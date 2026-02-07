Colombia

El nuevo rector de la Universidad de Antioquia reveló plan para salvar a la institución de la crisis financiera

La Universidad de Antioquia enfrenta un déficit histórico y la amenaza de no poder operar hasta fin de año. El Gobierno Petro va a inyectar capital

En la rueda de prensa,
En la rueda de prensa, el nuevo rector Héctor García y el ministro de Educación refirieron cómo planear sacar adelante las finanzas de la Universidad de Antioquia - crédito Universidad de Antioquia

La Universidad de Antioquia enfrenta actualmente un déficit histórico que supera los 450.000 millones de pesos, lo que pone en riesgo su operación hasta finales de año. Bajo la dirección de su nuevo rector, Héctor Iván García, la institución presentó un plan para afrontar la crisis financiera, con la expectativa de recibir un importante respaldo del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En una rueda de prensa conjunta, tanto García como el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, advirtieron que los fondos actuales resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento de la universidad hasta diciembre. El rector explicó que el presupuesto estimado para 2026 asciende a 2 billones de pesos, cifra que solo alcanzaría hasta noviembre. Ese monto contempla dos fuentes principales: un crédito de tesorería y la reactivación de la venta de activos previamente aprobada, ambas medidas avaladas por el Consejo Superior.

La crisis se ve agravada por la situación del Hospital Alma Mater, cuya cartera morosa alcanza los 164.799 millones de pesos, adeudados principalmente por las EPS Savia Salud y Nueva EPS. Adicionalmente, el hospital mantiene una deuda con la universidad cercana a los 147.000 millones de pesos, lo que incrementa la presión sobre las finanzas institucionales.

El rector García, designado por el Gobierno nacional, subrayó que el plan de recuperación respeta los lineamientos aprobados por los órganos directivos en materia de ingresos y gastos, y aseguró que los ajustes no afectarán la calidad académica ni los derechos laborales. “Vamos a ser más ágiles y eficientes en este proceso”, afirmó García, según información difundida por la propia universidad.

El nuevo rector de la
El nuevo rector de la Universidad de Antioquia asumió el cargo a finales de enero del 2026 - crédito Universidad de Antioquia

“Vamos a ser más ágiles y eficientes en este proceso”, sostuvo García en la rueda de prensa, cuyos detalles fueron publicados por la misma institución de educación superior.

Las trasferencias que hará el Gobierno Petro a la Universidad de Antioquia

El ministro Daniel Rojas anunció un aumento del 40% en los recursos asignados a la Universidad de Antioquia: las transferencias pasarán de 575.000 millones de pesos en 2022 a 807.000 millones en 2025.

El funcionario señaló: “Desde el Ministerio de Educación nos comprometemos a que, si se cumple el Plan Financiero y se garantiza que al cierre del año no habrá un déficit y tiene éxito en el corto plazo, levantaremos las medidas de inspección y vigilancia tal y como nos faculta la ley”.

Según el informe oficial de la universidad, a través de la Resolución 3490 se autorizó un giro inmediato de 70.000 millones de pesos para atender la emergencia, suma que ya se incorporó a la base presupuestal permanente. García precisó que estos recursos permitieron saldar deudas con proveedores y con docentes ocasionales y catedráticos. “Podemos decir con toda claridad que a la fecha no tenemos deudas ni con proveedores, ni con profesores vinculados ocasionales o catedráticos”, afirmó.

De ese monto, 10.000 millones de pesos se destinaron a proveedores y los 60.000 millones restantes garantizan el flujo de caja para el cumplimiento de obligaciones laborales. A estos recursos extraordinarios se suman 138.000 millones de pesos en transferencias regulares, correspondientes al primer desembolso del año.

Con estos recursos, la Universidad
Con estos recursos, la Universidad de Antioquia prevé regularizar el pago de salarios a empleados, profesores y proveedores, afirmó el nuevo rector Héctor Iván García - crédito @GarciaHectorI/X

Otro pilar del plan de rescate es el fortalecimiento de la contratación estatal: la universidad reportó un incremento del 762% en convenios y contratos con entidades públicas, al pasar de 13.400 millones a más de 262.000 millones de pesos.

El plan financiero también prevé la regionalización, con una posible asignación de 228.000 millones de pesos en vigencias futuras para la próxima década, orientados a fortalecer la presencia institucional en municipios como Apartadó, El Carmen de Viboral, San Pedro de Urabá y Arboletes.

La designación del nuevo rector
La designación del nuevo rector Héctor Iván García, ordenada por el Ministerio de Educación, generó controversia por la falta de consulta al Consejo Superior Universitario - crédito Universidad de Antioquia

García informó, además, sobre la reactivación de una comisión de seguimiento de los acuerdos sindicales con miras a la próxima convención conjunta, así como la puesta en marcha de dos comisiones —una de empleados y otra de profesores— para realizar un diagnóstico urgente sobre formalización laboral. Finalmente, anunció la expedición de una resolución para crear la Unidad de Equidad de Género y Diversidades.

