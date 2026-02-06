Colombia

Millones de deudores y dueños de pequeños negocios se verán beneficiados con cambios en la ley de insolvencia

Una experta explicó las ventajas para aquellas personas que no han cumplido con sus obligaciones financieras

Guardar
Estos son los cambios realizados
Estos son los cambios realizados a la ley de insolvencia - crédito Freepik

Miles de pensionados que tienen descuentos automáticos en salud, comercios y servicios financieros, así como los trabajadores con créditos de libranza y pequeños comerciantes han enfrentado durante años la dificultad de cubrir sus gastos, con cobros constantes y salarios o mesadas que se agotan antes de finalizar el mes.

La normativa anterior los excluía del proceso de insolvencia, lo que impedía encontrar una salida legal para sus compromisos económicos. Aunque la situación cambió con la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025, que reformó el régimen de insolvencia para personas naturales y facilitó el acceso a este mecanismo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El resultado fue un crecimiento visible en aquellos que emplearon este mecanismo, pues en 2024, se reportaron 10.459 personas insolventes. En 2025, la cifra alcanzó 18.743, lo que representa el mayor incremento histórico. Y en el inicio de 2026, solo en enero, se presentaron 1.550 solicitudes, un 28% más que en el mismo mes del año anterior.

Sin embargo, la principal inquietud es si el beneficio aplica para cada caso y cómo iniciar el proceso, por lo que debe tener en cuenta que la insolvencia no opera de forma automática y tampoco exige trámites imposibles. Es necesario demostrar la imposibilidad de cumplir con las obligaciones y presentar documentación básica sobre la situación financiera.

Los expertos recomiendan acogerse a
Los expertos recomiendan acogerse a la ley para solucionar su vida financiera - crédito Freepik

El proceso requiere cinco pasos:

  • Explicar los motivos de la incapacidad de pago.
  • Listar todas las deudas pendientes.
  • Informar los ingresos actuales
  • Detallar los bienes registrados a nombre propio.
  • Presentar una propuesta de pago acorde con la capacidad financiera real.

La solicitud debe presentarse ante un centro de conciliación autorizado o una notaría con conciliadores habilitados en insolvencia. Estos servicios suelen estar disponibles en cámaras de comercio, consultorios jurídicos universitarios y algunas notarías. No todos los lugares están avalados para este trámite, por lo que resulta fundamental verificar antes de acudir.

“Una vez se radica la solicitud, el conciliador revisa si todo está en orden. Si falta algo, da un plazo corto para corregirlo. Si se cumplen los requisitos, el proceso es admitido y el alivio se siente desde ese instante”, explicó Vanessa Méndez Farfán, abogada y asesora de deudores de Mendez y Mendez Abogados.

Según Méndez, desde el momento de la admisión se suspenden embargos de sueldos, honorarios y bienes, así como la congelación de cuentas bancarias.

En este punto, aquellos que cuentan con créditos de libranza (pensionados, docentes, militares o trabajadores con descuentos automáticos) pueden solicitar la suspensión de esos descuentos cuando existan otras deudas adicionales: “Esta decisión ya no depende del banco: es el empleador o el fondo de pensiones quien debe suspenderlos. Si no lo hacen, pueden estar obligados a devolver el dinero descontado”, aclaró.

Tenga en cuenta estos detalles
Tenga en cuenta estos detalles para no afectar sus finanzas - crédito Pixabay

Pequeños comerciantes: requisitos y oportunidades

Actualmente, pueden acogerse a la insolvencia quienes, aun teniendo negocio o matrícula mercantil, no poseen bienes por más de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (excluyendo vivienda y vehículo de uso personal). Este requisito se demuestra con los avalúos de los recibos de impuesto predial o del vehículo.

Desde la admisión, los pequeños comerciantes pueden frenar procesos de cobro, interrumpir demandas y detener embargos. En el caso de los vehículos, aquellos que no han sido inmovilizados, se puede suspender la captura, aunque si fue incautado antes del proceso, no aplica para la devolución.

