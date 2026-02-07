Revelan el rol de Luis Gilberto Murillo en la llamada y la reunión Trump - Petro: diplomacia silenciosa y una guía espiritual fueron claves

El excanciller Luis Gilberto Murillo aseguró que la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump fue fructífera - crédito Bienvenido Velasco/EFE

El excanciller y candidato a la Presidencia de la República Luis Gilberto Murillo, al parecer, fue clave en la disminución de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia, que se logró después de que los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro, respectivamente, se reunieran en la Casa Blanca (3 de febrero de 2026).

Desde el equipo de prensa del aspirante confirmaron a Infobae Colombia que la noche del lunes 2 de febrero, horas antes de que los jefes de Estado se encontraran, el exministro de Relaciones Exteriores se reunió con el pastor Ramiro Peña, líder espiritual personal del presidente Donald Trump. En el encuentro también estuvo el mandatario colombiano y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reunión duró cuatro horas y se centró en prepararse para el esperado diálogo que Petro tendría con su homólogo el día siguiente. Ese espacio se logró después de que los mandatarios conversaran por primera vez por llamada telefónica el 9 de enero, y Murillo fue el contacto para que esa conversación a distancia se realizara.

El excanciller Luis Gilberto Murillo, el presidente Gustavo Petro, el pastor Ramiro Peña (guía espiritual de Donald Trump) y el embajador Daniel García-Peña se reunieron la noche anterior al encuentro entre Petro y Trump - crédito Prensa de Luis Gilberto Murillo/Suministrado a Infobae Colombia

Según su equipo de prensa, para generar esos acercamientos fue necesario que el excanciller hablara con el guía espiritual del presidente norteamericano. A través de él y de otras personas, fue posible activar la comunicación directa con el jefe de Estado.

“Esto se inició con diplomacia silenciosa desde octubre del año pasado, contactando a iglesias, empresarios y congresistas cercanos al presidente de los Estados Unidos”, detalló el exministro, citado en un comunicado.

Así las cosas, tras la llamada entre los mandatarios, que ayudó a disminuir las tensiones, se programó un encuentro presencial en la Casa Blanca. En la noche de preparación para el encuentro oficial, el pastor que guía espiritualmente al presidente Donald Trump le regaló una biblia marcada con su nombre a Gustavo Petro. Además, hizo una oración.

El pastor Ramiro Peña (guía espiritual de Donald Trump) le regaló una Biblia al presidente Gustavo Petro - crédito Prensa de Luis Gilberto Murillo/Suministrado a Infobae Colombia

Días después, el jefe de Estado colombiano se encontró con su exministro de Relaciones Exteriores para conversar sobre los resultados de su reunión con el presidente estadounidense.

Petro se pronunció sobre el encuentro con Trump

En una rueda de prensa posterior a la reunión, el mandatario de Colombia expuso sus conclusiones sobre lo ocurrido. Aseguró que la conversación que sostuvo con su homólogo fue buena y que en ella lograron dialogar sobre temas de interés para ambas naciones, como el narcotráfico. Confirmó que sus posturas sobre cómo abordar este flagelo son distintas, pero que tienen puntos en común en los que pueden trabajar, pese al distanciamiento de sus ideas.

“(Sentí) confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía, líneas diferentes, indudablemente, de ver el problema, algunas agresivas, otras, más posiblemente construibles entre todos; nos agarramos de eso: que hoy nos junta lo que nos separa (…). Podemos ser muy diferentes civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad”, precisó el jefe de Estado ante los medios de comunicación.

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump hablaron sobre cómo combatir el narcotráfico - crédito Juan Cano/Presidencia Colombia/Europa Press

El excanciller Murillo, por su parte, indicó que la reunión fue fructífera y demostró que el Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a trabajar con la administración colombiana, independientemente del presidente que elijan los ciudadanos. Además, recalcó el hecho de que el mandatario norteamericano pareció ceder en algunos puntos clave alrededor de la política antidrogas de Petro, como la sustitución de cultivos de uso ilícito, que los campesinos están aceptando de manera voluntaria.

A su juicio, aunque el programa no es de su total agrado, escuchó lo que el presidente Petro expuso al respecto y los resultados alcanzados. “Hay un cambio de enfoque de Estados Unidos escuchando a Colombia, dialogando”, detalló el exministro en conversación con el periodista Luis Carlos Vélez en su pódcast Vélez por la mañana.