transformadores de alimentos frescos provenientes de Bogotá, la región central y otras zonas del país. Además, se abre a organizaciones campesinas y a productores de artesanías con enfoque incluyente, integrando a grupos étnicos y poblacionales diversos.

Su objetivo es claro: asegurar que quienes trabajan la tierra o elaboran productos sean quienes reciban directamente el fruto económico de su esfuerzo, sin que intermediarios reduzcan sus márgenes de ganancia.

Por su parte, ‘Hecho en Bogotá’ se dirige a quienes manufacturan o producen bienes dentro de la ciudad. Los requisitos incluyen contar con un RUT vigente, registrar una actividad económica (Ciiu) relacionada con el producto ofrecido y cumplir con las normativas básicas según el tipo de bien, como las normas sanitarias para alimentos.

Esta estrategia busca que los emprendimientos locales obtengan mayor presencia en el mercado y se consoliden como referentes dentro de la ciudad.

El proceso de selección es transparente y digital. Los formularios de inscripción, alojados en la página desarrolloeconomico.gov.co/conexion/, permiten que cualquier productor o emprendedor interesado participe desde cualquier punto de la ciudad o la región. Una vez completado el proceso, las postulaciones pasan a revisión para validar el cumplimiento de los requisitos según el programa elegido.

Entre los beneficios más destacados que la Sdde ofrece se encuentran el acceso a vitrinas físicas y virtuales para vender productos, la posibilidad de llegar a nuevos clientes y el acompañamiento para fortalecer la gestión empresarial. La entidad destaca que estas convocatorias son una vía eficaz para “fortalecer el tejido productivo y generar oportunidades reales para quienes producen y emprenden en Bogotá”.

Participar en estas iniciativas representa para los emprendedores y productores la oportunidad de crecer y consolidar sus negocios. Los canales de venta se amplían, la marca obtiene mayor visibilidad y, gracias al acompañamiento especializado, se mejoran las estrategias de comercialización. Esto se traduce en una mayor circulación de ingresos y en la creación de redes sólidas entre productores y consumidores de la ciudad.

Ambos programas forman parte de una estrategia integral de la Alcaldía de Bogotá para dinamizar la economía local y acercar los productos de calidad directamente a la ciudadanía. El objetivo es crear un flujo constante de oportunidades de venta durante todo el año, facilitando la conexión entre quienes producen y quienes buscan productos frescos y locales.

La Sdde invita a quienes cumplen con los requisitos a postularse a uno o ambos programas, según el perfil de su negocio. Así, la administración distrital busca consolidar una red de productores y emprendedores capaz de responder a la demanda urbana, promoviendo un modelo de comercialización justa, directa y eficiente.

La convocatoria 2026 refuerza el compromiso de la administración con la generación de oportunidades y el crecimiento de los negocios locales. A través de estas iniciativas, se fomenta una economía más inclusiva y se abren puertas para que los productores y emprendedores de Bogotá y la región encuentren nuevos caminos para su desarrollo y expansión.