El procedimiento legal tiene nuevos
El procedimiento legal tiene nuevos beneficios - crédito Freeepik

Tiempos, costos y efectos sobre las deudas

  • La revisión inicial suele tardar hasta tres días hábiles. Tras la admisión, la negociación con los acreedores puede extenderse hasta 60 días o más en casos complejos.
  • Durante este periodo, las deudas se mantienen, pero pueden renegociarse en cuanto a plazos, cuotas y condiciones, de acuerdo con la capacidad real de pago.
  • No existe una tarifa única para el proceso. Los costos varían según el centro de conciliación o la notaría. Desconfíe de promesas de soluciones inmediatas o gratuitas.
  • El impacto en la vida crediticia es relevante para la decisión final. Acogerse a la insolvencia puede dificultar el acceso a nuevos créditos en el corto plazo, especialmente si no existe intención de pago. En cambio, quienes cumplen los acuerdos pueden reconstruir su historial financiero con el tiempo.
  • Definir si este mecanismo es aplicable puede ser la diferencia entre perder ingresos mes a mes o recuperar el control de las finanzas personales.

Temas Relacionados

DeudasLey de insolvenciaPymesDeudoresColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Aida Victoria Merlano respondió sin filtros a Juliana Calderón tras polémica en homenaje a Yeison Jiménez: “Colgarse de la fama de un muerto”

La hermana de Yina Calderón aseguró que la manera en que Aida Victoria se comportó en la ceremonia no le pareció adecuada y levantó dudas sobre su relación con el artista fallecido. La barranquillera no tardó en contestar

Aida Victoria Merlano respondió sin

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

La intervención de tropas en áreas rurales de Tibú y El Tarra dejó siete fallecidos de esa estructura y un capturado, mientras continúa la búsqueda de los profesionales sanitarios retenidos por el grupo en Teorama

ELN secuestró a médico y

Lejos de las canchas, Teófilo Gutiérrez sorprendió a Barranquilla a ritmo de champeta

El delantero de Junior se ausentó del terreno de juego para mostrar su nueva faceta como cantante y bailarín

Lejos de las canchas, Teófilo

Petro contradijo a Jaime Cabal y defendió el aumento del salario mínimo: “No engañen como gremios al pueblo”

El presidente de Fenalco aseguró que, debido al incremento del smmlv, los empresarios están teniendo problemas para mantener a su personal

Petro contradijo a Jaime Cabal

Álvaro Uribe se despachó contra Iván Cepeda y casó nueva pelea: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

En su reciente visita a Ibagué, el expresidente acusó al senador de utilizar la cifra para desprestigiarlo, en un acto público en donde también cuestionó la postura ideológica del congresista y lo vinculó con la continuidad de las reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro

Álvaro Uribe se despachó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa ofreció millonaria

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

Hunter SHH100: estos son los poderosos equipos antidrones incautados a las disidencias de las Farc y el ELN

ENTRETENIMIENTO

Lejos de las canchas, Teófilo

Lejos de las canchas, Teófilo Gutiérrez sorprendió a Barranquilla a ritmo de champeta

Manuela González anunció que está tomando clases de batería y ya mostró sus primeros avances: “¿Y por qué no?”

Juliana Calderón habló del vínculo que tuvo con el primo de Yeison Jiménez antes del accidente: presentía que iba a morir

Shakira fue confirmada como acto musical del Gran Premio de Arabia Saudi de la Fórmula 1

Humorista de ‘Sábados Felices’ reveló por qué salió del programa después de 30 años: “Se cumplió un ciclo”

Deportes

Desde México llegó oferta por

Desde México llegó oferta por Guillermo Paiva: Junior tomó decisión sobre el futuro del paraguayo

Mundial de Inglaterra 1966: el día que Eusébio y Portugal superaron a la sorprendente Corea del Norte en Goodison Park

Omar Pérez tranquilizó a la hinchada con un mensaje optimista tras su infarto: “Con dolor, pero mejorando”

Ultiman detalles para el regreso de Jhon Arias a Brasil: habría preacuerdo con el campeón de la Libertadores

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González antes del Super Bowl: “Espero celebrar contigo”